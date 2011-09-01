IFA 2011: Sony'nin çift ekranlı tablet bilgisayarı sahneye çıktı

Sony uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarlarını Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunuyor. Donanimhaber.com olarak yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, Sony'nin yeni tabletlerini deneme şansı da yakaladık. Tablet P ve Tablet S adındaki yeni tabletleriyle tasarım anlamında farklılaşmayı başaran Japon üretici, özellikle tablet P modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Çift ekranlı tasarımıyla dikkat çeken tablet bilgisayar, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor. Her ikisi de 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde iki adet 5.5-inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet, Android 3.2 işletim sistemiyle çalışıyor. 4GB depolama kapasitesine sahip olan ancak microSD kart desteği ile daha yüksek kapasitelere olanak tanıyan tablette biri 5MP, diğeri ise 0.3MP olmak üzere iki kamera bulunuyor.

Kablosuz iletişim için WiFi, 3GB ve Blutooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran tablette, 3 eksenli ivmeölçer, dijital pusula, ortam ışık sensörü ve jireskop sensörlerine de yer veriliyor. 3G aktif iken 4.6 saat pil ömrü sunduğu ifade edilen 372 gram ağırlığında Sony Tablet P, PlayStation oyunlarını alacak ve yakında devreye girmesi beklenen Reader Store isimli kitap mağazasına erişim olanağı da sunacka. Sony Tablet P yurt dışında 599 Avro seviyesindeki etiket fiyatı üzerinden sunulacak.

