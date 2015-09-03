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IFA 2015 : Asus RT-AC5300 dünyanın en hızlı yönlendiricisi olma iddiasında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Asus RT-AC5300 dünyanın en hızlı yönlendiricisi olma iddiasında

IFA 2015 fuarında pek çok iddialı elektronik cihazı ile teknoloji dünyasının karşısına çıkan Asus'un ürün gamında dikkat çekici modeller de bulunuyor. Bunlardan birisi olan Asus RT-AC5300 dünyanın en hızlı yönlendiricisi olma iddiasında.

Kısa süre önce RT-AC3200 üst seviye yönlendirici ürününü piyasaya süren Asus, kısa süre sonra da devam modelini lanse etmiş oldu. RT-AC5300 modeli toplamda 5300Mbps bant genişliğine ulaşmayı başarıyor. 

Önceki model gibi RT-AC5300 modeli de 3 bant sistemine dayanıyor. Bir adet 2.4GHz bant üzerinden 1000Mbps hızlarına erişen yönlendirici, iki adet 5GHz bandı ile de toplamda 4334Mbps hızlarına erişiyor. Böylece toplamda 5300Mbps hızları mümkün oluyor. 

Asus cihazda Broadcom'un yeni WiFi yongalarını kullandığı için daha yüksek hızlara erişebilme imkanı sağlamış. Ayrıca yazılım optimizasyonlarıyla bant genişliği cihazların önem durumuna göre dağıtılıyor ve bir cihazın tüm bantgenişliğini kapatmasının önüne geçiliyor. 

8 adet çift bant anten bulunduran modelde 128MB flash bellek, 256MB DDR3 RAM, 1 adet Gb WAN portu, 4 adet Gb LAN portu, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, 3G/4G bağlantı paylaşımı, HDD, yazıcı gibi çevrebirimlerinin paylaştırılabilmesi, dahili güvenlik yazılımı, sade kullanıcı arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Cihaz 400$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.cnet.com/products/asus-rt-ac5300u-router/ Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Tasarım ve fiyat ateş ediyor.
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V4LKyR 4 yıl
erkange
taner97 saniyede 600mb aktaran cihaz için 256mb ram az olmuş sanki
neden?

Çünkü 600, 250'den büyüktür. Mantığı öyle olmalı.
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Meretten 3 yıl
Ben yeni aldım. Başlangıçta 2.4 bandında sıkıntı vardı. Firmware güncellemesinden sonra giderildi. Evde, 240m2 tek kat apartman dairesinde kullanıyorum. 100 Mbps hızında superonline fiber internet bağlantısı, 2 PC, 3 Laptop, 3 cep telefonu, 2 TV ve Asustor AS6102T NAS server bağladım. Sorun çıkmadı. Fiyatı düşünce almanızı tavsiye ederim.
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taner97 4 yıl
saniyede 600mb aktaran cihaz için 256mb ram az olmuş sanki
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erkange 4 yıl taner97
taner97

saniyede 600mb aktaran cihaz için 256mb ram az olmuş sanki

neden?
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hey 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Teknopat76 4 yıl
kanser etmesin sonra :)
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canguler917 4 yıl
kale maketinden kopyalamışlar tasarımı herhalde.okçu kulesi falanda var
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DH Misafiri 4 yıl
bununla tüm mahalle internetten nasibini alır :)
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Tasarım ve fiyat ateş ediyor.
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kadirirdem 4 yıl
tasarımı efsane olmuş güzel yapmışlar....
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THUGGER 4 yıl
Tasarimi guzelmis
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DubSteq 4 yıl
Sauron'un kaskını andırıyor :D
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