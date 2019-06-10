iOS 13 uygulama silmeyi kolaylaştıracak

Teknoloji Editörü
iOS 13, yalnızca yeni özellikler değil, işletim sistemi deneyimini daha da iyileştirecek ve bazı özelliklerin kullanımını kolay hale getirecek küçük iyileştirmeler de sunacak. Bunların başında da uygulama silme işleminin kolaylaştırılması geliyor.
Alternatif silme yöntemiApple, kullanıcılardan bu konuda aldığı geri bildirimleri dikkate alarak iPhone ve iPad’lerdeki uygulama kaldırma biçimini iyileştirdi. Şu anda, iPhone'unuzda bulunan bir uygulamayı kaldırmak, ana ekranda yapacağınız uzun basma hareketine bağlı. Her simgedeki X düğmesine basarak, bir veya daha fazla uygulamayı ana ekrandan kaldırabilirsiniz ve bu birkaç saniyeden fazla sürmez. Ancak iOS 13 ile Apple, uygulamaları kaldırmak için bize alternatif bir yöntem de sunacak.
Twitter kullanıcısı Brian Stucki tarafından yayınlanan bir tweete göre, Cupertino merkezli teknoloji devi, App Store'da kullanıcıların herhangi bir uygulamayı kaydırıp bir saniyede silmelerini sağlayacak yeni bir menü sunacak. Ancak, her uygulama için bir kaydırma işlemi gerekli, bu nedenle birkaç uygulamayı kaldırmak istiyorsanız, az önce bahsettiğimiz giriş ekranına dönmeniz gerekebilir. iOS 13 işletim sisteminin, bu yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.
https://twitter.com/brianstucki/status/1136753047680372736 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olabilir sorun o değil ama DH'de bir şeyi Apple sonradan yapınca Androidin adı sanı yok durumun tersi olunca ise Apple'ın adi mutlaka geçiyor.
Tarafsızlık lütfen