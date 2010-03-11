i7-980x işlemcili Mac Pro'lar 16 Mart'ta duyrulabilir

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Silikon devi Intel'in önemli iş ortaklarından olan Apple, 16 Mart'ta yeni nesil Mac Pro'ları duyurabilir. ZDNet'den Adrian Kingsley-Hughes'in kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Intel'in 6 çekirdekli işlemcisi i7-980x'in 16 Mart'taki lansmanından hemen sonra Apple bu işlemcileri kullanan Mac Pro'ları ürün gamına ekleyecek. ZDNet'in bu iddiasıyla örtüşen bir iddia da Şubat ayında Hard Mac tarafından ortaya atılmıştı.

Apple'ın ürün gamındaki en üst sınıf Mac olan Mac Pro'larda genelde Xeon işlemcilerine yer veriyor olması da Intel'in yakın zamanda duyurması beklenen Xeon 5680 işlemcisinin yeni Nesil Mac Pro'larda kullanılma ihtimali olabileceğini gösteriyor.