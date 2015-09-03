IFA 2015 : Asus RT-AC5300 dünyanın en hızlı yönlendiricisi olma iddiasında

IFA 2015 fuarında pek çok iddialı elektronik cihazı ile teknoloji dünyasının karşısına çıkan Asus'un ürün gamında dikkat çekici modeller de bulunuyor. Bunlardan birisi olan Asus RT-AC5300 dünyanın en hızlı yönlendiricisi olma iddiasında.





Kısa süre önce RT-AC3200 üst seviye yönlendirici ürününü piyasaya süren Asus, kısa süre sonra da devam modelini lanse etmiş oldu. RT-AC5300 modeli toplamda 5300Mbps bant genişliğine ulaşmayı başarıyor.





Önceki model gibi RT-AC5300 modeli de 3 bant sistemine dayanıyor. Bir adet 2.4GHz bant üzerinden 1000Mbps hızlarına erişen yönlendirici, iki adet 5GHz bandı ile de toplamda 4334Mbps hızlarına erişiyor. Böylece toplamda 5300Mbps hızları mümkün oluyor.





Asus cihazda Broadcom'un yeni WiFi yongalarını kullandığı için daha yüksek hızlara erişebilme imkanı sağlamış. Ayrıca yazılım optimizasyonlarıyla bant genişliği cihazların önem durumuna göre dağıtılıyor ve bir cihazın tüm bantgenişliğini kapatmasının önüne geçiliyor.





8 adet çift bant anten bulunduran modelde 128MB flash bellek, 256MB DDR3 RAM, 1 adet Gb WAN portu, 4 adet Gb LAN portu, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, 3G/4G bağlantı paylaşımı, HDD, yazıcı gibi çevrebirimlerinin paylaştırılabilmesi, dahili güvenlik yazılımı, sade kullanıcı arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Cihaz 400$ fiyat etiketine sahip.

http://www.cnet.com/products/asus-rt-ac5300u-router/