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I-O Data LAN Disk serisi tasarım odaklı ağ depolama sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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I-O Data LAN Disk serisi tasarım odaklı ağ depolama sürücülerini duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi I-O Data, LAN Disk HDL-C kod adını verdiği yeni nesil NAS (ağ depolama sürücüsü) sürücülerini duyurdu. Firmanın tasarım özellikleriyle öne çıkan harici depolama sürücülerinin 42 x 195 x 120 mm boyutlarında ve 1. 5 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Parlak Beyaz kasaya sahip olan yeni sürücü ailesindeki depolama cihazlarında içerik paylaşımı için Gigabit Ethernet ve USB ara birimlerine de yer veriliyor. 500GB, 1TB ve 1.5TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen ağ depolama sürücülerine, Easy Saver 3.0 LE isimli yedekleme yazılımı eşlik ediyor.

I-O Data tarafından bir yıllık garanti ile lanse edilecek LAN Disk HDL-C serisi ağ depolama çözümlerinin önümüzdeki ayın başında kapasitesine göre sırasıyla 150$, 209$ ve 268$ seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.

I-O Data LAN Disk serisi tasarım odaklı ağ depolama sürücülerini duyurdu
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suatkara 10 yıl
Öyle ama tasarımda satışı artıran en önemli etkenlerden.
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TELESCOPE 10 yıl
teknoloji
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sertacaygun 10 yıl
Tasarım odaklı tüm teknoloji ürünlerine kocaman bir BANNN !
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