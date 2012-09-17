IFA 2012 Özel: TPVision TV Ürün Müdürü Jordy Egging Röportajı

Rust in Peace Şu ana kadar benim gözümde TV teknolojileri anlamında yenilik olarak Philips'i geçen bir firma olmadı diğer firmalar genelde inceltik parlaklığı ve renkleri arttırmak yönünde çalışıyor bu durumda biraz aşırı renklerin çıkmasını sağlıyor. Ambilight bile başlı başına Philips almak için bir neden.
Haber ve görüntülü anlatım için teşekkürler+
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TPV yi genelde kimse bilmez hatta işin biraz içinde olanlar bile bilmez,kısaca bilinmeyen ama aslında
panel işinde çok ciddi olarak hem tam içinde hem de bu işin tam uzmanı olan Çin li bir gruptur
Bizim tabirimizle ise "işi bilen" ama aynı zamanda çok da uyanık olan Çinlilerdir bunlar!
Phil in daha önceki LGE olan başarısız ve de gereksiz evliliği 3/4 sene bunlara bir sekte vurduysa da ki bayağı
bir darbe almıştı,Phil bu işten ve sonunda en başta en büyük pazar olan USA/Canada/Avustralya işleride tamamen
bitince anca uyandılar ve nereye gidiyoruz derken,sonda önce LGE den boşandılar,sonrada TPV ile kısa bir görüşme
ve ardından yeni bir evlilik ile işleri toparlamaya başladılar!
2011 de bunun meyvesini fazlasıyla topladı Phil!
2012 de ise biraz daha ileri giderek,daha fazla meyve toplamaya başladı ve aynen devam ediyor!
2013 ve ötesi asıl önemli olan,yeniden özellikle USA pazarına girmek şart,Canada/Avustralya/GüneyAmerika da
zaten olmazsa olmaz pazarlar ancak Çin liler hem cesur-atak hemde işi gerçekten iyi biliyorlar!!
Ancak işin teknik kısmı iki kısımda gidiyor,ama en önemlisi "Marketing" kimin elinde ve kontrolunda,mühim olan burası!
Avrupalılar gelenekçi ve burnu havada yapısıyla zaten panel işinde bir şey yapamazlar,çünkü bu iş tamamen çekik-gözlülerin
işi oldu!! Loewe ve B&O yu zaten geçiyorum,bu heriflerin mal satma gibi bir dertleri/sıkıntıları yok,hatta hiç bir Fuara bile bunlar
kesinlikle katılmazlar! hatta kimse bu üreticileri bilmez bile
Phil pazarlama işinde,Avrupa dışında mal satamıyor,bunu son 12 senedir biliyoruz+fiyatlarıda zaten bir USA pazarına hitap etmez!
Maliyetleri yüksek,satışları farklı v.s v.s
TPV nin burada devreye girip dizginleri ele alması gerekiyor,zaten USA pazarı,bu Avrupalı satıcılara soğuktur hemde fazlasıyla!bir de fiyatları
adam gibi değilse vururlar mıçlarına tekmeyi ki zaten aynen böyle yapmışlardır bir kaç sene önce
TPV-Phil burada yeni bir strateji geliştirme durumundadır!
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Kısaca 46lık şu süper panel denilen 9707 den biraz bahsedeyim;bir kere panel süper filan değil!!ama Avrupalı Testçilerde ciddi taraflı
olduğu için Phil de ne görseler süper diyorlar,bıtaksınlar bu sallama işleri artık,insanlar bunlaır yemiyor günümüzde[>:]
Şimdi 9707 FL+LD panel ama ebat sadece(belkide şimdilik böyle) 46" ve fiyat absürt £ 2.500 bu fiyata 55 i bile satmaz
değilki 46 sı satılsın!
Panel teknik olarak çok iyi ve kronik Phil in Sharp Modüllü 9xx serilerindeki sıkıntıların çoğunuda aşmış durumdalar,bunlar iyi haberler
ama bu fiyat şimdi oldumu yaw[>:]
Birde 60lık olanı var ama bunun Serisi 2011/2012 olan 9706 bu da yine Sharp Modüllü ve çok iyi bir panel ama fiyat tam absürt!
TPV böyle paneller ile prestij kazanamaz!,panel OK ama,o fiyatlar komik!
Sanırım Çin liler işin satış kısmındaki nihai fiyatlara pek bakmıyorlar ama bence baksınlar yani işe tersten başlasınlar,tam doğruyu görmek için!
Bir tek Avrupa pazarı ile karşısında felaket güçlü(satışta) LGE ve Samy varken bu heriflerin bu taktikle,değil global pazarda,Avrupa pazarında
bile işleri çok zora girer!!!
Şimdi yeni 7/8 lere bakıyorum yine çok pahalı ve bunlar aslında panelin "ederi" filan değil,üstelik maliyet tamamen Çin olup çok daha inmişken
fiyatlar binmiş vaziyette[>:]
LGD nin kalitesiz ve sorunlu Modülleri ucuzdu ama bu ucuzluk onlara pahalıya patlıyordu!
Şimdi Samsung PSA Modüllere geçtiler ve bunlar LGD ye göre sadece biraz pahalı ve uyanık Samy artık Modül üretim işini tamamen Çinne kaydırmış
vaziyette ancak TPV yinede bu konuda maliyeti arttıracak bir eylem yapmadı!
TPV Çin de bu işten en güçlü bir kaç fasoncu üreticiden birisidir bu da maliyeti aşağıya çekiyor demektir!
İşin HW kısmında,gördüğüm kadarıyla fena değiller hatta bazı Serilerinde oldukça iyiler,diğer bazı rakipleri ie bu konuda ciddi kötüler Phil in yanında!
SW olarak işin önemli kısmı Phil de ve herifler Engine konusunda son 2 senedir oldukça iyi geliştirmeler yaptılar NXP Engine sistemine
Teknik olarak bunun uygulanması LGD nin dandik Modülleri ile optimum seviyeye ulaşamıyordu ve sorun çıkarıyordu ama bu sene Samsung PSA Modüller
ile çok daha stabil ve doğru işleyen bir Engine sistemi oluşturdular,ancak daha tam bitmiş değil,ama Samsung a dönülmesi bana göre en radikal ama en doğru karar idi
NXP aslında Patentli bir Phil buluşu ve Engine sistemi olarak diğer markalardan farklı olarak "geliştirmeye" daha açık ve daha performanslı bir sistemdir!
TPV nin burada bir katkısı olurmu orasını bilmiyorum veya bu iş tamamen Phil inmi kontrolunda bunuda bilmiyorum ama asıl buradan çalışmaları gerekiyor!
bir farklılık yaratmak için!!
Kısaca Phil-TPV işin işi şimdilik epeyi zor,çünkü rakipleri oturmuş bir sistemdeler,bunlar ise yeni bir yapılanmadan geçiyorlar!
Ancak Phil için TPV çok çok doğru bir karar oldu,tebrik ediyorum kendilerini,2000 den beri ilk defa akıllı bir iş yaptılar
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Saygılar
Ambilight inanılmaz bir teknoloji, herkese anlatıyorum sesimi duyuramıyorum..TV'nizin daha büyük gözükmesini sağlar..Derinlik/Sonsuzluk sağlayarak atmosferi yaratır..3D izliyorsanız göz yorgunluğunu, baş ağrısı azaltır..Üstelik kimsede olmayan bir teknoloji.
Alba'ni üstadın dediği gibi TPVision ile eski günlerine geri dönecektir Philips.
Philips zamanından beri bu piyasada hep öncü oldu, hep lider oldu.
-İlk bu televizyonlar kare olmak zorunda mı diye soran ve widescreen'i üreten Philips.
-İlk 100 HZ tvyi çıkaran Philips.Smart TV kavramının yaratıcısı Philips.
-İlk görüntü neden sadece ekranda olsun ki diye soran ve Ambilighti keşfeden Philips.
Her şey de öncü bu marka son zamanlarda geride kaldı ama en yakın zamanda daha da toparlayacaktır.
Fuarda uwandla ilgili bilgi alabildinizmi?