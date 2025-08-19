Giriş
    Yeni Tesla Model Y L, Çin'de satışa sunuldu

    Tesla, Çin’de yeni Model Y L’yi satışa sundu. Üç sıra koltuk, 16 inç dokunmatik ekran, artırılmış bagaj alanı ve 751 km menziliyle dikkat çeken model, eylül ayında yollarda olacak.

    Yeni Tesla Model Y L, Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Tesla, bugün Çin’de Model Y L’nin resmi lansmanını gerçekleştirdi. Başlangıç fiyatı 47.120 dolar olarak açıklanan Model Y L, altı koltuklu büyük bir elektrikli SUV olarak konumlanıyor. Araç, dış tasarım detayları ve iç donanımda yapılan yeniliklerle geliyor. Yeni modelin teslimatlarının Eylül ayında başlaması bekleniyor.

    Model Y L, standart Model Y’ye kıyasla bazı ince değişiklikler içeriyor. Tavan çizgisi yeniden tasarlandı ve arka spoyler daha dinamik bir görünüm için elden geçirildi. Bu aerodinamik iyileştirmeler sonucunda sürtünme katsayısı 0,216’ya indirildi.

    Model Y L; 4976 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1668 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3040 mm olarak açıklandı. Kıyaslamak gerekirse, beş koltuklu standart modele göre yaklaşık 18 cm daha uzun bir gövdeye ve 15 cm daha uzun aks mesafesine sahip. Model Y L'nin bagaj kapasitesi, ikinci ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında maksimum 2539 litreye kadar genişletilebiliyor.

    Yeni Tesla Model Y L, Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    İç mekanda 16 inçlik yeni bir merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Ön kablosuz şarj ünitesi artık aynı anda 50W ve 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Ses sistemi de orta konsolda yeni bir hoparlör ve tavana eklenen iki hoparlörle güçlendirilmiş. Yenilenen ses sisteminde 18 hoparlör ve bir subwoofer bulunuyor.

    Model Y L’nin ikinci ve üçüncü sıra koltukları bağımsız olarak katlanabiliyor ve elektrikli olarak kontrol ediliyor. İkinci sıra koltuklarda elektrikli kol dayamalar bulunuyor. Ön iki sıradaki koltuklarda havalandırma özelliği yer alırken, tüm koltuklarda ısıtma özelliği mevcut. Ayrıca, İkinci ve üçüncü sıradaki tüm koltuklarda şarj portları yer alıyor.

    Performans tarafında araç, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Ön motor 142 kW (190 hp), arka motor ise 198 kW (266 hp) güç üretiyor. Elektrikli SUV, 0’dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede ulaşıyor. LG Energy Solutions imzalı 82 kWsa’lik NMC batarya ile donatılan Model Y L, CLTC ölçümlerine göre 751 km menzil sunuyor. Enerji tüketimi ise 100 km’de 12,8 kWsa olarak açıklandı.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

