Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak

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Samsung Galaxy Note 10 serisi ile tanışmaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Güney Koreli şirket henüz akıllı telefonu ne zaman tanıtacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak ETNews kaynaklı yeni bir rapora göre Note 10 serisi 10 Ağustos tarihinde lanse edilecek.Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı"
Daha önceki sızıntılarda amiral gemisi telefonun 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Şimdiki tarih ise iki gün sonrasına işaret ediyor. Her iki tarih de merakla beklenen amiral gemisi telefonun Ağustos ayı başlarında resmiyet kazanacağını gösteriyor.
Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılmıştı
Şirket Galaxy Note 9’u 9 Ağustos tarihinde tanıtmıştı. Dolayısı ile Galaxy Note 10'u 10 Ağustos'ta duyurmayı planlaması mantıklı görünüyor. Son söylentilere bakılırsa akıllı telefonda hem kulaklık girişi hem de Bixby düğmesi bulunmayacak.
Galaxy Note 10 Pro'nun 6.75 inç ekran ve dört arka kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 12 GB RAM ile donatılacağı da gelen haberler arasında.
http://www.etnews.com/20190607000020?mc=em_001_00001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Telefon markalarının Apple'ı taklit edip kulaklık girişlerini yavaş yavaş kaldırmaları.
2. Apple'ın kulaklık girişini kaldırması.
Bir portun kaldırması için yeni teknoloji portta, eskisinde yapılamayan bir şeyin yapılabiliyor olması gerekir. Peki kulaklıklar için, eski kulaklık girişiyle yapamayıp şimdi USB Type C ya da lightning portu ile yapabildiğimiz bir şey var mı? Yok. Hatta şarj ederken kulaklık, hoparlör takmak gibi bazı özellikler elimizden alınmış oldu.
Appel sırf değişiklik olsun, artislik olsun diye güzelim standart kulaklık girişini kaldırdı ve diğer aptal markalar bunu bile taklit ediyor vebu bütün durum benim çok sinirimi bozuyor.