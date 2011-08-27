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IBM 120 petabyte kapasiteye sahip dünyanın en büyük veri sürücüsünü geliştiriyor

7 yıl
6b
1
30
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji tarihine önemli buluşlarla daima ivme kazandırmış olan IBM firması çığır açacak dev bir veri sürücüsü üzerinde çalıştığını duyurdu.

IBM mühendisleri toplam 120 petabyte - 120 milyon GB (24 milyar mp3'e tekabül ediyor) kapasiteye sahip bir veri sürücüsü geliştiriyor. Bu veri sürücüsü toplam 200 000 sabit disk sürücüsünün bir denge içerisinde çalışmasıyla oluşuyor.

Günümüzde kullanılan en büyük veri sürücüleri toplam 15 petabyte kapasiteye sahip. Bu açıdan IBM'in veri sürücüsü neredeyse 10 kat daha fazla kapasiteye sahip.

Mühendisler bu veri diskini oluşturabilmek için bireysel sürücüleri pek çok veri merkezinde olduğu gibi yatay çekmeceler içine yerleştirdi. Ancak daha fazla boşluk bırakarak küçük alanlara daha çok disk sığdırdılar. 

Ayrıca mühendisler yeni bir yedekleme mekanizması geliştirdi. Normalde çökmeye başlayan bir diskten yerine gelecek olan diske yavaş yapılan bilgi aktarımı bu mekanizmada hiç bir yavaşlama olmadan gerçekleşiyor.

GPFS adlı bir sistem ise saklanacak dosyayı parçalara bölerek birden fazla disk üzerine depoluyor ve cihazın aynı anda bu farklı parçaları okumasına veya yazmasına imkan tanıyor. Böylece tüm koleksiyonu indekslemek muazzam hızlarda yapılabiliyor.

IBM bu veri sürücüsünü karmaşık simülasyonlar yapacak adını açıklamadığı bir firma için geliştiriyor. IBM Depolama Araştırmaları Şefi Bruce Hillsberg projeyi çılgın olarak tanımlıyor ancak geleceğin bulut depolama sistemlerinin de benzer mimari yapıda olacağını vurguluyor.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
vay anasını 18tb diskim var diye seviniyordum :D
yabancı sitelerde bu habere yapılan yorum
"çok fazla porno" :D
1 Yanıt Yanıtla +24
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1 Avatar
jehan 7 yıl
giray944
bence simmülasyon için değil bu bilmemizi istemedikleri birşey için

arkasindan amerika cikabilir :D yada israil.
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giray944 7 yıl
bence simmülasyon için değil bu bilmemizi istemedikleri birşey için
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar hardsiklerde uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan 4-5 teknoloji var (ki bu teknolojilerden biride hardisklerin gelişiminin önüne çıkan tıkanıklıkla ilgili gelişme) yani diyeceğim odur ki petabyte kapasitesinde hardisklerle tanışmamız yakın olmalı (tabii yurt dışı fiyatı ile bile en az 500 dolar fiyat etiketi olacaktır :) çünkü bu teknolojiler uzun zamandır gelişim aşamasında
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i need $ 7 yıl
Sonunda porno arşivimi saklayabileceğim bi yer..
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createemir 7 yıl
50.000 Watt güç kaynağı geliştirir artık :D
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maqnum 7 yıl
umutarslan.com
vay anasını 18tb diskim var diye seviniyordum :D
yabancı sitelerde bu habere yapılan yorum
"çok fazla porno" :D

++1
Zikoo
1024 kb=1Mb oranından yola çıkarsak , 200.000 disk kullanılmış diyor. Disk arızası olması durumunda veriler hızlı bir şekilde aktarılmaya devam ettiğini belirtmiş. Bunuda hesaba katarsak raid 10 düzeninde 2tb kapasiteli diskler kullanılmıştır tahminimce. Disk üreticilerine göre 2TB=2.000.000.000 kb a gelmekte bu da yaklaşık 1,862Tb 'a denk gelmektedir. =)

Firmalar 1mb yi 1000 kb olarak alır yani 1 tb 1000 gb.
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Batuist 7 yıl
karmaşık animasyon için bu kadar disk mi gerekiyormuş yani? burası biraz sallama olmuş gibi..
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umutarslan.com 7 yıl
herkes niye 2tb diskleri örnekledi anlamadım. 3tb diskler çıkalı çok oldu.özel diskler de kullanılır hpnin işi belli olmaz.Biz boşuna hesaplamasak iyi olur fakiriz çenemiz yorulur :D
bide hp nin data kartuşları var 1.8tb video kaset gibi :D buna benzer çözümlerde olabilir.Erdi özüağ gidip bi video inceleme yaparsa anlarız
sanalmarketim.com/...
sanalmarketim.com/...
bunları hiç kullanmadım ama heralde
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ozen yuksel 6 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

herkes niye 2tb diskleri örnekledi anlamadım. 3tb diskler çıkalı çok oldu.özel diskler de kullanılır hpnin işi belli olmaz.Biz boşuna hesaplamasak iyi olur fakiriz çenemiz yorulur :D

bide hp nin data kartuşları var 1.8tb video kaset gibi :D buna benzer çözümlerde olabilir.Erdi özüağ gidip bi video inceleme yaparsa anlarız

sanalmarketim.com/...

sanalmarketim.com/...
bunları hiç kullanmadım ama heralde

dostum bu data kartuşları pc de kullanabilirmiyiz....harici cdrom gibi..3 saattir araştırıyorum bişey anlamadım...yoksa sadece kameralar da mı kullanılıyor...tşk
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MythShaman 7 yıl
20 yıl sonra laptoplarımızda ssd sürücü tarzı kullanacağımız disklerimizin kapasitesini şimdiden yapmışlar :d
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1963bursa 7 yıl
Benim dikkatimi çeken kısım 120 PB'ı açıklarken 120 bin TB yerine 120 milyon GB yazılması, zaten yeteri kadar büyük, büyük görünsün diye böyle yazmazlar.
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