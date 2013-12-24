Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IMDb'nin iOS uygulaması yenilendi

5 yıl
526
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IMDb'nin iOS uygulaması yenilendi
Tam Boyutta Gör

Film severlerin ilk ziyaret ettiği sitelerden olan IMDb’nin iOS uygulaması yeni iOS7 arayüzü ve özelliklerle güncellendi.

iOS 7’nin minimalist ve modern çizgileriyle arayüzü yeniden tasarlanan uygulama, son güncelleme ile iPhone’larda her sayfadan erişilebilen açılır menü ile yeni navigasyona; Akademi Ödülleriyle ilgili tüm bilgilerin aktarıldığı Oscar’a Doğru özel bölümüne, favori sanatçıların takip edilmesini sağlayan Name List'e kavuşurken; yeni liste sıralama ve filtreleme özelliklerine sahip oluyor.

IMDb’nin App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

IMDb Movies & TV - IMDb
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onizuka_sensei 5 yıl
Tam 5(beş) gün oldu yenileneli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
ne güzel.wp8 deki imdb den giriş yapılamıyordu düzelti mi beyler o durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy Gear video inceleme "Özellikleriyle iddialı akıllı saat testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim