Age Of Empires II: Definitive Edition bu sonbaharda gelecek

Teknoloji Editörü
Microsoft geçtiğimiz yıl efsane olarak nitelendirilebilecek gerçek zamanlı strateji oyununun, Age of Empires: Definitive Edition sürümünü piyasaya sürmüştü. Bu versiyon Microsoft'un daha yüksek çözünürlüklü dokuları içeren ve 4K grafik desteği de bulunan bir sürümdü. Yapılan açıklamaya göre klasik RTS oyununun yeni bir versiyonu daha yolda.
2019'un sonunda oyunseverlerle buluşacakBu tarz strateji oyunlarından hoşlananlar için, Microsoft'un seriyi sürdürmeye devam ettiği görülüyor. Zira şirket E3 etkinliğinde, önümüzdeki sonbaharda Age of Empires II: Definitive Edition'ı piyasaya süreceğini açıkladı. Bu oyun da, ilk oyundaki gibi gelişmiş grafik özellikleri ile gelecek. Microsoft'un oyunla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Age of Empires II: Definitive Edition, şimdiye kadarki en popüler strateji oyunlarından birinin 20. yıldönümünü çarpıcı 4K Ultra HD grafikler ve yenilenmiş ses efektleri ile kutluyor." ifadelerine yer verilmiş.
Gerçek zamanlı strateji oyunlarına meraklı olan kullanıcılar için, Microsoft'un Age Of Empires serisini devam ettirmesi güzel bir gelişme. Oyun 2019 yılının sonlarında piyasaya sürülecek ve isteyen oyuncular Microsoft'un web sitesinden beta sürüme kayıt olabilecekler.
https://www.engadget.com/2019/06/09/age-of-empires-ii-definitive-edition-e3-xbox-game-pass/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yapay zekanın zorluğunu arttırdıkça hile yapmasını kaldırmışlar. Hatta zorluğu arttırdıkça pro oyuncuların kullandığı taktikleri kullanacakmış, ilginç.
Bir sürü "quality of life" dediğimiz; oyunu daha rahat oynamaya yarayan değişikler gelmiş.
Ünite bastığımızda ne zaman çıkacağını sağ üste görüyoruz, binaya tıklamaya gerek yok.
Tarlaları otomatik yenileme seçeneği gelmiş.
Zoomlama gelmiş.
Askeri üniteleri seçtiğimizde yanlışlıkla ordaki işçi ya da hayvanları seçersek oyun anlıyor ve onları seçmiyor.
Kaynaklarda kaç kişi çalışıyor görebiliyoruz, boşta kaç işçi olduğu da yazıyor.
Domuzu town center a çekme, fast castle gibi şeyler için tutorial hazırlamışlar.
Grafikler hariç yeni olan her şey opsiyonel, eski şekilde oynamak isteyenler için.
Gördüklerim hoşuma gitti ama hd'de batırdıkları için(pathfinding problemleri vs.) hafiten temkinli yaklaşıyorum. Umarım iyi bir şey çıkar. youtube.com/...
gameplay
link: upatch-hd.weebly.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3723 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, oyun ve