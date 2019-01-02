Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek

Özellikle esnaflık yapan sürücülerin yoğun tepkisine neden olan kamyonet, minibüs ve panelvan tipi araçların FSM Köprüsü'nü kullanma yasağı sona erdi. İBB köprü geçişlerinde yeni düzenlemeyi duyurdu.
4 ay
7,3b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek
Tam Boyutta Gör
 

İstanbul Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) kararına göre kamyonet, minibüs, panelvan ve van tipi 2. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmaları yasaktı. Söz konusu uygulama özellikle esnaflık yapan sürücülerin yüklü miktarda cezalarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi üzerine köprü geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemenin ardından UKOME’nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Kararla birlikte bundan böyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs ve panelvan tipi 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş yapabilecek. Böylece bu araçların yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Yeni karara göre köprülerden araç geçiş sınıfları şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

  • Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, jeep vb.)
  • Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları
  • Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

  • Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar
  • Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

  • Tüm 1. sınıf araçlar
  • Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)
  • Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları
  • Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)  
  • KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

  • 2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş hakkı olan araç sınıfları

  • Tüm motorlu araçlar

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 4 ay en beğenilen
3. Köprü israftan, devleti soymaktan başka hiçbir işe yaramıyor.
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 4 ay
AKP çek git artık
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 4 ay 12 Angry Men
Yariyacak hocam havalimanın kargo bölümü işler hale geldiği zaman yariyacak. Düşünsenize kargo araçları 2. Köprüden geçiyor trafik felç olurdu iyice.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyinadukeeee 4 ay
Kango tipi ticari araçlar geçebiliyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
007captiva 4 ay
Sistem tavsiyeleri forumun çökmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erka1907 4 ay
zaten kullanıyorlardı, nasıl olsa cezalar iptal edilecek.
2. köprüden geçeni durduruyorlar artık buradan geçiş serbest diyorlar.
adam ''ulan zaten ben buradan sürekli geçiyordum'' dercesine bön bön bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 ay
hangi köprüden nasıl geçip geçemeyeceğine bile karar veren bir ihale sistemimiz bile var, ama yerel seçimler ayağına geçici olarak hadi geç bakalım !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Last Troll Bender 4 ay
Seçimlerden sonra çok büyük fuhuş dönecek. Bu günleri mumla arayacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thermodynamics23 4 ay
Tam bir mafya devleti bu ülke kafalarına göre iş yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgora 4 ay
Müjde ekleyelim konu başlığına...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9600_G_T 4 ay
Seçim coming soon.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 4 ay 9600_G_T
Gördüğüm en mantıklı yorum buydu ama anlaya bilene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 4 ay
AKP çek git artık
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver_Code 4 ay
bu güne kadar o köprüden geçip ceza alanlar ne olacak.şimdi onları affedince birileri kahraman olup oy toplayacak her zaman ki klasik olay önce ceza ver sonra affet bizi kahraman ilan edin bıktım bu ülkeden doğruyu bozup yanlışa çevirip sonra tekrar doğru yapınca biz yaptık biz düzelttik deniyor.yazın bunu bir kenara sonra biz söyleyince fedöcü oluyoruz
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkay23 4 ay Silver_Code
Silver_Code
bu güne kadar o köprüden geçip ceza alanlar ne olacak.şimdi onları affedince birileri kahraman olup oy toplayacak her zaman ki klasik olay önce ceza ver sonra affet bizi kahraman ilan edin bıktım bu ülkeden doğruyu bozup yanlışa çevirip sonra tekrar doğru yapınca biz yaptık biz düzelttik deniyor.yazın bunu bir kenara sonra biz söyleyince fedöcü oluyoruz

Onları zaten geçen hafta affettiler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7307 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fatih sultan mehmet köprüsü, köprü geçişleri ve
6 etiket daha fsm geçiş Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu 4 ay Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek 4 ay Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi 4 ay Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı 4 ay AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı 4 ay Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti 4 ay Podcast dinleme davranışları da takip edilecek 4 ay Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi 4 ay Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı 4 ay Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var 4 ay Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır 4 ay Sürücüsüz araçlarla ilgili en çok patent alan şirket Samsung 4 ay Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 4 ay İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor 4 ay Louis Vuitton Tambour Horizon lüks akıllı saatine taze kan 4 ay Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor 4 ay HÜRKUŞ'ta eğitim alacak pilotlara yerli simülatör: HÜRSİM 4 ay Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak 4 ay Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız 4 ay Kablonet’te AKN kalktı AST geldi! 4 ay GÖRÜNTÜLENEN İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek Sonraki Queen grubunun gitaristi Brian May'den New Horizons şarkısı 4 ay 250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı 4 ay PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti 4 ay Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi 4 ay Nvidia’ya kripto madencilik davası 4 ay Stranger Things'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı 4 ay Google da katlanabilir telefon furyasına girmeye hazırlanıyor olabilir 4 ay Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı 4 ay Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı 4 ay Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek 4 ay LG, 2019'da Android Pie güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu 4 ay İran, Telegram'ın ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor 4 ay 2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu 4 ay Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı 4 ay Hyundai, araba anahtarlarını parmak izi okuyucularla değiştirmeye başladı 4 ay Evrenimizle ilgili yeni model karanlık enerjiyi açıklayabilir 4 ay Xiaomi lazer projeksiyon cihazının daha düşük donanımlı Lite versiyonunu hazırlıyor 4 ay Apple ve Samsung, üçüncü çeyrekte premium telefon satışlarını arttırdı 4 ay Tek bir kişinin geliştirdiği oyun: Bright Memory 4 ay Mini projeksiyon cihazı Tiny Piqo bağış rekorları kırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim