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IFA 2011: Toshiba'nın Gözlüksüz 3D'li Qosmio F750'sini Denedik

8 yıl
166b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen tüketici elektoniği fuarlarından IFA'da Toshiba'nın 3D gözlükleri otadan kaldıran dizüstü bilgisayarı Qosmio F750'yi denedik.


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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
Tayff
İnceleme harika
3D bence muhteşem bir özellik değil
Çokta gerekli değil ...

bu şekilde düşünmen henüz pürüssüz bir 3D deneyimi olmadığı için diye düşünüyorum Şayet gözlüksüz 3D çok kaliteli bir hale gelirse eminim sende çok seversin çünkü şuanda pasif 3D gözlük kullanmak gerekse bile izlediğin filme yada oynadığın oyuna gayet güzel bir atmosfer kazandırıyor ve gözlükleri çıkarıp attığımızda daha güzel olacak ayrıca telefon ve tabletler ile artık mobil piyasada bu işin içerisinde geleceğin teknolojisi bence budur ve bir kaç yıla kadar çok fazla 3d cihaz göreceğiz belki bir standart haline bile gelecek ewt haklısın şuan için gereksiz olabilir ama bunun sebebi hala eksileri olması ve maliyeti...bu sorunlar ortadan kalkınca gerçekten çok güzel olacak...
Tayffİnceleme harika3D bence muhteşem bir özellik değilÇokta gerekli değil ...bu şekilde düşünmen henüz pür...
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soting068 7 yıl
varmı böyle bir türkçe okunuş :d? bi yerde hata varda anlamadım doğrusu...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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thepunisherWZ 8 yıl
İnceleme için teşekkürler.
Eleştiri :
Lütfen mikrofonunuzu yenileyin. :)
Gigabyte tartışması :
youtube.com/... ilk 25 saniyeyi izleyin.
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orçotüsi5 8 yıl
Arkadaşlar merhaba
Acaba bu dizüstü bilgisayarın 3D özelliğinden eski 3D oyunlarda yararlanabiliyor muyuz?
örnek vermek gerekirse: 1997-2009 arasında çıkmış 3D oyunlar
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu dizüstü bilgisayrın 3D özellliğinden eski oyunlarda yararlanabilir miyiz?
örnek vermek gerekirse 2000-2009 da çıkmış 3D oyunlarda.
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DH Misafiri 8 yıl
Toshiba gene ilkleri yaptığı gibi bunuda sunmuş aferim....güzel video olmuş.
Benim Qosmio m var oyun deneyimi ancak bu seride gerçekten hissedilir, merak ettim 3d gözlüksüzü
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EbonyIvory 8 yıl
Yaramaz en iyisi eskisi <3
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St Batuhan 8 yıl
Misafir, gigabayt olur o durumda byte değil, ayrıca g translate cigabayt olarak söylüyor söylenişi, ama önemli olan söyleniş değil zaten birbirimizi anlıyoruz sonuçta :)
Ben bir noktaya takıldım, ürün güzel tamam, cidden ekran kartı daha iyi olabilirdi, konfigurasyon esnasına belki ekleme yaparlar [hoş sitesine girdim tosh'un ama bir türlü daha öyle bir kısma gelemedim bu ürünlerde] nese bd filmlerde 50gb lık diskler olabildigince tercih edilir durumda keske 25'lik olarak belirtip ardından 100'ü söylemek adına abartıya kaçmasaydınız. Ayrıca ürünün sitesinde up to 50GB diyor, bu durumda son versiyon bd sürücü yok mu bunda? Malum ilk bir kaç nesil 50GB ve son nesillerde 100GB desteği var, siz de var dediniz bu ürün için ama sitesine konan videosunda 50GB olarak belirtilmiş :/
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Blitz 8 yıl
Bütün 3D deneyimlerim baş ağrısı ile sonlandı. Benim için şimdilik zararlı bir teknoloji :)
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DH Misafiri 8 yıl
@SystemApps, erdi bey gayet doğrusunu söylüyor;
Çünkü gigabyte,gigabyte diye okunur. Bkz; howjsay.com/...
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vernoncougar 8 yıl
3D ıcın henuz cok erken, en az 2-3 yılı var bu teknolojının gelısmesı ıcın
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