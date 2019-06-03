iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

Apple’ın WWDC 2019 konferansı bugün itibariyle başladı. 3-7 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan WWDC 2019’un en önemli kısmı Türkiye saati ile 20:00’da başlayan tanıtım etkinliği. Firma, birçok ürünü için yeniliklerini bu etkinlikte kullanıcılara aktardı. Bunlardan biri de uzun zamandır merakla beklenen iOS 13.

Performans artıyor

iOS 13 tanıtımının ilk kısmı performans noktasında oldu. Firmanın belirttiğine göre iOS 13 ile işletim sisteminin daha çok hızlandığına şahit olacağız. Örneğin Face ID ile kilit açmanın yüzde 30 daha hızlı olacağı açıklandı. Ayrıca App Store üzerinde yapılan çalışma sayesinde uygulamaların yüzde 50 daha küçük boyutlu olması sağlandı. Uygulamalara gelen güncellemelerde bu değer yüzde 60. Gelişmelerin en ilgi çekici kısmı uygulama açılış hızlarının iki kat arttığı noktasıydı.

Karanlık mod

Hiç şüphesiz kullanıcılar tarafından en çok beklenen özellik karanlık mod. iOS 13 ile Apple ürünleri sonunda siyaha bürünüyor. En çok merak edilen özellik olduğu için haliyle tanıtımın bir bölümü karanlık moda ayrıldı. Karanlık mod iOS 13’ün tümüne yayılmış durumda. Etkinleştirdiğiniz anda uygulamalar dahil tüm alanlar siyaha bürünüyor.

Kaydırmayla yazı yazma

Gboard kullananların aşina olduğu parmağınızı kaydırarak metin yazma iOS 13 ile gelen diğer özelliklerden biri. Apple bu özelliğe Qucik Path (Hızlı Yol) ismini verdi. Gboard haricinde SwiftKey, Swype benzeri klavye uygulamalarında da bulunan özelliğin gelmesi büyük bir yenilik değil. Ancak kullanıcılar tarafından talep edildiği için önemli bir adım olarak görülebilir.

Apple Music'e şarkı sözü özelliği

iOS 13 tanıtımı sırasında uygulamalara gelen yeniliklerden de bahsedildi. Bunlardan biri Apple Music'e eklenen şarkı sözü özelliği. Dinlediğiniz şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Daha öncesinde Musixmatch uygulaması ile Spotify da bu desteğe sahipti ancak yerini "Behind the Lyrics" isimli farklı bir çözüme bıraktı.

Anımsatıcılar

Anımsatıcılar uygulamasına "bugün", "planlanan", "işaretlenen" ve "tümü" şeklinde yeni bölümler ekleniyor. Bu sayede uygulamanın daha kullanışlı hale gelmesi amaçlanmış. Hatırlatmalara konum, kişi vb. şeyler eklemek mümkün olacak. Ayrıca Anımsatıcılar yapay zeka ile destekleniyor. Örneğin bir hatırlatmaya kişi eklediğinizi varsayalım. O kişiyle mesajlaşırken Anımsatıcılar uygulaması size bildirim yoluyla eklediğiniz hatırlatmayı gösterebiliyor.

Apple Maps'e sokak görümü desteği

Tanıtım esnasında Apple Maps'in baştan aşağı yenilendiği söylendi. Artık tüm yapıları harita üzerinde üç boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca 360 derece kameralarla donatılan araçlar sayesinde Apple Maps'e sokak görünümü özelliği de geliyor. Google Street View özelliğinin birebir aynısı olan sokak görünümü, başta sadece Amerika'da kullanılabilecek. Daha sonrasında sırayla diğer ülkelere yayılması bekleniyor.

Gizlilik ve güvenlik

sadece bir kereliğine konum izni verebileceksiniz. Diğer ilgi çekici özelliklerden biri ise Apple ile giriş seçeneği. Uygulamalar içerisinde aynı Google ve Facebook'un sahip olduğuna benzer şekilde Apple hesabınızla giriş yapabileceksiniz. Hatta Apple size gizli mail adresleri tanımlayabilecek. Apple ile giriş özelliği hakkında detayları HomeKit Secure Video sayesinde HomeKit uyumlu güvenlik kameralarının takip edilebileceği açıklandı. Her zaman olduğu gibi gizlilik ve güvenlik iOS 13'ün odak noktalarından biri olacak. Örneğin istediğiniz uygulamayaverebileceksiniz. Diğer ilgi çekici özelliklerden biri ise Apple ile giriş seçeneği. Uygulamalar içerisinde aynı Google ve Facebook'un sahip olduğuna benzer şekilde Apple hesabınızla giriş yapabileceksiniz. Hatta Apple size gizli mail adresleri tanımlayabilecek. Apple ile giriş özelliği hakkında detayları bu haberimizde inceleyebilirsiniz. Bunların haricindesayesinde HomeKit uyumlu güvenlik kameralarının takip edilebileceği açıklandı.

Mesajlar'a yeni profil özellikleri

iOS 13 ile birlikte Mesajlar uygulaması da yenileniyor. Kullanıcılar artık aynı WhatsApp ve Facebook Messenger'da olduğu gibi, iOS 13'deki mesajlar uygulamasında da profil fotoğrafları ve isimler görecekler. Hatta kendi Memoji resminizi profil resmi olarak kullanmanıza imkan tanınacak.

Memoji Stickers

Memoji'leriniz için yeni kişiselleştirme seçenekleri eklenenler arasında. Makyaj, piercing gibi birçok şey eklemeniz mümkün. Memoji Stickers sayesinde de kendi avatarınızı farklı görünümlerle arkadaşlarınıza yollayabileceksiniz. Daha öncesinde Bitmoji isimli uygulamayı kullanma şansı yakaladıysanız Memoji Stickers özelliğinin aynısı olacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki video üzerinden yeni kişiselleştirmeleri inceleyebilirsiniz.

Fotoğraf ve video düzenleme araçları

iOS 13 güncellemesi sonrasında fotoğraf ve videolarınız için daha çok düzenleme seçeneğine sahip olacaksınız. Keskinlik, beyaz dengesi vb. birçok yeni ayar seçeneğini fotoğraflarınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz. Hatta video düzenleme imkanınız bile bulunuyor. Videoların yönünü değiştirme özelliği dikkat çekenler arasında. Son olarak Fotoğraflar uygulamasının da yeni bir arayüz ile birlikte farklı bir deneyim sunmaya hazırlandığını belirtelim. Fotoğraflarınızı yıllara, aylara veya günlere göre otomatik olarak kategorileyebileceksiniz. Makine öğrenme sayesinde farklı kategorilere de imkan tanınacak

Gelen mesajlarınız sesli olarak okunacak

AirPods kulaklığınız takılıyken gelen mesajlar Siri yardımıyla sesli olarak okunabilecek. Bu özellik üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarında bile çalışıyor. Ses paylaşma özelliği de duyurulanlar arasında. Arkadaşlarınıza dinlediğiniz şeyleri paylaşabileceksiniz.

Siri artık daha akıcı konuşacak

Siri'nin özellikle uzun konuşmaları robot tonlamasında oluyor. Apple bu durumu düzeltmek için Neural TTS yönteminden yararlanmış Böylece iOS 13 ile yenilenen Siri neredeyse bir insan kadar akıcı konuşabiliyor. En azından iOS 12 ile kıyaslama yapıldığında büyük bir gelişme olduğunu söylemeliyiz.

iOS 13 ile yenilenen özellikler genel hatlarıyla bu şekildeydi. Etkinlik sırasında daha birçok özelliğin eklendiği ancak zamanın az olması sebebiyle bahsedilmediğinden söz edildi. Örneğin Dosyalar uygulaması, klasörleri iCloud Drive ile paylaşma ve SD kartları ve USB flash bellekler gibi harici depolama cihazlarından dosyalara ulaşma özelliklerini sunuyor. Kısacası iOS 13 başta karanlık mod olmak üzere her alanda yaşanan küçük değişimlerle iOS deneyimini yeni bir noktaya çıkarmayı amaçlıyor.

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"Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu"

iOS 13, iPhone 6S ve üstü cihazlara sunulacak. Geliştirici önizlemesi etkinliğin hemen ardından yayınlanacak ve bu ayın sonunda herkese açık bir beta program başlayacak. Final sürüm için Sonbahar işaret edildi.