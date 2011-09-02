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IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
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19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu
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Japon elektronik devi Toshiba, Almanya'nın Berlin kentinde devam eden IFA 2011 Fuarı'nda AT200 adını verdiği yeni nesil tablet bilgisayarını da tanıttı. Dünyanın en ince tablet bilgisayarı olarak gösterilen AT200, 7.7mm olan kalınlığı ile Samsung Galaxy Tab 10.1 (8.6mm) ve Apple iPad 2'den (8.8mm) daha ince bir kasa yapısına sahip.
10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif ekrana sahip olan AT200, rakip pek çok modelden farklı olarak Nvidia Tegra 2 veya Qualcomm Snapdragon yerine Texas Instruments'in 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4430 yongada sistem platformundan güç alıyor ki sahip olduğu özellikler itibarile 4430 kendi segmentindeki en hızlı platform olarak nitelendiriliyor.
1GB DDR2 bellek ve modeline göre 64GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri ile sunulacak tablet bilgisayara, arkada 5 Megapiksel önde ise 2 Megapiksel olmak üzere iki kamera eşlik ediyor. Android 3.2 işletim sistemiyle gelen Toshiba AT200'ün diğer özellikleri arasında GPS, üç boyutlu ivmeölçer, elektronik pusula ve ortam ışık sensörü gibi detaylara ter veriliyor.
Kablosuz erişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerini kullanan tablet bilgisayarda ayrıca Micro-USB, microSD ve micro-HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Ağırlığı 558 gram, kalınlığı ise 7.7mm olan tablet, WiFi açık 8 saat  pil ömrü sunuyor. Daha iyi çoklu ortam deneyimi için geliştirilmiş ses özelliklerine de sahip olan Toshiba AT200'ün son çeyrekte Avrupa pazarına sunulması beklenirken, tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.  
IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın en ince tablet bilgisayarı AT200'ü duyurdu
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sertacarslan 8 yıl
spygame
ahmetcan44 Bu mesajını ilettim adamlara :)
Hello Toshiba Sales Department, Here in my country, people think that the village which could be seen, doesnt require a guide. So, do not attempt to sell AT200 in Turkey. Kind Regards, Ahmet
akıllı olsunlar

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ByMuRaT25 8 yıl
On numara
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izomer 8 yıl
samsung SSD gibi olmuş:)) bence daha da hafifletilebilir. artık 500gr altına düşmeliler ve video çekim bilgisi eklenmemiş.
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spygame 8 yıl
fiyatı diğer firmalar gibi yaparsa buda tutulmaz.tr de 1400-1500 tl olur diye tahmin ediyorum.galaxy tab yada ipad almayıp parayı bu makina ya veren çıkar mı bilmiyorum.ama fiyattı 1000 tl gibi olursa rağbet görebilir.ama sanmıyorum
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M-A-K 8 yıl
Ön kamera hariç her şey güzel tasarlanmış.Toshıba ilk tabletini çıkarmasına rağmen iyi iş çıkarmış.
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok şık bir cihaz yalnız 8 saat olayına inanmıyorum. 60lümen diyor çünkü. 60 lümen parlaklıkta 8 saat diyor. Daha parlak kullanımda o süre 6 saate falan düşecektir. Yine de böyle şık ve ince bir cihaz için -hele ki işlemcisi de bu kadar iyiyken- kesinlikle yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum...
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Arctic Monkeys 8 yıl
Tablette en güzel tasarım Toshiba'nın.
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Stanislas Xavier 8 yıl
hem ince hem şık ama asıl iyi yanı ti omap kullanması çift kanal/bellek desteği olduğu için performans çok iyi olacaktır...
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier
hem ince hem şık ama asıl iyi yanı ti omap kullanması çift kanal/bellek desteği olduğu için performans çok iyi olacaktır...

Aslinda o nvidia tegra 2 nin avantaji, ddr2 cift kanalli 768 mb bellegin yani sira 256 mb da 4 yollu bellek kullaniyor.. samsung galaxy s i efsane yapan tasarim, ghz ve mb tan vagimsiz olarak en onemli ozelligi 384 mb cift yollu ve 128 mb 4 yollu bellek kullanmasiydi.. bunun avanaji da su; 4 yollu bellege, ekran karti, islemci, anakart, antenler, sanal makineler siraya girmeden ulasabiliyorlar.. mesela bir oyun oynuyorsunuz, ramden hem islemcinin hem ekran kartinin bilgi okumasi laim, ekran karti siraya giriyor ve islemciyi bekliyor, nvidia 2 nin cip tasariminda ise bu sira bekleme yok..
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LKLC 8 yıl
super amoled plus lu samsung 7.7 varken diğer android tabletlere bakılmaz bence.
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sahoron 8 yıl
Toshıba pahalı ama cok kaliteli ürünler yapar. Saten laptop pazarında en kalitelisidir. Bu tablettede kalitesini göstermiş. Şimdi alınacak ise ya bu tab ya da samsungun 7.7 lik amoledli tableti alınır
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veto1214 8 yıl sahoron
sahoron

Toshıba pahalı ama cok kaliteli ürünler yapar. Saten laptop pazarında en kalitelisidir. Bu tablettede kalitesini göstermiş. Şimdi alınacak ise ya bu tab ya da samsungun 7.7 lik amoledli tableti alınır


haklısınama son zamanlarda kalitesiz urunler urunler yapmamaybaşladı çınde uruteliyo artık En son bi laptobunu gordum 10cmden dustu paramparca oldu Eski toshibalar olemi4yıllık toshiba var teyzemde Dusmediğ yer kalmadı 1-2çizik var sadece
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alprkrkmz 8 yıl
DeLiCe_DoLuCa
Tabletin 3. Resminde bir hata var sanki..

hocam alttan ikinci resmi kastediyorsan eğer, o resim yandan çekilmiş ve ön paneli yandan göstermiş. sanki kalınlığı gibi duruyor ama değil. tabletin inceliğini göstermek için. biraz dikkatli bakınca ekran görünüyor :)
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl
Tabletin 3. Resminde bir hata var sanki..
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