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i7-980x işlemcili Mac Pro'lar 16 Mart'ta duyrulabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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i7-980x işlemcili Mac Pro'lar 16 Mart'ta duyrulabilir
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Silikon devi Intel'in önemli iş ortaklarından olan Apple, 16 Mart'ta yeni nesil Mac Pro'ları duyurabilir. ZDNet'den Adrian Kingsley-Hughes'in kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Intel'in 6 çekirdekli işlemcisi i7-980x'in 16 Mart'taki lansmanından hemen sonra Apple bu işlemcileri kullanan Mac Pro'ları ürün gamına ekleyecek. ZDNet'in bu iddiasıyla örtüşen bir iddia da Şubat ayında Hard Mac tarafından ortaya atılmıştı.

Apple'ın ürün gamındaki en üst sınıf Mac olan Mac Pro'larda genelde Xeon işlemcilerine yer veriyor olması da Intel'in yakın zamanda duyurması beklenen Xeon 5680 işlemcisinin yeni Nesil Mac Pro'larda kullanılma ihtimali olabileceğini gösteriyor.


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HOWTEK 9 yıl
@smela
ne mezarcı adamlarsınız fermi haberleri de böyle çıksa sanki herkes alcak amaç almak değil eskilerin piyasasını düşürmek bu ülkede amma çok mezarcı varmış haberim yok
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owin 9 yıl
var olan mal[apple ürünleri] değerinin çok üstünde satılıyor[amerika fiyatının üstünde]

ve bu insanlar bunu bile bile alırken,
yahu yenisi çıksada şunu biraz daha "olması gerektiğine yakın fiyata" alabilsek diyor

bu mu mezarcılık?!

çok hoşsunuz doğrusu
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fatihcanery 9 yıl
kasanın içini çok güzel düzenlemişler..
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lvlono 9 yıl
Xeon anakartlara i7 takılabiliyormu ki...
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Permanent. 9 yıl
Fiyatı uçar ..
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smela 9 yıl
yenıler cıksınkı bısde eskılerı uygun fıyata alalım dımı :)
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BarGoS 9 yıl
süper
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