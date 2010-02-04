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I-O Data, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray yazıcısını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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I-O Data, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray yazıcısını duyurdu
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Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi I-O Data, 8x hızında kayıt yapabilen harici blu-ray yazıcısını duyurdu. LG/Hitachi'nin BH10N kod adlı sürücüsünü temel alan harici formdaki yeni cihaz, 166 x 240 x 60.5 mm boyutlarında ve 2.3 Kg ağırlığında. 4MB bellekle donatılan ve BD-R medyalara 8x hızında kayıt yapabilen yeni sürücü, BD-R LTH medyalara 6x ve BD-RE medyalara ise 2x hızında yazabiliyor.

Blu-ray medyalarla birlikte DVD-R/+R SL disklere 16x, DVD-RAM'lere 12x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, CD-R'lere 48x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabilen I-O Data BRD-UH8LE, hem yatay hem de dikey olarak kullanılabiliyor. Yurt dışında bir yıllık garanti ile satışa sunulan harici Blu-ray yazıcısı için belirlenen son kullanıcı satış fiyatının ise 267$ seviyesinde olduğu açıklandı.

I-O Data, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray yazıcısını duyurdu
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1963bursa 9 yıl
Amazon.com'dan 3 liradan ucuza 4x boş BD alınabilirken burada DMS marka BD lerin dahi 5 liradan aşağı bulunamaması, herkesin amazon.com'dan alışveriş yapamaması gibi uçuk sebeplerde var, toptancı dediğin adam, amazon.com dan alıp satsa, mevcut sattıkları fiyatların yarısına satabilir. Memorex 15 li paket 29$'a satıldı amazon.com'dan, buradaki fiyatlar insanı hayrete düşürüyor. Bayii denilen adamlar BD getirmiyorlar, hangisini sayacan.
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TELESCOPE 9 yıl
evet, pahalılığından belki piyasada yaygın duruma gelemedi,paylaşım için teşekkürler
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talh4wk 9 yıl
267$ çok pahalı ve nereye takılacağı belli değil
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zerocontrol 9 yıl
Yaygınlaişmadı çünkü Boş bir bluray disk 20-30 tl arasında ve her yerde bulunmuyur
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