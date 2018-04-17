Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı

İETT, İstanbul'da düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18'in açılış töreninde nostaljik tramvayı andıran sürücüsüz aracını görücüye çıkardı. İşte İETT'nin sürücüsüz aracından görüntüler:
1 yıl
5,4b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı
Tam Boyutta Gör
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18’in açılış töreninde, konuşmaların yanı sıra bir de sürpriz bir aracın tanıtımı yapıldı. İETT, düzenlenen açılış töreninde elektrikli ve sürücüsüz araca dönüştürülen nostaljik tramvayın tanıtımını gerçekleştirdi.

Tören esnasında sürücüsüz ve elektrikli aracın örtülerinin kaldırılmasının ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal da araç hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Elektrikli araç çalışması yaparken Tesla ile yarışma gibi bir hedeflerinin olmadığını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede, İETT’mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuşmaktır. Belediye olarak her birimimiz, kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor.

İETT’nin tanıttığı sürücüsüz ve elektrikli aracın teknik özellikleri ve kullanılan teknolojiler henüz açıklanmadı. Engelli vatandaşlar için kolaylık sağlanması amacıyla engelli rampası bulunan aracın 2400 Nm tekerlek torkuna sahip olduğu söyleniyor. Henüz bir adet üretilen ve konsept olarak nostaljik tramvayı andıran bu aracın ilk etapta havaalanı ve trafiğe kapalı yerlerde kullanılacağı belirtildi.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/iettnin-surucusuz-elektrikli-araci-gorucuye-cikti/1120896 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
İstanbul'da iki tur atsın bu aracın yapısı bozulur sayko sayko hareketler yapar
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryan Gosling 1 yıl
Bakalım kaç kişiyi ezecek
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flowerhorn 1 yıl Biyturs_OnSr
Tam sıra gecesi yapmalık

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Güzel güzel olmasına da aşırı çirkin ya. İnsan daha estetik bir şey yapardı. 5. Sınıf çocuklarına proje verirler ya ona benzemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Güzel güzel olmasına da aşırı çirkin ya. İnsan daha estetik bir şey yapardı. 5. Sınıf çocuklarına proje verirler ya ona benzemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serseripas 1 yıl
İstanbul trafiğinde dur, kalk ile bataryalar kendinden geçer.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhalif13 1 yıl
Metrobüse uyarlasınlar pile de gerek yok elektrik hattını yukarı çekerler olur biter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Araç güzel de o koltuk nedir arkadaş. Orada o kadar kişi oturabilecek mi? Sonra sıkıntı falan çıkmasın? Metrobüste falan da öyle kısımlar var ama burada iyice dip dibe olmuş, problem yaşatır ülkede.
Şaka bir yana güzel bir olay olmuş yani nostaljik tramvay kısmı nedeniyle özellikle. Umarım şovla bırakmazlar da dünyada ilkler arasında bulunuruz böyle sistemlerde. Elektrikli olması ayrı güzel, sürücüsüz olması ayrı güzel. En azından 1. sini sunabilseler hızlı bir şekilde iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karahuso 1 yıl
İstanbul halkı isyanda "şimdi biz kimi döveceğiz"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
36 1 yıl
Bosuna uretmisler. Cubbeli ahmet hocaya verselerdi paralari o daha duzgun ileri teknoloji soyleyip verirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vozer 1 yıl
Ben kurallara büyük çoğunluğun uyduğu tek tük ülkeler hariç sürücüsüz araçların kullanılabileceğini düşünmüyorum. En fazla deneme seferleri olur onda da içinde görevli bekler. Hele ülkemizde böyle bir ihtimal bile yok. Tamamen sıfır. Hiç kazaya ihtimal vermeyecek şekilde tamamen temkinli programlanırsa bir yerlere çarpmaz belki ama bir durağa yanaşması bile dakikalar alır.
Bu tür teknolojiler için bence tüm araçların sürücüsüz olması gerek. O zaman şıkır şıkır akar trafik. Kaza olayı da minimuma iner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rh_plus 1 yıl
Bu araca 80 kisi sigmak ister 80 kisi binerse elektrik motoru yanar bunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faik büldül 1 yıl
arka koltuklar banada saçma geldi 2 tane liseli oraya yayılarak otursa kimse girip oturmaz yanlarına. Bu şekilde değilde karşılıklı 2 sıra olsa daha iyi. Zaten sağda ve solda birileri oturunca ortaya kimse oturmaz ayaklarını bacaklarını nereye uzatıcak?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iett, iett otonom araç ve
6 etiket daha iett elektrikli araç iett sürücüsüz araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu 1 yıl Casio’dan yeni bir akıllı saat daha 1 yıl Yeni nesil iPhone'ların fiyatı ortaya çıktı! 1 yıl Snapchat artık kendi AR yüz filtrenizi oluşturmanıza olanak verecek 1 yıl Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi 1 yıl Kingston UV500 SSD serisi satışa çıkıyor 1 yıl Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı 1 yıl New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti 1 yıl Asus Arez resmen duyuruldu 1 yıl LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın 1 yıl Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim! 1 yıl Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark 1 yıl Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi 1 yıl Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek 1 yıl Windows 10 Spring Creators Update "mavi ekran" hatası nedeniyle ertelenmiş 1 yıl Teşvik Sistemi kapsamında hangi teknolojik yatırımlar desteklenecek? 1 yıl İyi bir oyuncunun olmazsa olmaz 5 ekipmanı 1 yıl Avrupa'nın ilk hyperloop test tüneli Fransa'da inşa ediliyor 1 yıl Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı Sonraki Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk 1 yıl Casper VIA M4'ün kutusunu açtık "Her yeri kavisli ve Android 8.0'lı" 1 yıl Kim Kardashian 200 bin dolar maaşla, fotoğraflarını Photoshop'layacak uzman arıyor 1 yıl ABD'nin ürettiği yapay zekalı SİHA'lar kimi öldüreceğine karar verebilecek 1 yıl Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim 1 yıl Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı 1 yıl İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev uzay gemisi, Los Angeles'ta üretilecek 1 yıl Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA 1 yıl Intel'den önemli hamle: Virüslerle mücadele grafik birimlerine kaydırılacak 1 yıl T-Mobile'ın müşterilerini aldatan şeytani planına 40 milyon dolar ceza kesildi 1 yıl Huawei, 10 saniye içinde 15 milyon dolarlık P20 ve P20 Pro satışı yaptı 1 yıl ABD'den büyük ambargo: ZTE yedi yıl boyunca Snapdragon'lu cihaz çıkaramayacak 1 yıl 2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü 1 yıl Apple, 23 Nisan'a özel 5 yeni reklam filmi yayınladı 1 yıl Google'dan kanser tespiti için AR özellikli akıllı mikroskop! 1 yıl Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu 1 yıl NAND bellek fiyatları düşmeye devam ediyor 1 yıl Ryzen 5 2600X ve Ryzen 7 2700X işlemcileri 5.8GHz hızına aşırtıldı 1 yıl Güç kaynağı (PSU) alırken nelere dikkat etmek gerekli? 1 yıl Samsung, yeni nesil iPhone'ların ekran üretimine başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim