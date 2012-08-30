IFA 2012 : Dell, Windows 8'li hepsi-bir-arada PC modelini duyurdu

Klavye ve fare hariç tüm bileşenleri kasa içerisinde muhafaza eden hepsi-bir-arada PC konsepti, Windows 8 ile birlikte daha fazla dokunmatik tecrübesi sunacak gibi görünüyor.





Dell'in IFA 2012 fuarında tanıttığı XPS One 27 modeli 10 noktadan dokunmatik panel sunmasının yanında 27 inçlik ekranda 2560 x 1440 piksel çözünürlüğüyle de fuardaki rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.





Ivy Bridge tabanlı Core i5 ve i7 işlemciler, 16GB'a kadar RAM, 2TB HDD, 32GB SSD, opsiyonel NVIDIA GeForce GT640M grafik birimi, opsiyonel Blu-ray sürücü, Waves MaxxAudio 4 ses teknolojisi, Infinity Premium ses sistemi; modelin tanıtılan özellikleri arasında.





Modelle birlikte sunulan ayarlanabilir stand sayesinde masaüstü modunda bir dokunmatik ekran halini de alabiliyor.





Modeli Windows 8 işletim sisteminin çıkışı ile birlikte raflarda görebileceğiz. Fiyat tahminleri 1300$'dan başlayacağı yönünde.