IMDb'nin iOS uygulaması yenilendi

Film severlerin ilk ziyaret ettiği sitelerden olan IMDb’nin iOS uygulaması yeni iOS7 arayüzü ve özelliklerle güncellendi.

iOS 7’nin minimalist ve modern çizgileriyle arayüzü yeniden tasarlanan uygulama, son güncelleme ile iPhone’larda her sayfadan erişilebilen açılır menü ile yeni navigasyona; Akademi Ödülleriyle ilgili tüm bilgilerin aktarıldığı Oscar’a Doğru özel bölümüne, favori sanatçıların takip edilmesini sağlayan Name List'e kavuşurken; yeni liste sıralama ve filtreleme özelliklerine sahip oluyor.

IMDb’nin App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: