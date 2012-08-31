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IFA 2012: Lenovo IdeaPad S300, S400 ve S405 serisi bilgisayarlar tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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IFA 2012: Lenovo IdeaPad S300, S400 ve S405 serisi bilgisayarlar tanıtıldı
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Lenovo, daha önce netbook çözümlerinin konumlandığı S serisine mensup yeni bütçe dostu IdeaPad dizüstülerini tanıttı. S300, S400 ve S405 model numaralı bilgisayarlar aynı kasa, farklı donanım parçaları ile geliyor.
Düşük voltajlı üçüncü nesil Intel Core i3 Ivy Bridge işlemci, 13.3 inç büyüklüğünde HD 1366 x 768 piksel çözünürlüklü ekran ve 500GB'a kadar depolama birimi desteği sunan S300, serinin en ucuz cihazı olacak.
14 inç ekrana sahip S400, gücünü Intel Core i5 işlemciden alacak. S405 ise; dört çekirdekli AMD Trinity A8'e ve 1TB hafızaya kadar destek sunacak. Her iki bilgisayar da açılış süresini büyük ölçüde azaltacak 32GB SSD seçeneğiyle çıkış yapacak. Ayrıca isteğe bağlı olarak AMD Radeon HD 7450M ekran kartı ile birlikte satın alınabileceği bildiriliyor.
IFA 2012: Lenovo IdeaPad S300, S400 ve S405 serisi bilgisayarlar tanıtıldı
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 5 saati aşan bir pil ömrü vaat eden Lenovo yeni dizüstülerinde, AccuType klavyesi, Dolby Advanced Audio v2 sertifikası, HD görüntülü görüşme kamerası, bir USB 3.0, iki USB 2.0, HDMI, SD kart okuyucu, Ethernet jakı ve Quick Start, OneKey Rescue System, Intel Wireless Dispaly teknolojisi gibi hizmetlere yer vermiş. 21.9mm kalınlığındaki metal kasasıyla S serisinin toplam ağırlığı 1.8 kilograma ulaşıyor.
Kırmızı, gri ve pembe renk seçenekleriyle gelecek olan Lenovo S300, S400 ve S405, Amerika'da 499$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Önümüzdeki ay diğer ülkelerin teknoloji mağazalarındaki yerini alacak. İlk olarak Windows 7 Professional işletim sistemiyle çıkış yapan aygıtlar, Microsoft'un 26 Ekim'de resmen yayınlayacağı Windows 8'e güncellenecek.
IFA 2012: Lenovo IdeaPad S300, S400 ve S405 serisi bilgisayarlar tanıtıldı
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IFA 2012: Lenovo IdeaPad S300, S400 ve S405 serisi bilgisayarlar tanıtıldı
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yakazza 7 yıl
By_Forex
Tasarım olarak oldukça etkileyici cihazlar.

Hersey çok mu Apple ürünlerine benziyor???
Ve bu iFA fuarindaki yeni her ürün ve firmada var maalesef.
Biri yapıyor digerleri taklit ediyor!
Sonra da niye dava acıyor diye kızıyorlar...
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usbmode 7 yıl
Çok iyi bu şekilde ekonomik bir kitleyede hitap eder.tr de 1.200 falan gelir ama vatan c. Bir indirim çeker.
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MxFxOx 7 yıl
i3'lerden uzak durun derim
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nurettinaz 7 yıl
Aman Allah bu da nedir böyle! Lenovo yine inanılmaz işler başarmaya devam ediyor. Böyle giderse her daim desteklemeye devam edeceğim.
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Stansflower 7 yıl
Tasarım olarak oldukça etkileyici cihazlar.
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Hypnotica 7 yıl
i3 ivy ler bide desktoplara çıksaydı...
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