IFA 2013 : Asus, Fonepad 7 modelini duyurdu





Yılın başlarında telefon özelliği ile donattığı Fonepad adlı tabletini tanıtan Asus, model ilgi görünce IFA 2013 fuarında devam modelini görücüye çıkardı.





Asus Fonepad 7 olarak adlandırılan model Intel'in çift çekirdekli 1.6GHz saat hızında çalışan Atom Z2560 işlemcisine yer verirken, grafik gücünü ise Power VR SGX 544MP2 biriminden alıyor. Telefon özelliği yine bulunan tablet 42Mbps'e kadar 3G bağlantı desteği sunuyor.





7 inçlik IPS ekranda 1280x800 piksel çözünürlük barındıran Fonepad 7, çift ön hoparlör ve SonicMaster ses teknolojisi ile yüksek kaliteli sesi garanti ediyor. Android 4.2 işletim sistemine sahip olan model 10.5mm kalınlığında ve 340gr ağırlığında.





Arka kısımda 5MP çözünürlükte otomatik odaklamalı kamera yer alırken, 100 kareye kadar çoklu çekim ve Full HD video kaydı yapılabiliyor. Görüntülü görüşme için ön kısımda 1.2MP çözünürlükte kamera bulunan model 3950mAh bataryası ile 28 saat 3G konuşma, 35 gün bekleme ve 10 saat video oynatımı süresi sunuyor.





Model 8GB/16GB/32GB depolama kapasitesi sunarken, microSDHC girişi ile kapasite artırılabiliyor. Asus ayrıca kullanıcılara 5GB bulut depolama alanı hediye ediyor. Çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik belli değil.