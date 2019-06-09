iOS 13, uygulamaların sizi takip ettiği yerleri haritada gösteriyor

iOS 13 birçok yeni özellik ile beta sürümünü yükleyen kullanıcılar sayesinde yavaş yavaş öğreniliyor. Bunlardan biri de haberimize konu olan özellik. Sizi takip eden uygulamalar için önünüze bir pencere açılıyor. Harita üzerinde uygulamanın sizi nerelerde takip ettiği gösteriliyor ve izin vermeye devam etmek isteyip istemediğiniz soruluyor. İçinde bulunduğumuz haftanın başında tanıtılanbirçok yeni özellik ile sunuldu. Bu özelliklerin hepsi etkinlikte kendine yer bulamadı. Bazılarıyükleyen kullanıcılar sayesinde yavaş yavaş öğreniliyor. Bunlardan biri de haberimize konu olan özellik. Sizi takip eden uygulamalar için önünüze bir pencere açılıyor.üzerinde uygulamanın sizi nerelerde takip ettiği gösteriliyor ve izin vermeye devam etmek isteyip istemediğiniz soruluyor.

Konumunuzun neden kullanıldığı açıklanıyor

Gelen bildirim ekranında uygulamanın konumunuzu neden kullandığı da açıklanıyor. Örneğin 9to5Mac’in elindeki ekran görüntüleri sayesinde Tesla ve Apple Store için örnek bildirimler görülebildi. Siz de haberimizin başında bu ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz. Örneğin Tesla için “Tesla, konumunuzu aracınıza olan yakınlığınızı göstermek (uygulama açıkken) ve destekleyen araçlarda telefonu anahtar olarak kullanma özelliğini optimize etmek için kullanır (uygulama arka planda iken).” açıklaması mevcut.

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Kullanıcılar için konum erişimi konusu önemli meselelerden biri. Hem uygulamanın sizi takip ettiği noktaları görmek hem de neden takip ettiğini net bir şekilde öğrenebilmek biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca isteğinize göre bu bildirimden sonra uygulamanın konum erişimini kapatma seçeneği bulunması da oldukça yararlı olacaktır.

https://9to5mac.com/2019/06/08/ios-13-location-permissions/