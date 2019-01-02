İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek

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İstanbul Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) kararına göre kamyonet, minibüs, panelvan ve van tipi 2. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmaları yasaktı. Söz konusu uygulama özellikle esnaflık yapan sürücülerin yüklü miktarda cezalarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi üzerine köprü geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemenin ardından UKOME’nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Kararla birlikte bundan böyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs ve panelvan tipi 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş yapabilecek. Böylece bu araçların yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Yeni karara göre köprülerden araç geçiş sınıfları şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, jeep vb.)

Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar

Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

Tüm 1. sınıf araçlar

Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)

Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş hakkı olan araç sınıfları

Tüm motorlu araçlar