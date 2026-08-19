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    Çin üretimi Audi'ler Almanya'yı karıştırdı: Yarı fiyatına Çinli Audi!

    Audi'nin Çin için SAIC ortaklığıyla ürettiği logosuz AUDI modelleri, bağımsız bir ithalatçı tarafından Almanya’ya getirildi. Çinli modeller, Alman rakiplerinden daha ucuza çok daha fazla güç sunuyor.

    Çin üretimi Audi'ler Almanya'yı karıştırdı: Yarı fiyatına Audi Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında eşine az rastlanır bir "paralel ithalat" krizi yaşanıyor. Audi’nin Çinli ortağı SAIC ile birlikte Çin iç pazarına özel olarak geliştirdiği ve büyük harflerle yazılan AUDI markalı yeni nesil elektrikli araçları, Alman devinin hiç planlamadığı bir şekilde Avrupa yollarına teker bastı.

    Xiaomi SU7 Ultra ve Zeekr 9X gibi modelleri Avrupa’ya getirmesiyle tanınan bağımsız ithalatçı Auto China, Çinli AUDI modellerini (E5 Sportback ve E7X) resmi tip onaylarını alarak Almanya'ya ithal etmeye başladı.

    Almanya’da üretilenden 28.000 euro daha ucuz

    Çin üretimi Audi'ler Almanya'yı karıştırdı: Yarı fiyatına Audi Tam Boyutta Gör
    Nakliye, gümrük ve tip onayı maliyetlerine rağmen Çin’den getirilen AUDI modellerinin fiyatları, Audi’nin Almanya’da ürettiği araçlara kıyasla şaşırtıcı derecede uygun kalıyor.

    Çin üretimi E5 Sportback, çift motorlu yapısıyla tam 776 beygir güç üretiyor ve 100 kWsa bataryayla geliyor. Buna karşın Almanya’da üretilen 543 beygirlik S6 e-tron’dan tam 28.000 euro daha ucuza satılıyor.

    Çinli E7X SUV modelinin vergiler ve tescil dahil Almanya teslim fiyatı 86.800 euro olarak belirlendi. Buna karşılık daha küçük, daha güçsüz ve LiDAR sensöründen yoksun Alman üretimi Audi SQ6 e-tron’un başlangıç fiyatı 93.800 euro seviyesinde.

    800V ve 900V mimarileri üzerine kurulan ve sinema salonunu andıran devasa kabin içi ekranlara sahip olan bu araçlar, Avrupalı tüketiciler için oldukça cazip bir alternatif haline geldi.

    Madalyonun öteki yüzü: Dev riskler ve hurdaya çıkarılma ihtimali

    Çin üretimi Audi'ler Almanya'yı karıştırdı: Yarı fiyatına Audi Tam Boyutta Gör
    Kağıt üzerinde harika görünen bu durum, araç sahipleri için ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Almanya Bağımsız Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (BVfK) Başkanı Ansgar Klein, "Bir satıcı olarak Çin'den bu araçları getirmezdim. Hukuki olarak yeşil ışık yakılsa bile büyük bir risk kalıyor" uyarısında bulundu.

    Satın alan kullanıcıları bekleyen temel sorunlar şunlar:

    • Yedek Parça ve Servis Bilgisizliği: Yerel yetkili servislerin bu araçlar üzerinde hiçbir teknik eğitimi bulunmuyor. Parça tedariki tam bir soru işareti.
    • Yazılım ve Otonom Sürüş Uyumsuzluğu: LiDAR ve gelişmiş sensörlerin yazılımları Çin’deki yol koşullarına göre kalibre edildiği için Avrupa’da doğru çalışmayabilir.
    • Volkswagen’in "Hurdalık" Emsali: Geçmiş yıllarda benzer şekilde Çin’den ithal edilen yaklaşık 20 adet Volkswagen ID.6 modeli için VW mahkemeye başvurmuş, mahkeme kararıyla araçların satışı durdurulmuş ve araçlar hurdaya çıkarılarak imha edilmişti.
    Çin üretimi Audi'ler Almanya'yı karıştırdı: Yarı fiyatına Audi
    Audi sözcüsü yaptığı açıklamada, "AUDI kardeş markasının modelleri, ortağımız SAIC ile geliştirilen kendi platformumuza dayanmaktadır ve Çin'in dijital ekosistemine derinlemesine entegre edilmiştir" diyerek araçların resmi olarak Avrupa için uygun olmadığını belirtti.
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