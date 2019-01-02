250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı

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2018 yılı içerisinde gittikçe daralan sektörleri canlandırmak amacıyla 1 Kasım’dan itibaren 2 ay süreyle başlatılan vergi indirimleri normal şartlarda 31 Aralık’ta sona eriyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomobilde ÖTV, hafif ticari araçlarda ise KDV indiriminin de dahil olduğu uygulamanın 3 ay daha devam edeceğini açıkladı. Sürenin uzatılmasının yanı sıra motosikletler de ÖTV indirimine dahil oldu.

250 cc ve altına yüzde 0 ÖTV

Ülkemizdeki vergi sistemine göre 250 cc’nin altındaki motosikletlerde yüzde 8 oranında ÖTV uygulanıyordu. Yapılan açıklamaya göre bu motosikletlerdeki ÖTV oranı kısa süreliğine yüzde 0’a çekildi. Süresi uzatılan diğer indirimlerin de dahil olduğu söz konusu uygulamanın 31 Mart tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kenan Sofuoğlu da açıklama yaptı

ÖTV indirimine motosikletlerin de dahil edilmesinin sebebi olarak dünyaca ünlü motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu gösterildi. İndirimin duyurulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Sofuoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılan ÖTV açıklaması motosikletçilerin yüzünü güldürdü. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde Bakanımız Berat Albayrak bizi ilgiyle karşıladı. Kendilerine ve Bakan yardımcımız Dr. Nureddin Nebati beye tüm motosiklet camiası adına teşekkür ederim” dedi.