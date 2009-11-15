i7'li iMac'in Geekbench 2 test sonucu: 9638 puan

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Apple'ın Ekim ayı içersinde güncellediği Mac ailesinin en popüler bilgisayarlarının başında gelen iMac'in i7 ve i5 işlemcili 27 inçlik modellerinin satışına bir süre önce başlanmıştı. Cihazın kullanıcılara ulaşmasının ardından da tahmin edildiği gibi bilgisayarla ilgili ilk test sonuçları da gelmeye başladı. Mac OS X'in sayılı denektaşlarından Geekbench 2, i7'li iMac'lerin Apple'ın şu ana kadarki en güçlü masaüstü bilgisayarı olduğunu gösteriyor.

Timon Mayer adlı bir kullanıcının kendi bloğundan yayınladığı ve işlemci ile belleğin performansını inceleyen Geekbench 2 test sonuçlarına göre iMac 27” (2009)'un 2.8GHz'lik i7 işlemcili modeli 9638 puan almayı başarırken, 2.66 GHz saat hızına sahip i5 işlemcili modeli ise 7131 puan alabildi. iMac'in çift çekirdekli (E8600 ve E7600)'ün aldıkları puanlar ise sırasıyla 5131 ve 4708.