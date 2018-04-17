İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı

Tören esnasında sürücüsüz ve elektrikli aracın örtülerinin kaldırılmasının ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal da araç hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Elektrikli araç çalışması yaparken Tesla ile yarışma gibi bir hedeflerinin olmadığını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:
“Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede, İETT’mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuşmaktır. Belediye olarak her birimimiz, kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor.”
İETT’nin tanıttığı sürücüsüz ve elektrikli aracın teknik özellikleri ve kullanılan teknolojiler henüz açıklanmadı. Engelli vatandaşlar için kolaylık sağlanması amacıyla engelli rampası bulunan aracın 2400 Nm tekerlek torkuna sahip olduğu söyleniyor. Henüz bir adet üretilen ve konsept olarak nostaljik tramvayı andıran bu aracın ilk etapta havaalanı ve trafiğe kapalı yerlerde kullanılacağı belirtildi.
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Şaka bir yana güzel bir olay olmuş yani nostaljik tramvay kısmı nedeniyle özellikle. Umarım şovla bırakmazlar da dünyada ilkler arasında bulunuruz böyle sistemlerde. Elektrikli olması ayrı güzel, sürücüsüz olması ayrı güzel. En azından 1. sini sunabilseler hızlı bir şekilde iyi olur.
Bu tür teknolojiler için bence tüm araçların sürücüsüz olması gerek. O zaman şıkır şıkır akar trafik. Kaza olayı da minimuma iner.
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