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IFA 2012 : Dell, Windows 8'li hepsi-bir-arada PC modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Klavye ve fare hariç tüm bileşenleri kasa içerisinde muhafaza eden hepsi-bir-arada PC konsepti, Windows 8 ile birlikte daha fazla dokunmatik tecrübesi sunacak gibi görünüyor.

Dell'in IFA 2012 fuarında tanıttığı XPS One 27 modeli 10 noktadan dokunmatik panel sunmasının yanında 27 inçlik ekranda 2560 x 1440 piksel çözünürlüğüyle de fuardaki rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

Ivy Bridge tabanlı Core i5 ve i7 işlemciler, 16GB'a kadar RAM, 2TB HDD, 32GB SSD, opsiyonel NVIDIA GeForce GT640M grafik birimi, opsiyonel Blu-ray sürücü, Waves MaxxAudio 4 ses teknolojisi, Infinity Premium ses sistemi; modelin tanıtılan özellikleri arasında.

Modelle birlikte sunulan ayarlanabilir stand sayesinde masaüstü modunda bir dokunmatik ekran halini de alabiliyor. 

Modeli Windows 8 işletim sisteminin çıkışı ile birlikte raflarda görebileceğiz. Fiyat tahminleri 1300$'dan başlayacağı yönünde.

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nurettinaz 7 yıl
Dell fiyatta biraz makul olsa ilk tercih edilen marka olacak.
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xufusong0309 7 yıl
Modelle birlikte sunulan ayarlanabilir stand sayesinde masaüstü modunda bir dokunmatik ekran halini de alabiliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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supermanbd 7 yıl
Ayrısık ekran kartı ile performans ihtiyacını karsılamak icin uretilmis. Boyle bir konfigurasyonda IPS ekran ile verim alamazsınız. IPS ekranlar renkleri dogru, net gostermekte ve en genis acıyı sunabilmekte, lakin tepki sureleri cok yüksektir. Ortlama 18ms ile 5 yıl onceki lcd performansına donmus olunuyor. Bu yuzden tablet haricinde, grafik tasarımcılar icin uretilen monitorler haricinde bu tip makinalarda kullanılması dogru degil.
1 Yanıt Yanıtla
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Solid State Disk 7 yıl supermanbd
supermanbd

Ayrısık ekran kartı ile performans ihtiyacını karsılamak icin uretilmis. Boyle bir konfigurasyonda IPS ekran ile verim alamazsınız. IPS ekranlar renkleri dogru, net gostermekte ve en genis acıyı sunabilmekte, lakin tepki sureleri cok yüksektir. Ortlama 18ms ile 5 yıl onceki lcd performansına donmus olunuyor. Bu yuzden tablet haricinde, grafik tasarımcılar icin uretilen monitorler haricinde bu tip makinalarda kullanılması dogru degil.


IPS'lerde tepkime süresi 6ms'ye kadar düştüğünü biliyordum.
18ms yüksek bir rakam olacaktır, fakat IPS'lerde bu konuda belli bir yol kateddiler.
Hem renklerin daha doğru gösterilmesi, hem de monitöre bakarken ki gözleri sadece belli bir noktaya odaklama zorunluluğu olmaması dahi IPS'i öne geçirir kanaatindeyim.
TN paneller kadar göz düşmanı başka ürün bilmiyorum.
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Solid State Disk 7 yıl
Kullanılan panel IPS değil ise yazık olmuş alete..
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JohnRambo55 7 yıl
Aynen. Ekrem çukurcaya teşekkür ediyoruz.
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Provisional 7 yıl
Ekrem Çukurca bi' geldi tam geldi ha. Ardı ardına gelen haberlerle DH'yi habere boğuyor.
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Niklaus1864 7 yıl
Tam bir Dell kalitesi :)
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