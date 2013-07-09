iOS 7 Beta 3 yayınlandı

WWDC 2013 etkinliğinde, iOS platformu için devrim niteliği taşıyan sistemin 7.sürümünü geliştiricilere sunarak test çalışmalarına başlayan Apple, bugün sistemin 3.betasını geliştiricilerin kullanımına sundu.

11A4400f numaralı 2.betanın yayınlanmasının üzerinden tam olarak 2 hafta geçtikten sonra yayınlanan 3.beta 11A4414e derleme numarasını taşırken; 3.betanın ne gibi iyileştirmeler ya da yenilikler içerdiği şimdilik tam anlamıyla netlik kazanmış değil. (Bu soru ilerleyen saatlerde cevap bulduğunda sitemizde konuyla ilgili bir haberimiz yayınlanacaktır.)

Eğer Apple'ın iOS Geliştirici Programı'na üyeyseniz, aşağıdaki bağlantılardan ya da sistemin içerisinde yer alan "Yazılım Güncellemeleri" bölümünden iOS 7'nin 3.betasını yükleyebilirsiniz.

- iPad (4th generation Model A1458)

- iPad (4th generation Model A1459)

- iPad (4th generation Model A1460)

- iPad mini (Model A1432)

- iPad mini (Model A1454)

- iPad mini (Model A1455)

- iPad Wi-Fi (3rd generation)

- iPad Wi-Fi + Cellular (model for ATT)

- iPad Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)

- iPad 2 Wi-Fi (Rev A)

- iPad 2 Wi-Fi

- iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)

- iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)

- iPhone 5 (Model A1428)

- iPhone 5 (Model A1429)

- iPhone 4S

- iPhone 4 (GSM Rev A)

- iPhone 4 (GSM)

- iPhone 4 (CDMA)

- iPod touch (5th generation)