iOS 13, uygulamaların sizi takip ettiği yerleri haritada gösteriyor

Konumunuzun neden kullanıldığı açıklanıyor
Gelen bildirim ekranında uygulamanın konumunuzu neden kullandığı da açıklanıyor. Örneğin 9to5Mac’in elindeki ekran görüntüleri sayesinde Tesla ve Apple Store için örnek bildirimler görülebildi. Siz de haberimizin başında bu ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz. Örneğin Tesla için “Tesla, konumunuzu aracınıza olan yakınlığınızı göstermek (uygulama açıkken) ve destekleyen araçlarda telefonu anahtar olarak kullanma özelliğini optimize etmek için kullanır (uygulama arka planda iken).” açıklaması mevcut.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak"
Kullanıcılar için konum erişimi konusu önemli meselelerden biri. Hem uygulamanın sizi takip ettiği noktaları görmek hem de neden takip ettiğini net bir şekilde öğrenebilmek biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca isteğinize göre bu bildirimden sonra uygulamanın konum erişimini kapatma seçeneği bulunması da oldukça yararlı olacaktır.
https://9to5mac.com/2019/06/08/ios-13-location-permissions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben kapattım sadece gerekli uygulamalara girdiğimde çıkıyor o işaret
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