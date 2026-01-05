Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 240Hz Micro-OLED ekranlı AR oyuncu gözlüğü tanıtıldı

    ASUS, XREAL ile birlikte tasarladığı AR oyuncu gözlüğünü CES 2026'da tanıttı. ROG XREAL R1, dünyanın ilk 240Hz micro-OLED ekranlı artırılmış gerçeklik gözlüğü olma özelliğini taşıyor.

    ASUS AR gözlük ROG XREAL R1 Tam Boyutta Gör
    ASUS, yeni nesil Micro-OLED ekranlı artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Oyunculara özel tasarlanan ROG XREAL R1 AR gözlüğü, devasa 171 inç ve 240Hz sanal ekran sunuyor.

    ASUS ROG XREAL R1 AR, 171 inç 240Hz sanal ekran sunuyor

    ASUS ROG XREAL R1 artırılmış gerçeklik gözlüğü Tam Boyutta Gör
    ASUS ROG XREAL R1 AR, 240Hz micro-OLED panel ve FHD (1920x1080) çözünürlük kullanan, 4 metre mesafede 171 inç sanal monitör alanı ve 57 derecelik genişletilmiş görüş açısı sunan dünyanın ilk oyun gözlüğü. ASUS, artırılmış gerçeklik gözlüğünün odaklanmış görüntüleme alanının %95'ini kapsadığını ve birçok başka özelliğe sahip olduğunu söylüyor.

    Bu özelliklerden biri; 3 boyutlu ses sahnesi sunan Bose teknolojisine sahip üst düzey ses sisteminin entegrasyonu. Gözlük ayrıca, lenslerin değişen ışık koşullarına otomatik olarak uyum sağlamasını ve lens şeffaflığını ayarlamasını sağlayan elektrokromik lens teknolojisine sahip. Bu nedenle, kullanıcı sanal ekrandan uzağa baktığında lensler daha az şeffaf hale geliyor, ekrana baktığında tekrar renkleniyor. Kullanıcılar ayrıca uygun şeffaflık seviyelerini manuel olarak seçebiliyor.

    ROG XREAL R1 AR gözlük, oyuncuların tek tıkla PC ve konsollar arasında geçiş yapmalarını sağlayan DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 gibi birçok bağlantı özelliğine sahip ROG Control Dock ile geliyor. Artırılmış gerçeklik gözlüğü, ASUS ROG Ally el konsollarıyla da uyumlu ve USB Type-C kablosuyla bağlanıyor.

    Asus, ROG XREAL R1 AR gözlüğü 2026 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini belirtti ancak fiyat bilgisini paylaşmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    enka yurtdışı maaşları ak-47 nerden bulurum mekke apple store et pişince ne kadar fire verir marketten alınan hazır kavurma nasil pişirilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35
    Samsung Galaxy A35
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum