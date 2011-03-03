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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 4.3 için iTunes 10.2 yayınlandı

8 yıl
8,9b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Dün düzenlediği iPad 2 etkinliğinde iOS 4.3'ün detaylarını da açıklayan Apple, iTunes 10.2'i yayınladı.

iOS 4.3'lü cihazların senkronizasyonu için gerekli olan iTunes 10.2, geliştirilmiş Home Sharing sayesinde kendi kütüphanesini iOS 4.3'lü iPhone, iPad ve iPod Touch'lar ile paylaşabilecek.

iTunes 10.2, iTunes'un kendi sayfasından (www.itunes.com) ve Apple Software Update üzerinden yayınlanırken; iOS 4.3'e geçmek isteyen bütün iOS kullanıcılarının bu güncellemeyi yapmasının gerekli olduğunu tekrardan belirtelim.


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A.R.E.S. 8 yıl
Musclenerd Jb yapanlar icin de guvenli. İsteyen indirebilir demis.
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