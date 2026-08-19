Elektriklide 1.000 menzil dönemi: Geely, yeni bataryayı 2027'de test edecek

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Geely Holding, katı hal batarya teknolojisi için yol haritasını açıkladı. Şirket, 2026 yılında gerçek dünya koşullarında doğrulama çalışmalarına başladığı bataryaları 2027'de grup bünyesindeki markalarda pilot olarak kullanmayı planlıyor.

Enerji yoğunluğu 2 kat artacak

Geely'nin geliştirdiği katı hal bataryalar farklı enerji yoğunluğu seviyeleriyle sunulacak. Serinin en üst seviyesinde 500 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefleniyor. Şirketin açıklamasındaki değerin batarya paketi seviyesine işaret ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle hücrelerin enerji yoğunluğu daha yüksek olabilir.

Geely'nin mevcut sıvı elektrolitli "Golden Brick" bataryalarında hücre seviyesinde yaklaşık 250 Wh/kg enerji yoğunluğu bulunuyor. Şirket, yeni bataryaların kullanıldığı elektrikli araçların dizel araçlarla karşılaştırılabilir menzil sunacağını ve 1.000 kilometrenin üzerinde yol alabileceğini belirtiyor.

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Şirket, katı hal bataryaların yalnızca Geely markalı araçlarla sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Teknolojinin Geely Holding çatısı altındaki Geely, Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Proton ve Farizon gibi markalarda kullanılması planlanıyor.

Geely'nin planı, katı hal bataryaların otomotiv sektöründe ticarileştirilmesi için belirlenen takvimle paralel. Zira CATL ve BYD de 2027'de katı hal bataryalar için deneme üretimine başlamayı planlıyor.

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Geely, katı hal bataryaları 2027'de test edecek

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