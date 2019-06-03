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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

Apple’ın mobil işletim sisteminin merakla beklenen yeni sürümü iOS 13 an itibariyle tanıtıldı. Başta karanlık mod olmak üzere birçok yenilikle gelen iOS 13’ün detayları haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Apple’ın WWDC 2019 konferansı bugün itibariyle başladı. 3-7 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan WWDC 2019’un en önemli kısmı Türkiye saati ile 20:00’da başlayan tanıtım etkinliği. Firma, birçok ürünü için yeniliklerini bu etkinlikte kullanıcılara aktardı. Bunlardan biri de uzun zamandır merakla beklenen iOS 13.

Performans artıyor

iOS 13 tanıtımının ilk kısmı performans noktasında oldu. Firmanın belirttiğine göre iOS 13 ile işletim sisteminin daha çok hızlandığına şahit olacağız. Örneğin Face ID ile kilit açmanın yüzde 30 daha hızlı olacağı açıklandı. Ayrıca App Store üzerinde yapılan çalışma sayesinde uygulamaların yüzde 50 daha küçük boyutlu olması sağlandı. Uygulamalara gelen güncellemelerde bu değer yüzde 60. Gelişmelerin en ilgi çekici kısmı uygulama açılış hızlarının iki kat arttığı noktasıydı.

iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Karanlık mod

Hiç şüphesiz kullanıcılar tarafından en çok beklenen özellik karanlık mod. iOS 13 ile Apple ürünleri sonunda siyaha bürünüyor. En çok merak edilen özellik olduğu için haliyle tanıtımın bir bölümü karanlık moda ayrıldı. Karanlık mod iOS 13’ün tümüne yayılmış durumda. Etkinleştirdiğiniz anda uygulamalar dahil tüm alanlar siyaha bürünüyor.

iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Kaydırmayla yazı yazma

Gboard kullananların aşina olduğu parmağınızı kaydırarak metin yazma iOS 13 ile gelen diğer özelliklerden biri. Apple bu özelliğe Qucik Path (Hızlı Yol) ismini verdi. Gboard haricinde SwiftKey, Swype benzeri klavye uygulamalarında da bulunan özelliğin gelmesi büyük bir yenilik değil. Ancak kullanıcılar tarafından talep edildiği için önemli bir adım olarak görülebilir.

Apple Music'e şarkı sözü özelliği

iOS 13 tanıtımı sırasında uygulamalara gelen yeniliklerden de bahsedildi. Bunlardan biri Apple Music'e eklenen şarkı sözü özelliği. Dinlediğiniz şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Daha öncesinde Musixmatch uygulaması ile Spotify da bu desteğe sahipti ancak yerini "Behind the Lyrics" isimli farklı bir çözüme bıraktı.
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Anımsatıcılar

Anımsatıcılar uygulamasına "bugün", "planlanan", "işaretlenen" ve "tümü" şeklinde yeni bölümler ekleniyor. Bu sayede uygulamanın daha kullanışlı hale gelmesi amaçlanmış. Hatırlatmalara konum, kişi vb. şeyler eklemek mümkün olacak. Ayrıca Anımsatıcılar yapay zeka ile destekleniyor. Örneğin bir hatırlatmaya kişi eklediğinizi varsayalım. O kişiyle mesajlaşırken Anımsatıcılar uygulaması size bildirim yoluyla eklediğiniz hatırlatmayı gösterebiliyor.
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Apple Maps'e sokak görümü desteği

Tanıtım esnasında Apple Maps'in baştan aşağı yenilendiği söylendi. Artık tüm yapıları harita üzerinde üç boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca 360 derece kameralarla donatılan araçlar sayesinde Apple Maps'e sokak görünümü özelliği de geliyor. Google Street View özelliğinin birebir aynısı olan sokak görünümü, başta sadece Amerika'da kullanılabilecek. Daha sonrasında sırayla diğer ülkelere yayılması bekleniyor.
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Gizlilik ve güvenlik

Her zaman olduğu gibi gizlilik ve güvenlik iOS 13'ün odak noktalarından biri olacak. Örneğin istediğiniz uygulamaya sadece bir kereliğine konum izni verebileceksiniz. Diğer ilgi çekici özelliklerden biri ise Apple ile giriş seçeneği. Uygulamalar içerisinde aynı Google ve Facebook'un sahip olduğuna benzer şekilde Apple hesabınızla giriş yapabileceksiniz. Hatta Apple size gizli mail adresleri tanımlayabilecek. Apple ile giriş özelliği hakkında detayları bu haberimizde inceleyebilirsiniz. Bunların haricinde HomeKit Secure Video sayesinde HomeKit uyumlu güvenlik kameralarının takip edilebileceği açıklandı.
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Mesajlar'a yeni profil özellikleri

iOS 13 ile birlikte Mesajlar uygulaması da yenileniyor. Kullanıcılar artık aynı WhatsApp ve Facebook Messenger'da olduğu gibi, iOS 13'deki mesajlar uygulamasında da profil fotoğrafları ve isimler görecekler. Hatta kendi Memoji resminizi profil resmi olarak kullanmanıza imkan tanınacak. 
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Memoji Stickers 

Memoji'leriniz için yeni kişiselleştirme seçenekleri eklenenler arasında. Makyaj, piercing gibi birçok şey eklemeniz mümkün. Memoji Stickers sayesinde de kendi avatarınızı farklı görünümlerle arkadaşlarınıza yollayabileceksiniz. Daha öncesinde Bitmoji isimli uygulamayı kullanma şansı yakaladıysanız Memoji Stickers özelliğinin aynısı olacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki video üzerinden yeni kişiselleştirmeleri inceleyebilirsiniz.

Fotoğraf ve video düzenleme araçları

iOS 13 güncellemesi sonrasında fotoğraf ve videolarınız için daha çok düzenleme seçeneğine sahip olacaksınız. Keskinlik, beyaz dengesi vb. birçok yeni ayar seçeneğini fotoğraflarınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz. Hatta video düzenleme imkanınız bile bulunuyor. Videoların yönünü değiştirme özelliği dikkat çekenler arasında. Son olarak Fotoğraflar uygulamasının da yeni bir arayüz ile birlikte farklı bir deneyim sunmaya hazırlandığını belirtelim. Fotoğraflarınızı yıllara, aylara veya günlere göre otomatik olarak kategorileyebileceksiniz. Makine öğrenme sayesinde farklı kategorilere de imkan tanınacak
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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Gelen mesajlarınız sesli olarak okunacak

AirPods kulaklığınız takılıyken gelen mesajlar Siri yardımıyla sesli olarak okunabilecek. Bu özellik üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarında bile çalışıyor. Ses paylaşma özelliği de duyurulanlar arasında. Arkadaşlarınıza dinlediğiniz şeyleri paylaşabileceksiniz.

Siri artık daha akıcı konuşacak 

Siri'nin özellikle uzun konuşmaları robot tonlamasında oluyor. Apple bu durumu düzeltmek için Neural TTS yönteminden yararlanmış Böylece iOS 13 ile yenilenen Siri neredeyse bir insan kadar akıcı konuşabiliyor. En azından iOS 12 ile kıyaslama yapıldığında büyük bir gelişme olduğunu söylemeliyiz.
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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iOS 13 ile yenilenen özellikler genel hatlarıyla bu şekildeydi. Etkinlik sırasında daha birçok özelliğin eklendiği ancak zamanın az olması sebebiyle bahsedilmediğinden söz edildi. Örneğin Dosyalar uygulaması, klasörleri iCloud Drive ile paylaşma ve SD kartları ve USB flash bellekler gibi harici depolama cihazlarından dosyalara ulaşma özelliklerini sunuyor. Kısacası iOS 13 başta karanlık mod olmak üzere her alanda yaşanan küçük değişimlerle iOS deneyimini yeni bir noktaya çıkarmayı amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu"
iOS 13, iPhone 6S ve üstü cihazlara sunulacak. Geliştirici önizlemesi etkinliğin hemen ardından yayınlanacak ve bu ayın sonunda herkese açık bir beta program başlayacak. Final sürüm için Sonbahar işaret edildi.
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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GoldPunch 5 gün en beğenilen
Yeni iOS sürümlerini beklemek, kullanmaktan daha heyecanlı oluyor.
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sepulturgay 5 gün frostburn
frostburn
iOS 15 tüm uygulamaları kapat tuşu gelir diye tahmin ediyorum

Abicim adamlar arkplandaki uygulamaların pil tuketmedigini açıklamışlardı zaten. Niye illa kapatmak istiyorsunuz?

Android is that you?
frostburniOS 15 tüm uygulamaları kapat tuşu gelir diye tahmin ediyorumAbicim adamlar arkplandaki uygulamaların pil tuketmedig...
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frostburn 5 gün
iOS 15 tüm uygulamaları kapat tuşu gelir diye tahmin ediyorum
2 Yanıt Yanıtla +46
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MEMATİ 1 gün
İphone 6si hızlandırırmı yavaşlatırmı acep ?
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mezarcı35 3 gün yeni yorumcu
Ios 13 yukledın mı kardeşim benım cıhaz aldı senınkı aldımı? Ne var kardesım 13 te ozellık olarak.Karanlık mod kardeşim. E baska 😂😂 hım var ıste bıseyler, apple kullananların cogu bu sekılde olucaktır 😂 bı karanlık mod bı kac ozellık onlarıda cogu kısı emınımkı kullanmıcak 12.3 6gb dı buda 7.8 gb yer kaplar sıstemde ne anladım gereksız sıstem bellegı sısıp duruyor 😂
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feylezof77 3 gün

Arkadaşlar Xr için ios 13 kuran var mı kamera modlarında bir değişiklik var mı bide hoptic touch geliş mi örneğin ayarlar simgesine uzun basınca kısa yollar çıkıyor mu
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Mr. Jingles 3 gün
Ayrıca App Store üzerinde yapılan çalışma sayesinde uygulamaların yüzde 50 daha küçük boyutlu olması sağlandı.

Zannedersem App Store’daki en büyük boyutlu uygulama Dungeon Hunter 5. Şimdi bu oyun 1.5 GB’a mı düşecek?
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fox5578 4 gün
2019 da sıfır iphone 7 alınır mı?
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oly1786 3 gün fox5578
iphone 7 kullanıyorum, her şeyiyle güzel ve yeterli bir telefon.
4 çekirdekli fusion işlemci çok iyi; henüz yavaşlama emaresi yok. 7. sınıf alüminyum ve suya toza karşı dayanıklı, gayet yeterli bir kamera. Fiyat performans olarak iyi duruyor. iyi bir hafıza yönetimi ile 32 gb yeterli olacaktır.
Fiyatlar:
iphone 7 32 gb :3200
iphone 8 64gb: 4800
iphone 10R 64gb: 6500
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Backspace7 3 gün fox5578
Kesinlikle alınır hala taş gibi telefon bence.
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FIRAT_G_ 4 gün
Bizim androidte kullandığımız tüm özellikler aypona yeni geliyor. Üzülüyorum aypon kullananlara ama ayponları olduğu hepside çok mutlu
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Cem 4 gün
Konuyu tesadufen gordum girip bakayim dedim. Iphone 3gs ile apple ile tanistim, her sene merakla beklerdim bu sene ne yapacaklar diye. Yillar gectikce o heyacan azaldi, simdi farkli cihaz kullaniyorum. Bakiyorum ki artik inovasyon adina birsey yok apple da.
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oktarbey4242 4 gün yeni yorumcu
arkadaslar ios 13 beta e geçmenin yolu yokmu? illa mac ile xcode olacak deniliyor yüklemek için
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Virtual Reality 4 gün
Karanlık mod, siyah tema, siyah arka plan kullanmak sadece oled ve amoled ekranlarda değil LCD ekranlarda da enerji tasarrufu sağlıyor ve piksellerin ömrünü uzatıyor. Siyah renk diğer renklerin aksine ekranın aşırı ışık parlamasına sebep olmadığı için göz sağlığı içinde çok önemli.

Hem şarjınız daha uzun gidiyor, hem piksellerin ömrü uzuyor, hem de gözünüz parlak ışığın yan etkilerinden daha az etkileniyor.
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ratsx 4 gün
YENİLİKLER!
Apple Maps'e sokak görünümü özelliği de geliyor. Google Street View özelliğinin birebir aynısı olan sokak görünümü, başta sadece Amerika'da kullanılabilecek. Daha sonrasında sırayla diğer ülkelere yayılması
bekleniyor.
Diğer ilgi çekici özelliklerden biri ise Apple ile giriş seçeneği. Uygulamalar içerisinde aynı Google ve Facebook'un sahip olduğuna benzer şekilde Apple hesabınızla giriş yapabileceksiniz.
iOS 13 ile birlikte Mesajlar uygulaması da yenileniyor. Kullanıcılar artık aynı WhatsApp ve Facebook Messenger'da olduğu gibi, iOS 13'deki mesajlar uygulamasında da profil fotoğrafları ve isimler görecekler
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