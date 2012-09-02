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IFA 2012: Acer dokunmatik özellikli Aspire M3 ve V5 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Acer, IFA 2012'de dokumatik ekrana sahip olan Aspire M3 ultrabook ve Aspire V5 notebook'unu tanıttı.

Aspire M3 ultrabook ve Aspire V5 notebook'un dokunmatik özelliğine sahip olmayan modelleri daha önce Cebit'te görücüye çıkmıştı. Şimdi ise, her iki cihazda 10 parmak dokunma desteği ile ve Windows 8 işletim sistemi ile kendini gösterdi. Söz konusu cihazlardan 15.6 inç'lik bir ekrana sahip olan Aspire M3 ultrabook 2.3 kg ağırlığında ve 22mm kalınlığında. Ayrıca, Aspire M3 bünyesinde Nvidia GT640M grafik kartını da bulunduruyor. Tanıtımı yapılan bir diğer model olan Aspire V5'in özellikleri ise dokunmatik özellik bulundurmayan modeli ile yaklaşık özelliklere sahip. Ayrıca, dokunmatik özelliğine sahip olmayan sürümde 11.6 inç'lik seçeneğin Acer'ın listesinden çıkarıldığı görülüyor. Aspire V5'in mevcut ekran seçenekleri ise 14 ve 15.6 inç olarak karşımıza çıkıyor. 14 inç'lik model 2.1 kg ağırlığa ve 21mm'lik bir kalınlığa sahipken, 15.6 inç'lik model ise 2.4 kg ağırlığında ve 23mm kalınlığında. Her iki cihaz da da Intel Ivy Bridge işlemciler ve optik sürücülere yer veriliyor.

Çeşitli renk seçeneklerine de sahip olacağı belirtilen dokunma özellikli Aspire M3 ve V5 için henüz herhangi bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi paylaşmadı.

http://www.theverge.com/2012/8/31/3281984/acer-m3-touch-acer-v5-touch-specs-laptops Yorum Yaz
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khaos 7 yıl
11'6 inç seçeneğinin kaldırılması hata olmuş
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nurettinaz 7 yıl
Acer son zamanlar da inanılmaz işler yapmaya devam ediyor. Zamanında bundan 4 sene önce falan ucuz bilgisayarlar yapardı ve insanlar bu sayede tanıdı. Ancak bir çok insan memnun kalmadı. Şimdi ise bence gerçekten kullanıcılarını mutlu edebilen ve yenilik yüklü ürünler yapmaya başladılar.
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E_Aydin35 7 yıl
Açıkcası çok hoş, şık ve güzel bir dizüstü bilgisayar yada tanıtılan adı ile Ultrabook olmuş.
Evet biraz fazla ağır bir Ultrabook standardı için. Ultrabook olduğunu eline aldığında kullandığında o ultra inceliğini hissedebildiğin an o hazzı yaşarsın... Ancak yine güzel bir blgisayar, dokunmatik ekranı olması klavyeli bir bilgisayar için avantajmı olur dezavantajmı olur o kullanım alanına göre değişir. Şu açıdan bakıldığında sade v eşık bir laptop ancak klavye bana birilerini hatırlattı, bir ilham kaynağı söz konusu galiba :)
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Jaimine_RAJA 7 yıl
abicim ekranı dokunmatik yapmışsın iyi güzel de. klavye geriye katlanmadıktan sonra ne gereği varki ? bildiğin alan hesabı.Kimde 30 cm öteden parmağını uzatıp dik yüzeyde dokunmatik kullanmaz.Klavyeyi havaya kaldırıp ekranı yere yapıştırarak da kullanmaz. Ya klavyeyi katlanır tasarlayacaksın. Ya da tabletleri hedek alan ürünler üretmeyeceksin !!!
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hacı.basat 7 yıl
CooL_ROMEO
pc de ekrana dokunulmaz arkadaş ekran hiç güzel gözükmüyor el izleri ile

Parmak izi tutmayan ekranlardan bahsedenler var, nedir ne değildir bilmiyorum ama dokunmatikten de taviz veremiyorum.
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abdulmusavvir 7 yıl
Bunu alırsam ancak dokunmatik ekranı var diye alabilirim, gerisi yuvarlak ifadeler, optik sürücü yazmış, Bluray değil mi yani? SSD var mı? Fiyat ne?
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DH Misafiri 7 yıl
Acer Severek Takip ettiğim bir marka ileride daha güzel şeyler yapacaktır. radyodinlet.net/...
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
khaos
2-2.5 kg a kadar ağırlıkları nerdeyse 2.5 cm yakın kalınlıkları olan cihazlar nasıl ultrabook oluyor anlamıyorum? İntelin belirlediği standartlar yokmuydu? Milleti iyiyce aptal yerine koymaya başladılar ben şarj cihazı+çantayla yine 3.5-4 kg taşıyacaksam sadece dokunmatik ekran diye bunu almayı düşünmem bile!

İntel'in bazı şartları olsada arada bir taviz veriyor çünkü: markalara daha serbest çalışma alanı bırakmak ve raha üretim yapmak için ve birde kullanıcıı biraz çekmek içinde kullanılıyor bu tavizleri vermek zorunda çünkü:notebook'un yerine getiriyor ve belli bir lisans parası alıyor ne ultrabook tan ne de lisans parasından olmiyim diyor
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CooL_ROMEO 7 yıl
pc de ekrana dokunulmaz arkadaş ekran hiç güzel gözükmüyor el izleri ile
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khaos 7 yıl
2-2.5 kg a kadar ağırlıkları nerdeyse 2.5 cm yakın kalınlıkları olan cihazlar nasıl ultrabook oluyor anlamıyorum? İntel'in belirlediği standartlar yokmuydu? Milleti iyiyce aptal yerine koymaya başladılar ben şarj cihazı+çantayla yine 3.5-4 kg taşıyacaksam sadece dokunmatik ekran diye bunu almayı düşünmem bile!
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