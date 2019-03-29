İÇDAŞ’tan Endüstri 4.0 atağı: Gençler kodlama, robotik ve 3D tasarım öğreniyor

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Türkiye’nin önde gelen ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş. çağın gerektirdiği teknolojik donanımları gençlerimize sunmaya devam ediyor. Çanakkaleli gençler İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle Endüstri 4.0 konusunda ilk adımlarını atıyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Geleceği Yakala Eğitim Programı” Çanakkale’de İÇDAŞ liderliğinde uygulanıyor. Programa göre İÇDAŞ A.Ş. çalışanlarının lisede okuyan çocukları için kodlama, robotik ve üç boyutlu tasarım konularında atölye çalışması düzenleniyor.

Üç haftalık eğitimlerin sonunda gençlerin bu konularda başlangıç seviseyinde önemli bir yol katetmeleri hedefleniyor. Proje ile kodlama, 3 boyutlu tasarım ve baskı, robotik eğitimleri alan öğrenciler ülke çapındaki robot yarışmalarına hazırlanıyor.

Proje kapsamında kodlama, yazılım, 3 boyutlu tasarım ve baskı, robotik eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor. Derslerde öğrenciler kodlamanın temellerini, algoritma mantığını öğrenirken kendi robotlarını programlayabiliyor, hayallerindeki nesneleri tasarlayarak 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alabiliyorlar.

Öğrenciler kendi mobil uygulama ve oyunlarını geliştirerek eğitimlerini tamamlamaları hedefleniyor. Proje ile öğrencilere 3 hafta boyunca hafta sonları devam eden toplam 24 saatlik eğitimler ile birçok teknik malzemeyi tanıyıp, birçok terimi ve yöntemi öğrenme imkanı sunuluyor.

Dijital yetkinlikler, gençlerin işgücü piyasası içerisindeki rekabet gücünü artırmada da büyük avantaj sağlıyor. Yeni bir yabancı dil öğrenmek gibi, kişiye sonsuz imkanlar sunan ve farklı bir dünyanın kapılarını açan kodlama becerileri, gençlerin yaratıcılığını geliştirirken kariyer imkanlarını da artırıyor.

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