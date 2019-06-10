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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13 uygulama silmeyi kolaylaştıracak

Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı iOS 13, kullanıcı deneyimini iyileştirecek güncellemelerle geliyor. Bunlardan birisi de uygulama silme kolaylığı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,2b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iOS 13, yalnızca yeni özellikler değil, işletim sistemi deneyimini daha da iyileştirecek ve bazı özelliklerin kullanımını kolay hale getirecek küçük iyileştirmeler de sunacak. Bunların başında da uygulama silme işleminin kolaylaştırılması geliyor.

Alternatif silme yöntemi

Apple, kullanıcılardan bu konuda aldığı geri bildirimleri dikkate alarak iPhone ve iPad’lerdeki uygulama kaldırma biçimini iyileştirdi. Şu anda, iPhone'unuzda bulunan bir uygulamayı kaldırmak, ana ekranda yapacağınız uzun basma hareketine bağlı. Her simgedeki X düğmesine basarak, bir veya daha fazla uygulamayı ana ekrandan kaldırabilirsiniz ve bu birkaç saniyeden fazla sürmez. Ancak iOS 13 ile Apple, uygulamaları kaldırmak için bize alternatif bir yöntem de sunacak.

Twitter kullanıcısı Brian Stucki tarafından yayınlanan bir tweete göre, Cupertino merkezli teknoloji devi, App Store'da kullanıcıların herhangi bir uygulamayı kaydırıp bir saniyede silmelerini sağlayacak yeni bir menü sunacak. Ancak, her uygulama için bir kaydırma işlemi gerekli, bu nedenle birkaç uygulamayı kaldırmak istiyorsanız, az önce bahsettiğimiz giriş ekranına dönmeniz gerekebilir. iOS 13 işletim sisteminin, bu yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.

https://twitter.com/brianstucki/status/1136753047680372736 Yorum Yaz
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bkaakco 1 hf. en beğenilen
Ana ekranda silmek varken neden AppStore ile uğraşılsın. Bu kolaylaştırma değil, sadece bir alternatif.
1 Yanıt Yanıtla +9
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FthK. 1 hf.
“iOS 13 işletim sisteminin, bu yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.” şu ifadeyi yazmamın anlamı nedir ? Her sene farklı bir tarihte mi sunuluyor final sürüm. Gereksiz bir cümle olmuş....
“iOS 13 işletim sisteminin, bu yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.” şu ifadeyi yazmamın anlamı nedir ? Her sene farklı bir ...
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Rachsuchtig 1 hf.
Ben mi yanlış biliyorum yoksa Android'e kendini bildim bileli var olan bir özellik mi?
Olabilir sorun o değil ama DH'de bir şeyi Apple sonradan yapınca Androidin adı sanı yok durumun tersi olunca ise Apple'ın adi mutlaka geçiyor.
Tarafsızlık lütfen
Ben mi yanlış biliyorum yoksa Android'e kendini bildim bileli var olan bir özellik mi?Olabilir sorun o değil ama DH'de bir şeyi Apple sonradan yapınca Andro...
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***RAMMSTEIN*** 1 hf.
Benim için kullanışlı olması değil kafamın rahat olması önemli diyenler için birebir marka Apple’dır. Sıfır sıkıntı yüksek müşteri memnuniyeti...
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smnckgzr 1 hf.
iOS Android kadar kullanışlı olmasa da stabil çalışıyor.
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FthK. 1 hf.
“iOS 13 işletim sisteminin, bu yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.” şu ifadeyi yazmamın anlamı nedir ? Her sene farklı bir tarihte mi sunuluyor final sürüm. Gereksiz bir cümle olmuş....
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bkaakco 1 hf. en beğenilen
Ana ekranda silmek varken neden AppStore ile uğraşılsın. Bu kolaylaştırma değil, sadece bir alternatif.
1 Yanıt Yanıtla +9
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esmerbuyucu 1 hf. bkaakco
Bu özelliğe bile şunda bunda daha önce vardı diyen olmuş 😂
App Store kalitesi zaten belli, yaklaşabilen yok. Diğerleri düşünsün.
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Rachsuchtig 1 hf.
Ben mi yanlış biliyorum yoksa Android'e kendini bildim bileli var olan bir özellik mi?
Olabilir sorun o değil ama DH'de bir şeyi Apple sonradan yapınca Androidin adı sanı yok durumun tersi olunca ise Apple'ın adi mutlaka geçiyor.
Tarafsızlık lütfen
Yanıtla +5
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koyunsayar 1 hf.
inanilmaz, kusursuz bir isletim sistemi kerametleri yavas yavas ortaya cikiyor.her kerametini ortaya sermek 6 ay surer
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***RAMMSTEIN*** 1 hf.
Çok güzel küçük küçük detaylar mevut...
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