Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13, uygulamaların sizi takip ettiği yerleri haritada gösteriyor

iOS 13 tanıtılırken üzerinden durulan önemli konulardan biri gizlilikti. Beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, uygulamaların kendilerini takip ettiği yerleri haritada görebiliyorlar.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,4b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 13, uygulamaların sizi takip ettiği yerleri haritada gösteriyor
Tam Boyutta Gör
İçinde bulunduğumuz haftanın başında tanıtılan iOS 13 birçok yeni özellik ile sunuldu. Bu özelliklerin hepsi etkinlikte kendine yer bulamadı. Bazıları beta sürümünü yükleyen kullanıcılar sayesinde yavaş yavaş öğreniliyor. Bunlardan biri de haberimize konu olan özellik. Sizi takip eden uygulamalar için önünüze bir pencere açılıyor. Harita üzerinde uygulamanın sizi nerelerde takip ettiği gösteriliyor ve izin vermeye devam etmek isteyip istemediğiniz soruluyor.

Konumunuzun neden kullanıldığı açıklanıyor

Gelen bildirim ekranında uygulamanın konumunuzu neden kullandığı da açıklanıyor. Örneğin 9to5Mac’in elindeki ekran görüntüleri sayesinde Tesla ve Apple Store için örnek bildirimler görülebildi. Siz de haberimizin başında bu ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz. Örneğin Tesla için “Tesla, konumunuzu aracınıza olan yakınlığınızı göstermek (uygulama açıkken) ve destekleyen araçlarda telefonu anahtar olarak kullanma özelliğini optimize etmek için kullanır (uygulama arka planda iken).” açıklaması mevcut.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak"

Kullanıcılar için konum erişimi konusu önemli meselelerden biri. Hem uygulamanın sizi takip ettiği noktaları görmek hem de neden takip ettiğini net bir şekilde öğrenebilmek biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca isteğinize göre bu bildirimden sonra uygulamanın konum erişimini kapatma seçeneği bulunması da oldukça yararlı olacaktır.


https://9to5mac.com/2019/06/08/ios-13-location-permissions/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xenix 1 hf. en beğenilen
Kişisel verilerin önemini son kullanıcının daha iyi kavraması ve geliştiricilerden bu yönde daha şeffaf olmasını arttıran bu özellik çok güzel olmuş. Şimdi Facebook ve Google düşünsün.
Kişisel verilerin önemini son kullanıcının daha iyi kavraması ve geliştiricilerden bu yönde daha şeffaf olmasını arttıran bu özellik çok güzel olmuş. Şimdi Fac...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_turbo_ 1 hf.
Gosterse ne olacak bilmesek daha iyi. Gizlilik neresinde bunun verileri silmedikten sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Bende ne var ne yok açık şeffaf bir adamim izleyin dinleyin seyredin serbest. Ne bu zart zurtla uğraşacam. Zamzung kullanıyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Konum özelliğini, “uygulamayı kullanırken” olarak seçseniz dahi telefonu uyandırdığınızda konum işareti açık olarak karşınıza çıkabiliyor. Ne yaparsam yapayım sürekli izleniyormuşum gibi geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galaxyg 1 hf. Game Capture TV
Sistem servisleri kullanıyor ayarlardan kaptabilirsiniz
Ben kapattım sadece gerekli uygulamalara girdiğimde çıkıyor o işaret
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGatakan 1 hf.
Apple'ın kullanıcıları düşündüğünü düşünenler "The Fappening"'i araştırmanızı isterim.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 1 hf. LGatakan
Şu iki faktörlü kimlik doğrulama açmayan eski kullanıcıların şifrelerinin kırıldığı fappening olayı mı? Hani 5 milyon google kullanıcısının kullanıcı adı ve şifresi çalındığında google ın kullanıcılara önerdiği iki faktörlü kimlik doğrulamayı diyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 3 gün LGatakan
isheep'ler gibi at gozlugu takip apple'in her konuda mukemmel oldugunu zanneden zihniyetler icin hicbirsey fark etmez. apple acikca biz sizi izliyoruz, sunu bunu yapiyoruz bile dese bu isheep'ler yine apple'i savunurlar :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 1 hf.
Muhtemelen arkada bir açık kapı bırakıldı, bağımsız bir geliştirici tarafından fark edilene kadar da orada kalacak. Fark edildiği zaman ise açığı bulan gence şu kadar ödül diyerek üstü kapatılacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xenix 1 hf. en beğenilen
Kişisel verilerin önemini son kullanıcının daha iyi kavraması ve geliştiricilerden bu yönde daha şeffaf olmasını arttıran bu özellik çok güzel olmuş. Şimdi Facebook ve Google düşünsün.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-1- 1 hf. xenix
google ve facebook'un takibini size gerçekten bildireceklerini mi düşünüyorsunuz? kocaman bir tiyatro
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +370 simsiyahbembeyaz +218 Spider_hip +197 mustafaaydemirr +140 danger1513 +111 damn2u +97 esmerbuyucu +88 ALPEREN A. +83 torenbolen +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3418 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ios, harita ve
5 etiket daha ios 13 konum erişimi iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Marvel Sinematik Evrenindeki tüm filmler 4K çözünürlükte yayınlanacak 1 hf. Apple sürücüsüz otomobil girişimi Drive.ai'yi satın alabilir 1 hf. Zirve Takipçi ile Instagram Takipçi Satın Alın 1 hf. Mozilla yakında, Firefox Premium adlı ücretli abonelik hizmetini başlatacak 1 hf. Satılık Pomerianian Boo 1 hf. Toy Story 4 için paylaşılan ilk yorumlar çok olumlu (Spoiler içermez!) 1 hf. Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli ? 1 hf. iOS 13 aynı anda, hem ön hem arka kameradan video kaydedilmesine izin verecek 1 hf. Realme'nin 5G özellikli telefonu bu yıl geliyor 1 hf. Fifa 20'nin çıkış tarihi ve detayları açıklandı 1 hf. PC için Xbox Game Pass beta, aylık 1 dolara en az 10 oyun sunuyor 1 hf. Amiral gemisi Samsung tablet GeekBench’te göründü 1 hf. Rivian elektrikli araçlar birbirlerini şarj edebilecek 1 hf. Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü 1 hf. Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor 1 hf. Huawei yasakları DRAM fiyatlarını aşağı çekiyor 1 hf. Fiyat-performansa oynayan AMD stratejisi tarih oluyor 1 hf. Huawei P30’un 12 GB RAM’li versiyonu görüldü 1 hf. LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Galax'ın havalı ekran kartı | 10. Yıl özel RTX 2080 Ti HOF 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iOS 13, uygulamaların sizi takip ettiği yerleri haritada gösteriyor Sonraki Elektrikli SUV üretimi için Toyota ve Subaru ortaklık kuruyor 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak 1 hf. CRISPR yöntemi transpozonlar ile geliştiriliyor 1 hf. Samsung Galaxy M40'ın teknik özellikleri açığa çıktı 1 hf. Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları azaltacağını açıkladı 1 hf. Yeni uygulama öksürük ile hastalıkları teşhis ediyor 1 hf. Yeni yasa ile elektrikli araçlara yapay motor sesi eklenecek 1 hf. Snapchat uygulamasına etkinlik özelliği geliyor 1 hf. Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı 1 hf. Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9 1 hf. Microsoft, yüz tanıma veritabanını sessiz sedasız sildi 1 hf. macOS Catalina’daki Önizleme ile belgeleri iPhone ya da iPad kullanarak imzalamak artık mümkün 1 hf. Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u geçmeyi başardı 1 hf. Android için Chrome güncellemesiyle şifre üretici ve kolay ulaşılan karanlık mod geldi 1 hf. WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi 1 hf. Google analitik uzmanı Looker’ı 2.6 milyar dolara satın aldı 1 hf. 240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider 1 hf. Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var 1 hf. Konuşan Tom kahramanlığa soyunuyor 1 hf. PS Store'da büyük indirim dönemi 'Days of Play' başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PKK elebaşı ÖCALAN, HDP'YE TARAFSIZ
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen!
DonanımHaber
Annemin sonuçlarını göstermek için
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim