Petlas, 20 milyon dolar yatırımla akıllı depolama sistemini devreye aldı

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Üretim kapasitesini artırma ve Endüstri 4.0 teknolojisine geçiş çalışmalarına yönelik yatırımlarını sürdüren Petlas, üretim teknolojilerini yeni gelişmeler doğrultusunda sistematik olarak güncelliyor.

Petlas, bu kapsamda 20 milyon dolarlık yeni teknoloji yatırımıyla akıllı depolama sistemini devreye aldı. Yeni depolama sistemi, üretim prosesinin ardından son kontrol ve otomatik test süreçleri tamamlanan lastikleri el değmeden, robotik sistemler vasıtası ile depo alanına transfer ediyor.

Hayata geçirilen son teknoloji otomasyonel taşıma sistemleri ile lastiklerin çok katlı depolama alanında depolanması sağlanırken, lastiklerin sistematik şekilde sevk edilmesi de kolaylaştırılmış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, yeni depolama sistemlerinde üretimden gelen lastiklerin, gelişmiş dar koridor (VNA Trucks) taşıma sistemleri ile yüksek raflarda adresleme sistemine göre depolandığını ve ilk giren ilk çıkar (FIFO) prensibi doğrultusunda sevk edildiğini belirtti.

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Sistemde gerçekleştirilen tüm depolama faaliyetleri ve ürün hareketlerinin özel bir yazılım tarafından yönetilerek kayıt altına alındığını ifade eden Yalnız, şunları kaydetti:

'20 milyon dolarlık yatırım faaliyetinin sonucunda hayata geçirilen akıllı depolama sistemi, toplamda 1 milyon adedin üzerinde binek, SUV ve hafif ticari araç lastiği kapasitesine sahip. Geleceğe dönük stratejilerimiz doğrultusunda planlanan, devam eden ve tamamlanan yatırımlarımız, firmamızın global lastik pazarında bilinen ve tercih edilen bir marka olması yolunda hızla ilerlemesini sağlıyor. Bunun ülkemizde lastik sektörünün gelişimine katkısını da not etmek gerekiyor. Bu kapsamda bugüne kadar kararlılıkla sürdürülen yatırım faaliyetlerimizi bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz.”

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Petlas, 20 milyon dolarlık akıllı depolama sistemi yatırımı