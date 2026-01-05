Dünyanın ilk 240Hz Micro-OLED ekranlı AR oyuncu gözlüğü tanıtıldı

Tam Boyutta Gör ASUS, yeni nesil Micro-OLED ekranlı artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Oyunculara özel tasarlanan ROG XREAL R1 AR gözlüğü, devasa 171 inç ve 240Hz sanal ekran sunuyor.

ASUS ROG XREAL R1 AR, 171 inç 240Hz sanal ekran sunuyor

Tam Boyutta Gör ASUS ROG XREAL R1 AR, 240Hz micro-OLED panel ve FHD (1920x1080) çözünürlük kullanan, 4 metre mesafede 171 inç sanal monitör alanı ve 57 derecelik genişletilmiş görüş açısı sunan dünyanın ilk oyun gözlüğü. ASUS, artırılmış gerçeklik gözlüğünün odaklanmış görüntüleme alanının %95'ini kapsadığını ve birçok başka özelliğe sahip olduğunu söylüyor.

Bu özelliklerden biri; 3 boyutlu ses sahnesi sunan Bose teknolojisine sahip üst düzey ses sisteminin entegrasyonu. Gözlük ayrıca, lenslerin değişen ışık koşullarına otomatik olarak uyum sağlamasını ve lens şeffaflığını ayarlamasını sağlayan elektrokromik lens teknolojisine sahip. Bu nedenle, kullanıcı sanal ekrandan uzağa baktığında lensler daha az şeffaf hale geliyor, ekrana baktığında tekrar renkleniyor. Kullanıcılar ayrıca uygun şeffaflık seviyelerini manuel olarak seçebiliyor.

ROG XREAL R1 AR gözlük, oyuncuların tek tıkla PC ve konsollar arasında geçiş yapmalarını sağlayan DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 gibi birçok bağlantı özelliğine sahip ROG Control Dock ile geliyor. Artırılmış gerçeklik gözlüğü, ASUS ROG Ally el konsollarıyla da uyumlu ve USB Type-C kablosuyla bağlanıyor.

Asus, ROG XREAL R1 AR gözlüğü 2026 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini belirtti ancak fiyat bilgisini paylaşmadı.

