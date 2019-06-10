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Age Of Empires II: Definitive Edition bu sonbaharda gelecek

Microsoft, E3 etkinliğinde Age of Empires II: Definitive Edition'ın bu sonbaharda geleceğini açıkladı. Klasikleşmiş olan gerçek zamanlı strateji oyunu 4K desteği de sunacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,7b
1
15
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft geçtiğimiz yıl efsane olarak nitelendirilebilecek gerçek zamanlı strateji oyununun, Age of Empires: Definitive Edition sürümünü piyasaya sürmüştü. Bu versiyon Microsoft'un daha yüksek çözünürlüklü dokuları içeren ve 4K grafik desteği de bulunan bir sürümdü. Yapılan açıklamaya göre klasik RTS oyununun yeni bir versiyonu daha yolda.

2019'un sonunda oyunseverlerle buluşacak

Bu tarz strateji oyunlarından hoşlananlar için, Microsoft'un seriyi sürdürmeye devam ettiği görülüyor. Zira şirket E3 etkinliğinde, önümüzdeki sonbaharda Age of Empires II: Definitive Edition'ı piyasaya süreceğini açıkladı. Bu oyun da, ilk oyundaki gibi gelişmiş grafik özellikleri ile gelecek. Microsoft'un oyunla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Age of Empires II: Definitive Edition, şimdiye kadarki en popüler strateji oyunlarından birinin 20. yıldönümünü çarpıcı 4K Ultra HD grafikler ve yenilenmiş ses efektleri ile kutluyor." ifadelerine yer verilmiş.

Gerçek zamanlı strateji oyunlarına meraklı olan kullanıcılar için, Microsoft'un Age Of Empires serisini devam ettirmesi güzel bir gelişme. Oyun 2019 yılının sonlarında piyasaya sürülecek ve isteyen oyuncular Microsoft'un web sitesinden beta sürüme kayıt olabilecekler.

https://www.engadget.com/2019/06/09/age-of-empires-ii-definitive-edition-e3-xbox-game-pass/ Yorum Yaz
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ertech26 1 hf. en beğenilen
Bir serinin yenisini yapmak yerine nasıl HD ve remastred ile sağılır sorusunun yaşayan kanıtı...
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.TT. 1 hf. yeni yorumcu huseyincarnege
1. ve 2. oyun özellikle de 1. oyunun definitive edition denen elden geçirilmiş versiyonu çok kötü durumda. Tek düşüncem benim gibi bu oyunların hayranlarını suistimal ediyorlar sadece. 20 sene önce bir çok şey göze batmazken bugün standartların ve beklentilerin çok değiştiğinin farkında değiller sanırım. Önüne bir anlamda yeni oyun diye sundukları sadece ve sadece görüntüyü biraz iyileştirmeye yönelik çalışmalar. Tamamen baştan sağma yapıldığı çok belli, eski görüntü dosyalarını açıp onlar üzerinden üzerinden oluşturdukları grafiği ve bir iki ışık, yumuşatma efektini ekleyince yenilenmiş diye satmak hele o fiyattan itelemek milyar dolarlık markaya çok yakışıyor. Sorun görüntü de değil eski yapısını ve dokusunu bozmadan bize yeni bir şeyler vermeleri lazım, eski grafikleri bile kabulümdür ancak çıkışının ardından 10 update yayınlamalarına rağmen saçma sapan yapay zeka sorunları, birim takılmaları vs boğuşuyorsun. Yapay zekanın ve kodlamanın hiç elden geçmediği belli, 2020 yılında aldığın strateji oyununda düşman hala amfibik savaş yapamıyor, seni bulamıyor bile çoğu zaman o yüzden olduğu yerde genişleyip gereksiz yapılar yaparak kaynaklarını tüketiyor. Kendinde bulunup senin bastığın anti birime karşı ısrarla o zayıf birimle karşına çıkmaya devam ediyor, hep aynı başarısız olduğu yerden sana saldırıyor bir alternatif güzergah geliştiremiyor vs ve bu açıkalarını gidermek için oyunda üzerinize burst fire modunda saldırı birimi gönderiyorlar, maksat oyun ne kadar zor, bak işte yapay zeka ne kadar zorluyora getirmek olayı ama yemiyorlar, bunu da utanmadan satıyorlar.
1. ve 2. oyun özellikle de 1. oyunun definitive edition denen elden geçirilmiş versiyonu çok kötü durumda. Tek düşüncem benim gibi bu oyunların hayranlarını su...
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StranGe_PassenGer 1 hf.
Eycofcular bunu beğendi.
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Neutral Town 1 hf. yeni yorumcu
7 dakikalık bir video izledim, orada gözüme çarpan bazı şeyler;
Yapay zekanın zorluğunu arttırdıkça hile yapmasını kaldırmışlar. Hatta zorluğu arttırdıkça pro oyuncuların kullandığı taktikleri kullanacakmış, ilginç.
Bir sürü "quality of life" dediğimiz; oyunu daha rahat oynamaya yarayan değişikler gelmiş.
Ünite bastığımızda ne zaman çıkacağını sağ üste görüyoruz, binaya tıklamaya gerek yok.
Tarlaları otomatik yenileme seçeneği gelmiş.
Zoomlama gelmiş.
Askeri üniteleri seçtiğimizde yanlışlıkla ordaki işçi ya da hayvanları seçersek oyun anlıyor ve onları seçmiyor.
Kaynaklarda kaç kişi çalışıyor görebiliyoruz, boşta kaç işçi olduğu da yazıyor.
Domuzu town center a çekme, fast castle gibi şeyler için tutorial hazırlamışlar.
Grafikler hariç yeni olan her şey opsiyonel, eski şekilde oynamak isteyenler için.

Gördüklerim hoşuma gitti ama hd'de batırdıkları için(pathfinding problemleri vs.) hafiten temkinli yaklaşıyorum. Umarım iyi bir şey çıkar. youtube.com/...
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BekirHan 1 hf.
95' ten beri PC kullanıyorum. AOE1 den beri de oynarım. Microsoft' un gerek oyunlarında, gerekse bu oyunların introlarında ME ve Oryantal ülkelerin imparatorluklarını görmemezlikten gelip sadece batı kısmı göz önünde bulunduruyor olmasına anlam veremiyorum. Total War oynamaya devam.
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OkanDRDYK 1 hf.

gameplay
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VOLLKRASSHER 1 hf.
Aoe2 nin tadını yakalayamadilar birdaha muhtemelen bunda da yakalayamacaklar. Steam de oynamak isteyenler olursa atariz 1-2 arabia
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Virtual Reality 1 hf.
Emrin Oduncu Yaparım (DTS 7.1 ve Dolby 7.1 farkıyla)
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Nike 1 hf.
Efsane Red Alert 2 ye böyle bir şey lazım.
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rtsbora 1 hf.
AoE II HD sahiplerine ücretsiz verseler bari...
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DH Misafiri 1 hf.
Ağe of empires 1 seride ençok oynadığım oyundur. HD sürümü duyurulduğunda çok sevinmiştim taki microsoft stora özel olacağı duyurulana dek... Açıkcası oyun steama gelir sanmıştım fakat gelmedi. Üstüne birde yorumlarınızı okuyunca alma konusundaki fikrimde tamamen bitti. Empires 2 nin ilk oyunu Definitive Edition yapanların yaptığıda çok belli aynı animasyonları ve grafik motorunu kullanmışlar.
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.TT. 1 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
Steam'e geldi mi gelecek mi duydum bir şeyler. Age of benim de en sevdiğim oyunlardan biri olmuştur, günümüzde illa oynamak istiyorsanız eski oyunun üzerine bu patch kurun bir çok kusuru gideriyor: windows üzerinde çalışma hataları, oyun içi bir takım buglar tam listesi var bakarsınız. Çözünürlüğü de monitöre uygun hale getiriyor yani definitive editiondan güzel olmuyor ama oynanabilirlik açısından aynı çizgideler, bir tek yenilenmiş görüntüler yok.
link: upatch-hd.weebly.com/...
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WB 1 hf.
Ayni sekilde keske Red Alert - II ‘de guncellenseydi..
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