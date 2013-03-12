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IDC: iOS, tablet pazarındaki liderliğini 2013'de Android'e bırakacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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IDC: iOS, tablet pazarındaki liderliğini 2013'de Android'e bırakacak
Saygın pazar araştırma kuruluşlarından IDC, 2013 yılında tablet pazarının durumuyla ilgili öngörüsünü değiştirdi.Daha öncesinde 2013 yılında 172,4 milyon tabletin satılacağını öngören IDC, bu sayıyı 190,9 milyona yükseltirken; şu an lider olan iOS'in koltuğunu Android'e devretmek zorunda kalacağı tahmininde bulundu.

IDC'nin son çalışmasına göre şu anda %51 ile lider durumda olan iOS'in pazar payı 2013'de, uygun fiyatlı Android tabletlerin daha fazla rağbet görmesiyle %46'ya gerileyecek. Diğer taraftan Android ise %48,8 ile pazarda liderlik koltuğuna oturacak.

Çalışmanın daha 2017 yılı öngörüsüne göre ise hem Android hem de iOS, paylarından bir bölümünü 2017'de Windows'lu tabletlere verecek, ancak Android %46 pazar payı ile liderliğini, iOS ise %43,5 ile ikinciliğini koruyacak. 2013 yılında %2,8'lik pazar payına sahip olması beklenen Windows'lu tabletler ise takvimler 2017 yılını gösterdiğinde pazar payını %7,4'e yükseltmiş olacak.

Çalışmayı gerçekleştiren IDC'den analist Jitesh Ubrani, tablet pazarındaki büyümenin 8 inç ve alt boyutlardaki tabletlerle sağlanacağını söylerken şunları söyledi:

"Bu çeyrekten satılan her iki tabletten biri 8 inç ve daha alt boyutta. Bu trendin 2013 ve ilerleyen yıllarda da süreceğini düşünüyoruz. Firmalar da tüketicinin, günlük kullanımda çok daha rahat olmalarından ötürü, küçük tabletlere gösterdikleri ilgiyi görmüş olacaklar ki bu alandan daha fazla pay alabilmek için hızlı hareket ediyorlar. "


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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Gayet normal piyasada onlarca android tablet var, Birçok androidli çin tableti bile var.
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izmirbay 6 yıl
Hadi ordan! Sen Veli Efendi Hipodromunda 1 Arap Atı ile bissürü yoz eşeği sayı olarak mukayese edersen böyle sonuç çıkar tabii ki, iPad 100 metrelik yarışta alayına 90 metre avans verip yine de toz yutturur. Böyle saçma sapan araştırmaya da rasyonel yorum yapılmaz zaten.
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multiTYRT 6 yıl

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Joyeux 6 yıl
Tablet piyasasında iOS tarafında Apple iPad varken android cephesinde samsung, Sony, asus, Toshiba, gibi büyük markaların yanında onlarca Çin malı bilumum tablet markası var. Ve su an iOS açık ara tablet piyasasında lider durumda. Sadece satış anlamında degil. Tabletlerden veri gönderme, alma vs. interaktiflik durumunda da iOS pastanın %96'sini alıyor. Daha fazla yorum yapmaya gerek yok sanırım.
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salasage 6 yıl
How about the latest apple products
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DH Misafiri 6 yıl
yıl olmuş 2013 bırakalım gençler artık i-pad filan galaxy s4 hepimize yeter bence
kayseriden selamlar
samet
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Catharacta Skua 6 yıl
Apple tek başına onca firmayı geride bırakıyor. Android kavramı o kadar geniş ki Apple'ın bu başarısı bile takdire şayan.
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This Time 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yıl olmuş 2013 bırakalım gençler artık i-pad filan galaxy s4 hepimize yeter bence
kayseriden selamlar
samet

A.s samet
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Telefonda android ama tablette kesinlikle ios. Bir kere google play in tablete yonelik icerigi oldukca az.
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hayal@t 6 yıl
android telefon kullanıyorum ama kesinlikle tablette apple diyorum bir çok tableti inceledim android ama ios başka gerçekten.
tablet alırsam tercihim apple olur.
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Supportaydın 6 yıl
android tabletler mi geçicek peh adam akıllı android tablet mi var alayı çin malı 100 liralık şeyler
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Lord Melkor 6 yıl
Aynen banada çok itici geliyo reklam her ne kadar oyunu sevsemde reklamdan çok ters etki yapıyor
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talerk 6 yıl
ama yinede bana göre tablet de iPad hala çok önde
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eulogy 6 yıl
Ben ipadi beğeniyorum, bence tablet pazarında da en iyisi fakat tablet konsepti işime yaramadı. Çocuğa eğitici program adı altında her türlü basit oyunu sunuyorlar. Benim çocukta bolcana satın alıyor, maşallah :) Astronomi ile ilgili programlar cabası. Bir zamanlar tetrisin zekayı geliştirdiği efsanesindeki gibi fırsat bulmuşken her bir zaman kaybını eğitim yazılımı altında iteliyorlar. Derste sunu yaparken biraz keyifli olmakla birlikte laptopla hemen hemen aynı kullanımda diye düşünüyorum. Üstelik bir dolu işlevi eksik. Özetle pek işe yaramadı henüz, fakat ilgi çekmeyi başarıyor.
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Lord Melkor 6 yıl
2017 öngörüsü çok saçma ios o kadar çok satamaz imkanı yok
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Gayet normal piyasada onlarca android tablet var, Birçok androidli çin tableti bile var.
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