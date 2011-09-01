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IFA 2011: Sony'nin çift ekranlı tablet bilgisayarı sahneye çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2011: Sony'nin çift ekranlı tablet bilgisayarı sahneye çıktı
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Sony uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarlarını Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunuyor. Donanimhaber.com olarak yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, Sony'nin yeni tabletlerini deneme şansı da yakaladık. Tablet P ve Tablet S adındaki yeni tabletleriyle tasarım anlamında farklılaşmayı başaran Japon üretici, özellikle tablet P modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
IFA 2011: Sony'nin çift ekranlı tablet bilgisayarı sahneye çıktı
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Çift ekranlı tasarımıyla dikkat çeken tablet bilgisayar, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor. Her ikisi de 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde iki adet 5.5-inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet, Android 3.2 işletim sistemiyle çalışıyor. 4GB depolama kapasitesine sahip olan ancak microSD kart desteği ile daha yüksek kapasitelere olanak tanıyan tablette biri 5MP, diğeri ise 0.3MP olmak üzere iki kamera bulunuyor. 
IFA 2011: Sony'nin çift ekranlı tablet bilgisayarı sahneye çıktı
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Kablosuz iletişim için WiFi, 3GB ve Blutooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran tablette, 3 eksenli ivmeölçer, dijital pusula, ortam ışık sensörü ve jireskop sensörlerine de yer veriliyor. 3G aktif iken 4.6 saat pil ömrü sunduğu ifade edilen 372 gram ağırlığında Sony Tablet P, PlayStation oyunlarını alacak ve yakında devreye girmesi beklenen Reader Store isimli kitap mağazasına erişim olanağı da sunacka. Sony Tablet P yurt dışında 599 Avro seviyesindeki etiket fiyatı üzerinden sunulacak. 
IFA 2011: Sony'nin çift ekranlı tablet bilgisayarı sahneye çıktı
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frkcvk 8 yıl
Bunun pek tutacağını sanmıyorum çok kullanışsız...
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ZZ RAT 8 yıl
radikal bir model ama ben de tutacagini sanmiyorum.
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mert1907 8 yıl
Böyle bi şekilde nasıl kullanılabilir ki bu.Bence hayatımda hiç tercih etmeyeceğim bir ürün.
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bahti24 8 yıl
geç kalınmış bir tasarım toshiba 1-0 önce o tasarım cihazda


pcdepo.com/...
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umutarslan.com 8 yıl
şu samsungun katlanabilir kağıt gibi olan ekranları çıksada çerçevesiz olsa o zaman daha güzel olur.ortada çerçeve olduğu için asla almayacağım bir ürün.99 dolara düşse bile :)
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Stanislas Xavier 8 yıl
tasarım iyi ama şu tabletlere bi türlü iyi donanım vermediler hep smartphonedan bozma cihazlar yaptılar daha güçlü cihazlar bekliyoruz burda da pil ömrü sıkıntı çıkarıyor yani iki ucu b*klu değnek...ama geleceği tasarımı bence budur...
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rcelik21 8 yıl
sanki özellikle kitap okumak için tasarlanmış, çok kalın bir çerçeve, ortadaki plastik kısım çok belirgin,kitap için kindle yi tercih ederim, diğer işler için ise ipad daha şık, bunu ne amaçla çıkarmış Sony anlayamadım, melez bir şey olmuş, playstation, tablet, kindle ama hepsine de uygun bir tasarımı yok
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TiSKE 8 yıl
Tasarım guzel ancak dokunmatik ekranda rahat yazı yazmak zor olabilir
Bunların tek eksiği telefon gibi görünüyor
Özellikleri arasında cep telefonunda bahsedilmemiş.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
(-) çerçeve alanı fazla yer alıyor. ! :(
(-) dokunmatik ekranlı klavye yerine ; sürgülü tuşlu takımı olsaydı, daha yüksek kullanım alanı sağlayabilirdi.
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Rainbow6 8 yıl
filim seyrederken tek ekran oluyor kitap ve oyun oynamak oldukca kolay linkteki adam baya bi kurcalamis cihazi

youtube.com/...

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DH Misafiri 8 yıl
Bence harika bir tasarım olmuş.
Çünkü zaten iki elle kullanmak zorunda kaldığım tabletlerden
katlanabilir olması daha iyi bir özellik.Hem katlanınca daha kolay taşınabilir.
Ayrıca windows'suz olmuyor.Bir de tablet p modeli
bu özelliklerin üstüne playstation oyunları eklediğinde
sanırım mikemmel tabletler olacak.
Ayrıca Tegra oyunlarında çalışması süper düper extra
Bence bu çıkacak serinin sonraki modelleri bu işin büyük paydasına talipler.
Sadece şu renk olayına bir el atmalrı lazım.
Kesinlikle renk çeşidi olması lazım notebook'larında yaptıkları gibi.
Nvidia + Sony + Microsoft üçlüsü bence iyi yoldalar
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DH Misafiri 8 yıl
Bildiğim ve kullandığım tüm iş uygulamaları windows tabanlı. Windows 8 in çıkmasıyla birlikte bu tarz tabletleri inşallah windows ile kullanabiliriz.
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