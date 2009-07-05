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I-O Data 3TB kapasiteli harici depolama sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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I-O Data 3TB kapasiteli harici depolama sürücüsünü duyurdu
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Depolama çözümleri üreticisi I-O Data yüksek kapasiteli yeni harici diskini duyurdu. Firmanın HDC2-U3.0 kod adını taşıyan harici formdaki yeni depolama sürücüsü, 82.2 x 111.2 x 181.6 mm boyutlarında ve 2.3Kg ağırlığında. 1.5TB'lık iki adet diskin kullanıldığı sürücü, tercihe göre RAID 0 veya RAID 1 konfigürasyonlarında çalışabiliyor. Kompakt tasarımıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan I-O Data HDC2-U3.0, USB 1.1 ve 2.0 ara birimlerine destek veriyor.

Bir yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 3TB kapasiteli I-O Data HDC2-U3.0 yurt dışı satış fiyatı 525$ olacak.

I-O Data 3TB kapasiteli harici depolama sürücüsünü duyurdu
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max975 10 yıl
fiyat pahalı hemde usb desteği yavaş esata olsa daha iyi olurdu..
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punchpranha 10 yıl
aynen katılıyorum arkadaşıma (ArctificiaL) harddisk fiyatları çok abartılıyor. o parayı 5tb ssd bile haketmiyor bence...
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selcuksert38 10 yıl
525$ +kdv+ötv+satıs fıyatı
650 $ olsa = 900 - 1000 tl
1tb wd cavıar black 170 tl den 5 adet olsa
başka söze gerek var mı?!....
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Prequel 10 yıl
Harddiskleri sanki dolmayacak bir çukur gibi öyle saçma sapan fiyatlara satıyorlar ki! Bugünün artan kalitesine ve büyüyen boyutuna göre 3tb disk olsa olsa 200ytl değerdedir benim için. Diğer kapasiteler için de geçerli. Olan ne? 2-3 kat fazla fiyata disk satmak! Dünyada ortalama bir bağlantı sayılabilecek 10mbit bir internet hızıyla ayda 1.5tb indirilebilirken nasıl 3tb harddisk 1milyar 4tb harddisk 2milyar edebiliyor inanılacak gibi değil. Kapitalizm almış başını gidiyor!
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Tolgá 10 yıl
çok yüksek..
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benben2009 10 yıl
fiyat çok yuksek bence
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