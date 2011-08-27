IBM 120 petabyte kapasiteye sahip dünyanın en büyük veri sürücüsünü geliştiriyor

Teknoloji tarihine önemli buluşlarla daima ivme kazandırmış olan IBM firması çığır açacak dev bir veri sürücüsü üzerinde çalıştığını duyurdu.





IBM mühendisleri toplam 120 petabyte - 120 milyon GB (24 milyar mp3'e tekabül ediyor) kapasiteye sahip bir veri sürücüsü geliştiriyor. Bu veri sürücüsü toplam 200 000 sabit disk sürücüsünün bir denge içerisinde çalışmasıyla oluşuyor.





Günümüzde kullanılan en büyük veri sürücüleri toplam 15 petabyte kapasiteye sahip. Bu açıdan IBM'in veri sürücüsü neredeyse 10 kat daha fazla kapasiteye sahip.





Mühendisler bu veri diskini oluşturabilmek için bireysel sürücüleri pek çok veri merkezinde olduğu gibi yatay çekmeceler içine yerleştirdi. Ancak daha fazla boşluk bırakarak küçük alanlara daha çok disk sığdırdılar.





Ayrıca mühendisler yeni bir yedekleme mekanizması geliştirdi. Normalde çökmeye başlayan bir diskten yerine gelecek olan diske yavaş yapılan bilgi aktarımı bu mekanizmada hiç bir yavaşlama olmadan gerçekleşiyor.





GPFS adlı bir sistem ise saklanacak dosyayı parçalara bölerek birden fazla disk üzerine depoluyor ve cihazın aynı anda bu farklı parçaları okumasına veya yazmasına imkan tanıyor. Böylece tüm koleksiyonu indekslemek muazzam hızlarda yapılabiliyor.





IBM bu veri sürücüsünü karmaşık simülasyonlar yapacak adını açıklamadığı bir firma için geliştiriyor. IBM Depolama Araştırmaları Şefi Bruce Hillsberg projeyi çılgın olarak tanımlıyor ancak geleceğin bulut depolama sistemlerinin de benzer mimari yapıda olacağını vurguluyor.