Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak

Samsung Galaxy Note 10 serisi ile tanışmaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Güney Koreli şirket henüz akıllı telefonu ne zaman tanıtacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak ETNews kaynaklı yeni bir rapora göre Note 10 serisi 10 Ağustos tarihinde lanse edilecek.

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Daha önceki sızıntılarda amiral gemisi telefonun 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Şimdiki tarih ise iki gün sonrasına işaret ediyor. Her iki tarih de merakla beklenen amiral gemisi telefonun Ağustos ayı başlarında resmiyet kazanacağını gösteriyor.

Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılmıştı

Şirket Galaxy Note 9’u 9 Ağustos tarihinde tanıtmıştı. Dolayısı ile Galaxy Note 10'u 10 Ağustos'ta duyurmayı planlaması mantıklı görünüyor. Son söylentilere bakılırsa akıllı telefonda hem kulaklık girişi hem de Bixby düğmesi bulunmayacak.

Galaxy Note 10 Pro'nun 6.75 inç ekran ve dört arka kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 12 GB RAM ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

http://www.etnews.com/20190607000020?mc=em_001_00001