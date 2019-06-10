Age Of Empires II: Definitive Edition bu sonbaharda gelecek

Microsoft geçtiğimiz yıl efsane olarak nitelendirilebilecek gerçek zamanlı strateji oyununun, Age of Empires: Definitive Edition sürümünü piyasaya sürmüştü. Bu versiyon Microsoft'un daha yüksek çözünürlüklü dokuları içeren ve 4K grafik desteği de bulunan bir sürümdü. Yapılan açıklamaya göre klasik RTS oyununun yeni bir versiyonu daha yolda.

2019'un sonunda oyunseverlerle buluşacak

https://www.engadget.com/2019/06/09/age-of-empires-ii-definitive-edition-e3-xbox-game-pass/

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Bu tarz strateji oyunlarından hoşlananlar için, Microsoft'undevam ettiği görülüyor. Zira şirket E3 etkinliğinde, önümüzdeki sonbaharda'ı piyasaya süreceğini açıkladı. Bu oyun da, ilk oyundaki gibi gelişmiş grafik özellikleri ile gelecek. Microsoft'un oyunla ilgili yaptığı: "Age of Empires II: Definitive Edition, şimdiye kadarki en popüler strateji oyunlarından birinin 20. yıldönümünü çarpıcı 4K Ultra HD grafikler ve yenilenmiş ses efektleri ile kutluyor." ifadelerine yer verilmiş.Gerçek zamanlı strateji oyunlarınaolan kullanıcılar için, Microsoft'un Age Of Empires serisini devam ettirmesi güzel bir gelişme. Oyunpiyasaya sürülecek ve isteyen oyuncular Microsoft'un web sitesindenkayıt olabilecekler.