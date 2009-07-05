I-O Data 3TB kapasiteli harici depolama sürücüsünü duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi I-O Data yüksek kapasiteli yeni harici diskini duyurdu. Firmanın HDC2-U3.0 kod adını taşıyan harici formdaki yeni depolama sürücüsü, 82.2 x 111.2 x 181.6 mm boyutlarında ve 2.3Kg ağırlığında. 1.5TB'lık iki adet diskin kullanıldığı sürücü, tercihe göre RAID 0 veya RAID 1 konfigürasyonlarında çalışabiliyor. Kompakt tasarımıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan I-O Data HDC2-U3.0, USB 1.1 ve 2.0 ara birimlerine destek veriyor.

Bir yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 3TB kapasiteli I-O Data HDC2-U3.0 yurt dışı satış fiyatı 525$ olacak.

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