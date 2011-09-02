IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu

Japon elektronik devi Toshiba, Almanya'nın Berlin kentinde devam eden IFA 2011 Fuarı'nda AT200 adını verdiği yeni nesil tablet bilgisayarını da tanıttı. Dünyanın en ince tablet bilgisayarı olarak gösterilen AT200, 7.7mm olan kalınlığı ile Samsung Galaxy Tab 10.1 (8.6mm) ve Apple iPad 2'den (8.8mm) daha ince bir kasa yapısına sahip.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif ekrana sahip olan AT200, rakip pek çok modelden farklı olarak Nvidia Tegra 2 veya Qualcomm Snapdragon yerine Texas Instruments'in 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4430 yongada sistem platformundan güç alıyor ki sahip olduğu özellikler itibarile 4430 kendi segmentindeki en hızlı platform olarak nitelendiriliyor.

1GB DDR2 bellek ve modeline göre 64GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri ile sunulacak tablet bilgisayara, arkada 5 Megapiksel önde ise 2 Megapiksel olmak üzere iki kamera eşlik ediyor. Android 3.2 işletim sistemiyle gelen Toshiba AT200'ün diğer özellikleri arasında GPS, üç boyutlu ivmeölçer, elektronik pusula ve ortam ışık sensörü gibi detaylara ter veriliyor.

Kablosuz erişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerini kullanan tablet bilgisayarda ayrıca Micro-USB, microSD ve micro-HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Ağırlığı 558 gram, kalınlığı ise 7.7mm olan tablet, WiFi açık 8 saat pil ömrü sunuyor. Daha iyi çoklu ortam deneyimi için geliştirilmiş ses özelliklerine de sahip olan Toshiba AT200'ün son çeyrekte Avrupa pazarına sunulması beklenirken, tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.