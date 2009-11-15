i7'li iMac'in Geekbench 2 test sonucu: 9638 puan

Apple'ın Ekim ayı içersinde güncellediği Mac ailesinin en popüler bilgisayarlarının başında gelen iMac'in i7 ve i5 işlemcili 27 inçlik modellerinin satışına bir süre önce başlanmıştı. Cihazın kullanıcılara ulaşmasının ardından da tahmin edildiği gibi bilgisayarla ilgili ilk test sonuçları da gelmeye başladı. Mac OS X'in sayılı denektaşlarından Geekbench 2, i7'li iMac'lerin Apple'ın şu ana kadarki en güçlü masaüstü bilgisayarı olduğunu gösteriyor.
Timon Mayer adlı bir kullanıcının kendi bloğundan yayınladığı ve işlemci ile belleğin performansını inceleyen Geekbench 2 test sonuçlarına göre iMac 27” (2009)'un 2.8GHz'lik i7 işlemcili modeli 9638 puan almayı başarırken, 2.66 GHz saat hızına sahip i5 işlemcili modeli ise 7131 puan alabildi. iMac'in çift çekirdekli (E8600 ve E7600)'ün aldıkları puanlar ise sırasıyla 5131 ve 4708.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
taşınabilir bilgisayar konusunda ise ilk başlarda yazmış olduğum şeylerin asla bir kriter olarak alınmaması gerekiyor ve maalesef piyasada ne kadar fiyat/performans oranı güzel olarak dolaşan notebook'lar olsa da notebook pc'lerin hali fena bir durumda bana göre. Belki de notebook'lara pek ısınamadığımdandır ya da onların çok gereksiz bir şekilde ısındığındandır :)
Caves arkadaşın dediklerini de gözardı etmemek lazım aslında. doğru tesbitleri var, ama sanki araba benzetmesi birazcık elma-armut karşılaştırması gibi olmuş :)
bunun yanında render alırken, dosya export ederken windows saçma sapan hatalara maruz kalabiliyor evet, bu da genelde kullanılan programlarla alakalı olabiliyor bazen. iş nedeniyle ziyaretine gitmiş olduğumuz post prod. stüdyolarında adam gibi hardware support ile avid'i velocity'i kullansalar ve stabil bir işletim sistemi kullansalar (pc üzerinde) belki bunlarla karşılaşmazlar.
Ego konusunda da doğru bir yaklaşım yapmış kendisi, sanırım benimki biraz genelleme olmuş :) Sadece bu camiada bu işle ilgilenen arkadaşların %15'lik dilimi sanıyoruz ki caves arkadaşın dediği gibi bir durumda. onun dışında zaten Türkiye'nin hali belli, yurdum insanının hali belli. :) maksat az parayla çok iş halletmek...
Öncelikle hakkını veren yaklaşımınız ve nazik üslubunuz nedeniyle teşekkürler..
Görüldüğü gibi bu forumda çok seviyeli mac-pc kıyaslamaları, tartışmaları yapılabiliyor.
Ayrıca bu tartışmaların yapılabilmesi için bir kişinin mac ya da pc kullanıyor olmasından ve bunlardan birinin fan'ı olmasından öte teknolojiyle ilgili olması yeterli.
Ben de şu an bir windows kullanıcısıyım, diğer taraftan da macbook ve macbook pro kullandım... Forumlarda yeri geldikçe iki sistemi dürüstçe karşılaştırıp, eksilerini artılarını yazmaya çalışıyorum.
Fiyat konusunda söylenebilecek çok şey yok. Ülkemizin durumu dediğiniz gibi meydanda ve Apple'a o paraları, ticari bir amaçla kullanmayacaksanız vermeniz bence de yersiz. Ama ticari bir amacınız varsa ve bu işten para da kazanıyorsanız gayet tercih edilebilir.
Taşınabilir konusunda da şu kadarını söyleyeyim, macbook ve macbook pro'dan sonra bir pc notebook kullanabileceğimi sanmıyorum.
Şu an masaüstü bir pc ile iadere ediyorum ama tekrar taşınabilir alacağım zaman yine macbook'lara yöneleceğim.
Bunu anlatmak çok zor ama o cihazları bir kez kullanınca gerçekten diğer notebook'lar çok hantal ve kalitesiz görünüyor, kesinlikle tatmin etmiyor....
Yani apple'ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor.
Sizin mantığınızdan şu çıkıyor...
BMW, Mercedes pahalı araba üretiyorlar, bunlar sömürücü, insanları kazıklıyorlar...
Örneğin 1 Adet BMW 1.16 Yerine aynı motor gücüne sahip 2 Adet Peugeot 207 ya da Hyundai i30 alırım, böyle saçmalık mı olur Allah aşkına? O BMW 1.16 öteki Peugeot vs. vs..
Biri PC diğeri Apple ? Sistem özellikleri aynı, tamam ama hala biri PC diğeri Apple...
Anlamıyor musunuz?
İkincisi: The Force... Biz Windows'tan bahsetmiyoruz. Konu başlığına bak ne diyor : MAC.
"Windowsun çakıldığı bir çok zorlayıcı uygulamalarda (ses işleme, video işleme gibi) Mac çatır çatır çalışır"
Bu ne demek Allahaşkına. Sanki Windows bir işletim sistemi bir de MAC diye bir işletim sistemi var. Sen neyden bahsediyorsun. Sanki Mac'OS kullanmak için MAC kullanma mecburiyetimiz var gib söylemişsin. İstediğim PC ye kurarım MACOS u...
Sana soruyorum. Diyelim ki sen sadece Windows kullanacaksın. Gidip 10.000 TL verip Mac alıp ona Windows yükleyip kullanırmısın yoksa PC mi alırsın. Yani sadece MAC kaliteli diye 10.000 TL verirmisin?
Hiç sanmıyorum.
Ama ben oradaki MAC teki tüm parçaları PC de yarı fiyatına alıp MAC'OS yüklerim, Windows ta yüklerim, çatır çatır kullanırım, 5000 TL de cebimde kalır. Üstelik MacOS ta kullanırım Windows'ta.
5000 TL dediğime de bakma. Hani Mac ler kaliteli ya. Ben de gider en kaliteli parçaları kullanırım yine de 5000 TL yi geçmez. Şu an kullandığım kasa CoolerMaster HAF932. Fiyatı 320TL. En baba ve sessiz power ı alsan 190TL
Core i7 + Anakart + Ram alsan 1500 TL tutar en iyileri. Diğer parçalarla birlikte en kaliteli ekran kartını alsan bile Monitör için kafadan 2000 TL kalır. O fiyata da gidip en baba monitörü alırsın. Al sana 5000 TL ye MAC in tozunu alacak makina...
Hatta al bak sana sistem:
Asus P7P55D LE/DDR3 2200 S+GL+1394+RAID+16X*2 1156 >> 156.00 USD
Intel Core i7 860 2.80 GHz 8MB 4.8GT/Sec Lga 1156 >> 319.00 USD
TEAM Xtreem LV 4 GB (2*2) 1600 MHz DDR3 Dual CL7 >> 145.00 USD
PowerColor HD5870 1 GB 256Bit GDDR5 HDMI 16X >> 435.00 USD
Cooler Master RC-932 Haf ATX Kasa (Psu Yok) >> 195.00 USD
WD 1 TB 7200 RPM 32MB SATA2 GP WD10EADS >> 88.00 USD
Lg 22X DVD-RW Siyah >> 42.00 USD
ZEROTHERM Core92 LGA1156 / 1366 Cpu Cooler >> 38.00 USD
Logitech Wave Dekstop Kablosuz K&M Set 920-000282 >> 86.00 USD
Logitech S220 2+1 Speaker Siyah (17W) 980-000021 >> 29.00 USD
Quatronic Internal Kart Okuyucu (SDHC)- Siyah >> 6.00 USD
HighPower 650W PFC 80+ 14cm Güç Kaynağı >> 115 USD
TOPLAM 1654$ + KDV = 1950$ tutuyor. O da 2900 TL yapar. Buna en kralından 1000 TL ye bir monitör alırsan 6000 TL cebine kalır.
Bir de sisteme göz atalım.
İşlemci: Macdekinin aynısı i7 860
Anakart: Tartışılmaz çok iyi bir anakart.
Ram: Core i7 ler için özel üretim Lov Voltage özel serisi 1600Mhz CAS7.. MAC'te bunun olacağını hiç sanmıyorum.
Harddisk: Western Digital Black Edition 1TB. Muhteşem bir disk. Sanırım Mac te bu da yoktur.
Ekran Kartı: ATI 5870. Sanırım MAC te bu yoktur.
Kasa: En sessiz ve en iyi soğuyan kasalardan birisiyim. Hatta şu an bacağım dondu diye kasayı uzaklaştırdım.
FAN: Kasadan çıt gelmesin diye ekstra bir LGA1156 uyumlu fan da koydum.
Klavye-Mouse: MAC ciler bizim klavye kaliteli der diye çok iyi bir klavye mouse set koydum.
Hoparlör: Bu set ucuz ve ufak görünüyor ama şahane sesi var. Hatta PCLabs ta incelemesi bile var.
Power Supply: Modüler kablolu, 14cm fanıyla çok sessiz, Amper değerleri çok yüksek 80+ onaylı ve 650W...
NOT: MAC te Bluray var falan diyecek olan şahışlar 3000 liradan kalan 100 TL yi ekleyerek Bluray e çevirebilirler...
Aynı eski imaclerin 24 inç ayarında 1 ekran almaya kalksanız 700-1000 Dolar arası... imac 27 İNC in ekranının fiyatını yazmaya bile gerek yok...
Ama ikisi bir arada imac 27 inç, 2 bin küsür dolar.. (amerika fiyatı)
Karşılıklı 2002 model bir power mac 2.00 ghz ve bir pc var... Power mac TAŞ GİBİ, pc haftada 1 gün kullanılıyor ve malesef YAVAŞ... 2002 model power mac 867 çift işlemciye LEOPARD kuruluyor.... ama 2002 model pc ye windows 7 kurulurmu bilmem...
Mac değer KAYBETMİYOR, pc kaybediyor... power mac 2002 model makinayı 1.000 TLye satabilirsiniz...
Firmaların çoğu, appleların çoğalması neticesinde OYUN ve PROGRAMLARI GİDEREK macosx'e UYGUN HALDE YAYINLAMAYA DA BAŞLADILAR...
Renderi deneyin mac mi pc mi göreceksiniz...
2 gb LIK dosya açmaya çalışın.. vs vs daha gider bu...
Fakat kullanmayan arkadaşlar da haklı...PC nin de artıları var... Diğerininde artıları.. Tercih meselesi...
“Apple uses the best technology for their [computers]. Apple says to their customers: if you buy a computer from us you can be sure we have selected the best technology inside for you. That is their promise to consumers. Their promise to consumers isn’t we’ve selected the best technology for you with the exception of what Intel allows us to use. That’s not their promise. And that’s why Apple uses the best technology where they want whenever they want. And that’s why I’m all Apple! At home it’s just Macs everywhere. It’s NVIDIA’s technology in all of them but I use Macs. My son has two Macs, my daughter has a Mac, there’s an extra Mac just in case and my wife has a Mac. It’s just Mac, Mac, Mac! Because I know it’s got the best stuff inside"