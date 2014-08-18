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IFA 2014'te LG yeni bir akıllı saat tanıtabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014'te LG yeni bir akıllı saat tanıtabilir

Google'ın Mayıs ayındaki I/O 2014 konferasında Android Wear işletim sistemli G Watch modelini tanıtan LG'nin aradan uzun bir süre geçmeden yeni bir akıllı saat daha hazırladığı bilgisi geldi.

Firma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre LG G Watch 2 adlı yeni akıllı saat yine Android Wear işletim sistemi taşıyacak ve IFA 2014 fuarına yetiştirilmeye çalışılıyor. LG yine batarya, ekran, aydınlatma gibi bileşenlerde kendi iştiraklerinin ürünlerine yer veriyor. 

Önceki versiyonun aksine OLED ekrana sahip olacak G Watch 2 bir Snapdragon yongasetinden gücünü alacak. LG sonraki yıllarda Odin işlemcisini akıllı saatlerinde kullanmayı planlıyor. 

LG yeni akıllı saati için pek çok saat üreticisi ile stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu bakımdan pazarda ses getirecek bir ürünün ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Ancak akıllı saat kesin olarak neler sunacak ve IFA 2014 fuarına yetişecek mi şimdilik net değil. LG'nin nasıl bir sürpriz hazırladığını ise 4 Eylül tarihinde görebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Game-changer-LG-G-Watch-2-could-show-at-IFA_id59452 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
LG yine batarya, ekran, aydınlatma gibi bileşenlerde kendi iştiraklerinin ürünlerine yer veriyor.
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Allons-y 4 yıl
G watch 2 kötü bir isimlendirme olur G watch'ın satışına büyük darbe vurur, G watch alan kişilerde antipati oluşturur. Sanki yeni nesli hemen çıkmış gibi.
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Firaristt 4 yıl
Tasarım olarak geliştirip, fiyatı uygun yaptıkları sürece satış yapar.
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