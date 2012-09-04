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IFA 2012: Toshiba 84" Quad Full HD televizyonunu değerlendiriyoruz!

6 yıl
11,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Toshiba'nın IFA 2012 standında 84" (2.13m) boyutundaki 4K Quad FULL HD televizyonunu değerlendiriyoruz.
 

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bigbooss 6 yıl
adamlar yapmış
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yenerbalcı 6 yıl
Ekran büyük fakat grafik görüntüsü berbattır telefon bile full hd olmuş 84" ekranı full hd düşünemiyorum

Ayrıca kaç bit renk ve piksel aralığı niye belirtilmiyor

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caver 6 yıl
3 seneye gelir bunlar pazara..
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Sami Ertaga 6 yıl
2013 ortası gibi gelecek deniyor.
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eternity 6 yıl
Sanırım samsung modül var cihazda.birde neden 4k 42-47 üretilmiyor henüz anlamış değilim..
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Sami Ertaga 6 yıl
Fiyatı belli mi, € ya da $ olarak?
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Prequel 6 yıl
görüntü inanılmaz. artık 52-60" gibi boyutlara da şunları getirin yahu. çileden çıkarıyor insanı şu firmalar. davetiye mi bekliyorlar bilmiyorum, teknolojiyi baltalıyor yüz karaları.
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gümüş_süvari 6 yıl
Eminim birçok kişi bu panelin SD performansını merak ediyordur
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microsonic 6 yıl
Çok kötü ses kirliliği var, insanın beynini gıcıklıyor.
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Am@deus 6 yıl
Bezel büyük ihtimal değişir , parlama yapıyor.
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agonim1453 6 yıl
pencereden dışarı bakıyormuşsun gibi bi hava veriyor insana muhteşem.
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kakarot 6 yıl
4k mı bizim tv kanalları daha hd bile değil
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turbo-powwer 6 yıl
TV budur iste
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rtsbora 6 yıl
Ender bi dur, televizyon birşey söylüyor.
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