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Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak

Samsung, merakla beklenen Galaxy Note 10 serisinin lansman tarihini henüz açıklamadı. Yayınlanan yeni bir rapor amiral gemisi telefonun 10 Ağustos'ta tanıtılacağını gösteriyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 10 serisi ile tanışmaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Güney Koreli şirket henüz akıllı telefonu ne zaman tanıtacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak ETNews kaynaklı yeni bir rapora göre Note 10 serisi 10 Ağustos tarihinde lanse edilecek.
Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı"
Daha önceki sızıntılarda amiral gemisi telefonun 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Şimdiki tarih ise iki gün sonrasına işaret ediyor. Her iki tarih de merakla beklenen amiral gemisi telefonun Ağustos ayı başlarında resmiyet kazanacağını gösteriyor.

Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılmıştı

Şirket Galaxy Note 9’u 9 Ağustos tarihinde tanıtmıştı. Dolayısı ile Galaxy Note 10'u 10 Ağustos'ta duyurmayı planlaması mantıklı görünüyor. Son söylentilere bakılırsa akıllı telefonda hem kulaklık girişi hem de Bixby düğmesi bulunmayacak.
Galaxy Note 10 Pro'nun 6.75 inç ekran ve dört arka kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 12 GB RAM ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

http://www.etnews.com/20190607000020?mc=em_001_00001 Yorum Yaz
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pastadanadam 3 gün en beğenilen
Teknoloji tarihinde bana göre yapılmış en aptalca iki şey şudur:
1. Telefon markalarının Apple'ı taklit edip kulaklık girişlerini yavaş yavaş kaldırmaları.
2. Apple'ın kulaklık girişini kaldırması.
Bir portun kaldırması için yeni teknoloji portta, eskisinde yapılamayan bir şeyin yapılabiliyor olması gerekir. Peki kulaklıklar için, eski kulaklık girişiyle yapamayıp şimdi USB Type C ya da lightning portu ile yapabildiğimiz bir şey var mı? Yok. Hatta şarj ederken kulaklık, hoparlör takmak gibi bazı özellikler elimizden alınmış oldu.
Appel sırf değişiklik olsun, artislik olsun diye güzelim standart kulaklık girişini kaldırdı ve diğer aptal markalar bunu bile taklit ediyor vebu bütün durum benim çok sinirimi bozuyor.
Teknoloji tarihinde bana göre yapılmış en aptalca iki şey şudur:1. Telefon markalarının Apple'ı taklit edip kulaklık girişlerini yavaş yavaş kaldırmaları.
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4 Yanıt Yanıtla +21
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sistemli adam 1 gün
Huawei mate serisinin yanında hep sönük kalacaktır.
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DH Misafiri 1 gün
Kulaklık girişinin olmaması telefonları daha da inceltiyor.
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DH Misafiri 1 gün
Periskop Telephoto Kamera ile gelmesi lazim.S10'un makyajli hali olacaksa c9k buyuk hataya duserler
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dt1907 1 gün
samsungun eksikleri var.video olarak ön arka lkamerada gece gündüz 4k 60 da kötü cekiyor.gece cekimleri kötü.daha iyi rakibi var.
fotoğraf olarak en az 5 optik zoom koymalı.gece cekimleri kötü cekiyor düzeltmeli.cünkü rakibi bu konuda cok iyi.huawei ve pixel 3 xl
selfi kamerasında pixel 3 xl gibi olmalı.burasıda eksik.
bunları yapmıyorsa almanın bir anlamı yok.
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V4LKyR 1 gün
"Ağustos ayı"
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Burkiling 1 gün
Şu kenarlara doğru yamulan EDGE tarzı ekranı bir ben mi beğenmiyorum?
İnce bir çerçeve gerekli diye düşünüyorum, iphoneun çentiksiz hali mesela...
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CemalSanane 2 gün
10 tane note 10 konusi açın taam mı yok işlemci yok yeni görsel açmak için açılan gereksiz kalabalık sonra dersiniz 404 veriyor site
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LGatakan 2 gün
3 ay kadar Note 9 kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki, Note serisi Samsung'un en güzel, en prestijli, en kendini gösteren ve en özel serisi. Keşke batarya performansı biraz daha başarılı olabilse. Exynos'dan vazgeçilse...
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Game Capture TV 2 gün yeni yorumcu
Samsung telefon ailesinin en heyecan verici serisinin son üyesi geliyor. Fiyatıyla pişman etmez umarım.
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Freexog 2 gün
Samsung un son atışları bunlar ... Sonrası malum
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clb12 2 gün Freexog
Freexog
Samsung un son atışları bunlar ... Sonrası malum

Neymiş sonrası?
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