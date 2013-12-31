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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 için geliştirilen fotoğraf uygulaması Filterstorm Neue artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 7 için geliştirilen fotoğraf uygulaması Filterstorm Neue artık ücretsiz
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile fotoğraf çekmekten ve bu fotoğrafları düzenlemekten hoşlanan kişiler için Tai Shimizu adlı geliştirici tarafından hazırlanan evrensel uygulamalardan Filterstorm Neue, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Düzenleme için gereken bütün araçları şeffaf bir şekilde ekranın sol bölümüne yerleştiren Filterstorm Neue, içerisine eklenen fotoğrafların renk, parlaklık, kesinlik, sıcaklık, pozlama, ton haritası, gölgeler, parlak alanlar ile kumlama gibi ayarları üzerinde değişiklik yapabiliyor ve fotoğraflara Amatorka, Bleach Bypass, Posterize, Sepia, Vignette, Vintage, X Proces gibi farklı filtreler ekleyebiliyor. Özel maskeleme araçları ile bölgesel değişiklik şansı da tanıyan uygulama, geriye doğru yapılan 10 değişikliği kayıt altına alıyor, yeni cihazlarda 4096 x 4096 piksel, eski cihazlarda ise 2048 x 2048x piksel çözünürlüğünde kayıt yapabiliyor, fotoğrafların kodlarını değiştirebiliyor ve sosyal ağlara direkt olarak kendi içerisinden fotoğraf aktarımı yapabiliyor.
Daha önce 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan detaylı fotoğraf düzenleme uygulaması Filterstorm Neue'ye an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id728479183?mt=8 Yorum Yaz
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