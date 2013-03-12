IDC: iOS, tablet pazarındaki liderliğini 2013'de Android'e bırakacak

Saygın pazar araştırma kuruluşlarından IDC, 2013 yılında tablet pazarının durumuyla ilgili öngörüsünü değiştirdi.Daha öncesinde 2013 yılında 172,4 milyon tabletin satılacağını öngören IDC, bu sayıyı 190,9 milyona yükseltirken; şu an lider olan iOS'in koltuğunu Android'e devretmek zorunda kalacağı tahmininde bulundu.

IDC'nin son çalışmasına göre şu anda %51 ile lider durumda olan iOS'in pazar payı 2013'de, uygun fiyatlı Android tabletlerin daha fazla rağbet görmesiyle %46'ya gerileyecek. Diğer taraftan Android ise %48,8 ile pazarda liderlik koltuğuna oturacak.

Çalışmanın daha 2017 yılı öngörüsüne göre ise hem Android hem de iOS, paylarından bir bölümünü 2017'de Windows'lu tabletlere verecek, ancak Android %46 pazar payı ile liderliğini, iOS ise %43,5 ile ikinciliğini koruyacak. 2013 yılında %2,8'lik pazar payına sahip olması beklenen Windows'lu tabletler ise takvimler 2017 yılını gösterdiğinde pazar payını %7,4'e yükseltmiş olacak.

Çalışmayı gerçekleştiren IDC'den analist Jitesh Ubrani, tablet pazarındaki büyümenin 8 inç ve alt boyutlardaki tabletlerle sağlanacağını söylerken şunları söyledi:

"Bu çeyrekten satılan her iki tabletten biri 8 inç ve daha alt boyutta. Bu trendin 2013 ve ilerleyen yıllarda da süreceğini düşünüyoruz. Firmalar da tüketicinin, günlük kullanımda çok daha rahat olmalarından ötürü, küçük tabletlere gösterdikleri ilgiyi görmüş olacaklar ki bu alandan daha fazla pay alabilmek için hızlı hareket ediyorlar. "