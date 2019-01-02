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250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı

Daralan sektörü canlandırmak amacıyla kasımda başlatılan 2 aylık ÖTV indirimlerinin süresi uzatıldı. Bunun yanı sıra ÖTV indirimine 250 cc ve altındaki motosikletler de dahil edildi. Son tarih 31 Mart
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı
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2018 yılı içerisinde gittikçe daralan sektörleri canlandırmak amacıyla 1 Kasım’dan itibaren 2 ay süreyle başlatılan vergi indirimleri normal şartlarda 31 Aralık’ta sona eriyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomobilde ÖTV, hafif ticari araçlarda ise KDV indiriminin de dahil olduğu uygulamanın 3 ay daha devam edeceğini açıkladı. Sürenin uzatılmasının yanı sıra motosikletler de ÖTV indirimine dahil oldu.

250 cc ve altına yüzde 0 ÖTV 

Ülkemizdeki vergi sistemine göre 250 cc’nin altındaki motosikletlerde yüzde 8 oranında ÖTV uygulanıyordu. Yapılan açıklamaya göre bu motosikletlerdeki ÖTV oranı kısa süreliğine yüzde 0’a çekildi. Süresi uzatılan diğer indirimlerin de dahil olduğu söz konusu uygulamanın 31 Mart tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kenan Sofuoğlu da açıklama yaptı 

ÖTV indirimine motosikletlerin de dahil edilmesinin sebebi olarak dünyaca ünlü motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu gösterildi. İndirimin duyurulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Sofuoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılan ÖTV açıklaması motosikletçilerin yüzünü güldürdü. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde Bakanımız Berat Albayrak bizi ilgiyle karşıladı. Kendilerine ve Bakan yardımcımız Dr. Nureddin Nebati beye tüm motosiklet camiası adına teşekkür ederim” dedi.


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strathmorea 4 ay en beğenilen
99 depreminde yaralar sarılsın diye GEÇİCİ olarak çıkarılan ötv denen hırsızlık, vergi adı altında en büyük belamız oldu. Ötv indirimi yapıldı diye sevinir olduk. Nasıl bir standart içerisindeyiz ki bu vergi indirimi olunca resmen alım gücü artar oldu. Şu an ötv nin olmadığını veya kdv ile diğer vergilerin %3-5 gibi değerlerde olduğunu hayal bile edemiyoruz. Hadi hayal edin, bir deneyin. İdrak bile edemiyoruz bunların olmadığını.
99 depreminde yaralar sarılsın diye GEÇİCİ olarak çıkarılan ötv denen hırsızlık, vergi adı altında en büyük belamız oldu. Ötv indirimi yapıldı diye sevinir oldu...
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Guest-458B4BD66 4 ay
Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa.
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erdem552 4 ay
Ev araba parası olan adama yani zengine yarıyor. Ama markette indirim yok. Poşete vergi var. Pazarda fırsatçılar var. Markete gidip alışveriş yapmaya korkar olduk.
(Bunlara indirim olmasın demiyorum. Vergiler o kadar çok ki asıl vergilerin düşmesi gereken daha çooookkk şey var demek istiyorum.)
Ev araba parası olan adama yani zengine yarıyor. Ama markette indirim yok. Poşete vergi var. Pazarda fırsatçılar var. Markete gidip alışveriş yapmaya korkar old...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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aslanoto 4 ay
Suzuki Türkiye sitesinden telefon dan aradılar,
Yedek parça hakkında bilgi veremeyeceğini, söyledi
Bir servis telefonu verdi, hatta ordada olmaz bakırköy serviste olur dedi,
Parçaları servisler kendisimi ithal ediyor dedim hayır diyor, araç gibi parçasını da distribütör ithal eder o halde neden parçaları web sitesi nde satışa çıkarıp yayınlamıyor,
Bence parça yok
Telefonda karaborsa aklına ne gelirse sallayacak yoksada var diyecek, parçaları web siteleri nde satışa çıkarın varsa
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_AsDeRf_ 4 ay aslanoto
Hocam cok satilan bir model degil ya, belki bayiiler kendi stoklarini tutuyorlardir. Ayrica distributor birinci elden perakende satis yapmak istemiyorsa da bayiye yonlendirir cok dogal bence. Arayin 2-3 bayiyi konusun.
İnsaat sektorunde teklif vermeden once insaat adresini bile istiyorlar ki baska bayiye fiyat soramasin musteri.
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aslanoto 4 ay
Suzuki sorularıma mailden cevap yazmadığı gibi 0850 li telefondan aramış, açmadım çünkü telefon da konuşmak istemiyorum telefon dolandırıcılığı na tedbir için,
Şimdi telefon da elli parçanın fiyatları nı nasıl anlatacaksın çok saçma yollarsın parça fiyatları.pdf dosyasını bir tıkla bukadar basit ama bu işde bir sakatlık var gelsinler buraya yazsınlar
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aslanoto 4 ay
suzuki gsx s125 ve r125 ön arka jant, debriyaj takmı, şanzıman dişli takımı, motor müşür ve sensörleri, far camı, sinyalleri, kontak anahtarı, sele, bunlarında ek olarak soralım parça fiyatları kaç TL cevap gelirse buraya yazacağım
Ne motosiklet olursa olsun parçaları öğrenin yoksa parçayı alamazsın, mesela Honda debriyaj seti 8500 TL istenmiş garantili motorda 14bin km'de bozulmuş motosiklet sitesinde okudum
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Last Troll Bender 4 ay aslanoto
Reis sen nerdesin ya? Siyasi konuların boynu bükük sensiz. Yoksa akpden istifa mı ettin 🧐
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aslanoto 4 ay
suzuki gsx s125 ve r125 motosikletlerin yedek parçaları aynımıdır,
Yedek parça fiyat listesini bana iletmenizi istiyorum
Motor radyatörü, bloğu krankı piston sekman silindir kapak yakıt enjeksiyon ön arka fren balatası ve diskler ABS parçaları ön arka amortisör grenaj takımı far far çerçevesi LSD gösterge ateşleme bobini yakıt deposu vs diğer parça ücretlerini tarafıma göndermeniz talep ederim
Bir mesaj yazdım Suzuki Türkiye ye yolladım bakalım fiyatlar uygunsa alabiliriz
Parçasına gücümüz yetmeyecekse almayız
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vollkan59 4 ay
2017 yılında motosikletler ve ekipmanlar , ulaşılabilirdi. Fakat ya 2017 aralık ya da 2018 başı gibi olması lazım, %20 ek vergi ittirdiler, (Avrupa vergisi ) birde üstüne firmaların zamları eklenince, motor hayal oldu. Üstüne birde oymak beyimiz dolar geldi, fiyatlar aldı başını gitti.
Yani bu indirim, motosiklet için konuşuyorum bir halta yaramaz. Fiyatları bilmeyenlerin gözünü boyar sadece.
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möhkem 4 ay
Ben 250 cc motor arastirdigim icin pek dikkatimi cekmedi.
Fiyati sitesinde 18.900 tl. Yaziyor.
125 cc motora o parayi verecegime, 250 cc. alirim. Benim gorusum bu sekilde... Herkesin dusuncesi kisiden kisiye gore degisir...
Yoksa suzuki markasi japonlar icerisinde bence en kalitelisi....
Fiyat size uyuyorsa sikinti yok.
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aslanoto 4 ay möhkem
Bunun 250 liğide var 24bin gibi sanırım, hız cezalarının yüksek ve kaza riskini düşününce 125 iyi gibi 130 a kadar hız ve iyi frenleme yapabiliyor göbekli iri motora alışan için bu liseli motoru gibi küçük gelir, ben geçmişde mobilet Peugeot puch ve scooter kullanmıştım az yakarmı acaba yakıtı ve uzun tecrübe konusunda hiç bilgi yok
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aslanoto 4 ay möhkem
2017 modeller için düşük fiyatlar var sanırım 2018 19 ile aynı malzeme özellikler sıfır olduktan sonra 17 almanın sakıncası olabilir mi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aslanoto 4 ay
Motosiklet severim, ABS çift disk fren ucuz ama kalitesi iyi neler var alalım ?
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möhkem 4 ay aslanoto
Soruyu bu baslik altinda sordugunuza gore otv indiriminden faydalanmak istediginuzu ve 250 cc. Ye kadar motorsiklet alacaginizi varsayiyorum.
Abs li sartiniz varsa fazla bir secenek yok gibi
Cb 250r----24500
R25-----------24900
Mt25---------23900
Benelli bn 251----15-16 civarinda aralik ayinda bulunabiliyordu ama simdi nasil arastirmak lazum...
Ktm fiyatlarini hic bilmiyorum.....
Olur da abs siz dusunurseniz, su an icin bence f/p makine mt 25 abs siz olan 2017 modeller. Bazi bayiilerin elinde var ve 18500 fiyati var. 2017 yilinda satilan fiyata su an satiliyor. Ayni sekilde 2017 abs siz r25 lerde 20.000 e satiliyor.
2017 sifir Mt 25 arastirmasi icindeyim. Temmuz da 22000, Aralik ta sok indirim ile 20.000 tl. Idi. Su an 18500 ve bayiilerin elinde kalmadi gibi... Millet saldirmaya basladi sanki. Her an bende atlayabilirim... 2016 yilinda fuar lansman fiyatinin 14750 tl. Olduğunu ve su an ikinci ellerinin temizlerine 17-19 arasi istendigi ongoruldugunde bence mantikli gorunuyor. Hele ki YBR nin amcaoglu YS125 e 12800 tl. Istendigi yerde...
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III I II III I I 4 ay
@cabriyo
Motosiklet sever olarak 600cc ss motosiklet sahibi olmak istiyorum ama mevcut durumda en fazla 2006-2007 model alabiliyorum.
Fiyatlar kdv zamları ve kur farkı ile uçuşa değil direk uzaya gitti.
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Umutcan 4 ay
Seçimlerden sonra da vergi indirimlerinin devam etmesi dileğiyle...
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Her isi ters giden adam 4 ay
pazarda patlıcan 7.5 tl ıspanak 5 lira biber 9 lira onla ilgilensinler ilk önce
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motosiklet vergisi, motosiklet ötv indirimi ve
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