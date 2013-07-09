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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 Beta 3 yayınlandı

5 yıl
1,4b
1
32
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7 Beta 3 yayınlandı

WWDC 2013 etkinliğinde, iOS platformu için devrim niteliği taşıyan sistemin 7.sürümünü geliştiricilere sunarak test çalışmalarına başlayan Apple, bugün sistemin 3.betasını geliştiricilerin kullanımına sundu.

11A4400f numaralı 2.betanın yayınlanmasının üzerinden tam olarak 2 hafta geçtikten sonra yayınlanan 3.beta 11A4414e derleme numarasını taşırken; 3.betanın ne gibi iyileştirmeler ya da yenilikler içerdiği şimdilik tam anlamıyla netlik kazanmış değil. (Bu soru ilerleyen saatlerde cevap bulduğunda sitemizde konuyla ilgili bir haberimiz yayınlanacaktır.)

Eğer Apple'ın iOS Geliştirici Programı'na üyeyseniz, aşağıdaki bağlantılardan ya da sistemin içerisinde yer alan "Yazılım Güncellemeleri" bölümünden iOS 7'nin 3.betasını yükleyebilirsiniz.

- iPad (4th generation Model A1458)
- iPad (4th generation Model A1459)
- iPad (4th generation Model A1460)
- iPad mini (Model A1432)
- iPad mini (Model A1454)
- iPad mini (Model A1455)
- iPad Wi-Fi (3rd generation)
- iPad Wi-Fi + Cellular (model for ATT)
- iPad Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)
- iPad 2 Wi-Fi (Rev A)
- iPad 2 Wi-Fi
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)
- iPhone 5 (Model A1428)
- iPhone 5 (Model A1429)
- iPhone 4S
- iPhone 4 (GSM Rev A)
- iPhone 4 (GSM)
- iPhone 4 (CDMA)
- iPod touch (5th generation)


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alametifarika 5 yıl en beğenilen
zaten final çıkana kadar stabil beklemek hata olur. Stabil bekliyorsanız beta kullanmayın lütfen. ergen tripleri gibi oluyor.
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steelpanther 5 yıl Team McLaren
Mangalay
Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.
Eskiden kolaydı öyle çakma multitasking'le ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.
Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.
iOS 7'yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.

Unix tabanlı ve sadece 5-6 model için geliştirilen bir işletim sistemiyle, java tabanlı ve emulator üzerinden çalışan, yüzlerce modele uyarlanmış bir işletim sisteminin kodlarını aynı adamlar yazsa ne yazar? "Kod yazmak" her şey değil, "hadi gel iki kod yazalım hacı" şeklinde değil muhabbet. iPhone 5 Cortex A7/A15 hibriti çift çekirdekli 1.2 ghz işlemciyle daha stabil oluyorsa artık bunu tartişmamak lazım. iOS stabilitesini koruyacaktır zira iOS 7 Beta 1 bile büyük sorunlar çıkarmadı bende, asıl sıkıntı yeditmeye çalıştıkları sözde minimalist tema, ikonlar -özellikle safari- sanki paintten çizilmiş gibi duruyor. İyi geceler.
MangalayFinal çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.Eskiden kol...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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java 5 yıl Team McLaren
Mangalay

Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.

Eskiden kolaydı öyle çakma multitasking'le ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.

Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.

iOS 7'yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.


Galaxy S4 koooskoca 8 çekirdekli (4'ü 1.6 ghz 4'ü 1.2 ghz) işlemcisiyle rehberi bile açarken kasıyor ama...
MangalayFinal çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.
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1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
farukclkk 5 yıl
Beta 1 ve 2 ye göre sorunlar büyük ölçüde düzeltilmiş.
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a7v8x 5 yıl
Daha az sorunlu sanki bu sürüm.
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lj94 5 yıl
bazı arkadaşların söylediği gibi ios eski sade versiyonu kadar stabil olamayabilir. en azından eski nesil cihazlarda (4,4s)
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novacaine 5 yıl lj94
lj94

bazı arkadaşların söylediği gibi ios eski sade versiyonu kadar stabil olamayabilir. en azından eski nesil cihazlarda (4,4s)

4s kullanıyorum ve beta 3 ile gayet stabil 1 ve 2'de biraz yavaşlama vardı ama final sürümüne yaklaşıldıkça telefon çok daha iyi oldu
Ben iPhone 4'ün de öyle çok acayip kasacağını sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Silent Guardian 5 yıl
Mangalay
Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.Eskiden kolaydı öyle çakma multitaskingle ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.iOS 7yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.

Zekice bir şekilde uygulamalar bellekte kayıtlanıyor ve lazım olduğunda tekrar ordan alınabiliyor.Böylelikle yük işlemciye değil Ram'e binmiş oluyor.Sizinde işleriniz aksamıyor,uygulamayı tekrar açtığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Arka planda uygulamalar çalışsa ne yapacaksınız çok merak ediyorum doğrusu.Ben web tarayıcıya geçtiğimde neden arka planda real racing boş yere çalışsın ki?Aynı şekilde web tarayıcıyı kapattığımda real racing'e kaldığım yerden devam edebiliyorum sonuçta.
Sırf bir yere saldırmak için böyle mantıksız yorum yapmanız saçma geldi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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cem650 5 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Mangalay

Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.Eskiden kolaydı öyle çakma multitaskingle ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.iOS 7yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.


Zekice bir şekilde uygulamalar bellekte kayıtlanıyor ve lazım olduğunda tekrar ordan alınabiliyor.Böylelikle yük işlemciye değil Ram'e binmiş oluyor.Sizinde işleriniz aksamıyor,uygulamayı tekrar açtığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Arka planda uygulamalar çalışsa ne yapacaksınız çok merak ediyorum doğrusu.Ben web tarayıcıya geçtiğimde neden arka planda real racing boş yere çalışsın ki?Aynı şekilde web tarayıcıyı kapattığımda real racing'e kaldığım yerden devam edebiliyorum sonuçta.

Sırf bir yere saldırmak için böyle mantıksız yorum yapmanız saçma geldi.





işte bende ona işin özü boş konuşuyorsun dedim ama herkes - vermiş demekki aynı fikirde insanlar var aslında bu kıskançlık bu çekememezlik bu ancak benim dediğim olsun ben kazanıyım benim tarafım hep önde olsun zihniyetidir nediyim bu adamlara laf anlatmak zor he he diyip geçicen kardeş anlamazlar.
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cem650 5 yıl
udolu1905
MangalayFinal çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.Eskiden kolaydı öyle çakma multitaskingle ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.iOS 7yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.
İphone 5 de beta 3 de daha cokme yasamadim + bu beta ki beta 2 bile android den daha stabildi.

boş konuştuğunun farkındasın dimi bomboş konuşuyorsun parmaklarına yazık
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Peregrino 5 yıl
Hadi bakalım hayırlısı. Yüklemeye başladım.
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Node 5 yıl
Maalesef daha birçok uygulamanın iOS 7 desteği olmadığı için hemen kapanıyor. Final sürümünden önce de iOS 7 desteğinin gelmesi zor.
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aziz77 5 yıl
Çİn malı gibi oldu telefonum:)))
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Team McLaren 5 yıl
Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.
Eskiden kolaydı öyle çakma multitasking'le ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.
Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.
iOS 7'yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.
6 Yanıt Yanıtla
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mateacher 5 yıl Team McLaren
Mangalay
Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.
Eskiden kolaydı öyle çakma multitasking'le ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.
Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.
iOS 7'yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.

Androide göre çok daha avantajlı olacağı kesindir. Bir kere android emulatör aracılığıyla sanal makineda çalışıyor. İkincisi android binlerce cihazla uyumlu çalışıyor fakat iOSun popülasyonu çok dar ve donanımlarınıda kendisi tasarlıyor donanım yazılım uyumlu çalışıyor. Bu da avantajdır. Androidin en stabil çalıştığı cihazlar nexuslardır.
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steelpanther 5 yıl Team McLaren
Mangalay
Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.
Eskiden kolaydı öyle çakma multitasking'le ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.
Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.
iOS 7'yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.

Unix tabanlı ve sadece 5-6 model için geliştirilen bir işletim sistemiyle, java tabanlı ve emulator üzerinden çalışan, yüzlerce modele uyarlanmış bir işletim sisteminin kodlarını aynı adamlar yazsa ne yazar? "Kod yazmak" her şey değil, "hadi gel iki kod yazalım hacı" şeklinde değil muhabbet. iPhone 5 Cortex A7/A15 hibriti çift çekirdekli 1.2 ghz işlemciyle daha stabil oluyorsa artık bunu tartişmamak lazım. iOS stabilitesini koruyacaktır zira iOS 7 Beta 1 bile büyük sorunlar çıkarmadı bende, asıl sıkıntı yeditmeye çalıştıkları sözde minimalist tema, ikonlar -özellikle safari- sanki paintten çizilmiş gibi duruyor. İyi geceler.
Yanıtla +15
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udolu1905 5 yıl Team McLaren
Mangalay
Final çıkınca da iOS 6 ve öncesi gibi stabil olmayacak. Android ne kadar stabil olursa bu da anca o kadar stabil olur.
Eskiden kolaydı öyle çakma multitasking'le ve dümdüz arayüzle stabilite sağlamak. Babaysa şimdi yapsın aynı şeyi de görelim. Bu adamların elinde sihirli değnek yok sonuçta. Google merkezinde millet nasıl oturup kod yazıyorsa Apple merkezinde de insanlar aynı biçimde kod yazıyor.
Bir uygulamadan çıkınca o donsun diğeri çalışsın, sonra da stabil eee öööö. Aynı anda çalışan birşey yok ki kardeşim tabi stabil olur. Koca A6 chipiyle sadece rehber açarken de kasmasın yani bir zahmet.
iOS 7'yle beraber herkes bohçasını önüne koymuş olacak, biz de göreceğiz bakalım. Hayırlısı.

İphone 5 de beta 3 de daha cokme yasamadim + bu beta ki beta 2 bile android den daha stabildi.
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Lord Melkor 5 yıl
Gökhan Mmc
Hala İphone 4 için stabil değil heralde tam sürümde de olmayacak

4s te stabil değil hocam final beklemek lazım
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alametifarika 5 yıl
zaten final çıkana kadar stabil beklemek hata olur. Stabil bekliyorsanız beta kullanmayın lütfen. ergen tripleri gibi oluyor.
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