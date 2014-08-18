IFA 2014'te LG yeni bir akıllı saat tanıtabilir





Google'ın Mayıs ayındaki I/O 2014 konferasında Android Wear işletim sistemli G Watch modelini tanıtan LG'nin aradan uzun bir süre geçmeden yeni bir akıllı saat daha hazırladığı bilgisi geldi.





Firma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre LG G Watch 2 adlı yeni akıllı saat yine Android Wear işletim sistemi taşıyacak ve IFA 2014 fuarına yetiştirilmeye çalışılıyor. LG yine batarya, ekran, aydınlatma gibi bileşenlerde kendi iştiraklerinin ürünlerine yer veriyor.





Önceki versiyonun aksine OLED ekrana sahip olacak G Watch 2 bir Snapdragon yongasetinden gücünü alacak. LG sonraki yıllarda Odin işlemcisini akıllı saatlerinde kullanmayı planlıyor.





LG yeni akıllı saati için pek çok saat üreticisi ile stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu bakımdan pazarda ses getirecek bir ürünün ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Ancak akıllı saat kesin olarak neler sunacak ve IFA 2014 fuarına yetişecek mi şimdilik net değil. LG'nin nasıl bir sürpriz hazırladığını ise 4 Eylül tarihinde görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Game-changer-LG-G-Watch-2-could-show-at-IFA_id59452