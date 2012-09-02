IFA 2012: Acer dokunmatik özellikli Aspire M3 ve V5 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Acer, IFA 2012'de dokumatik ekrana sahip olan Aspire M3 ultrabook ve Aspire V5 notebook'unu tanıttı.





Aspire M3 ultrabook ve Aspire V5 notebook'un dokunmatik özelliğine sahip olmayan modelleri daha önce Cebit'te görücüye çıkmıştı. Şimdi ise, her iki cihazda 10 parmak dokunma desteği ile ve Windows 8 işletim sistemi ile kendini gösterdi. Söz konusu cihazlardan 15.6 inç'lik bir ekrana sahip olan Aspire M3 ultrabook 2.3 kg ağırlığında ve 22mm kalınlığında. Ayrıca, Aspire M3 bünyesinde Nvidia GT640M grafik kartını da bulunduruyor. Tanıtımı yapılan bir diğer model olan Aspire V5'in özellikleri ise dokunmatik özellik bulundurmayan modeli ile yaklaşık özelliklere sahip. Ayrıca, dokunmatik özelliğine sahip olmayan sürümde 11.6 inç'lik seçeneğin Acer'ın listesinden çıkarıldığı görülüyor. Aspire V5'in mevcut ekran seçenekleri ise 14 ve 15.6 inç olarak karşımıza çıkıyor. 14 inç'lik model 2.1 kg ağırlığa ve 21mm'lik bir kalınlığa sahipken, 15.6 inç'lik model ise 2.4 kg ağırlığında ve 23mm kalınlığında. Her iki cihaz da da Intel Ivy Bridge işlemciler ve optik sürücülere yer veriliyor.





Çeşitli renk seçeneklerine de sahip olacağı belirtilen dokunma özellikli Aspire M3 ve V5 için henüz herhangi bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi paylaşmadı.

http://www.theverge.com/2012/8/31/3281984/acer-m3-touch-acer-v5-touch-specs-laptops