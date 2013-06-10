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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 neye benziyor? İşte cevabı...

5 yıl
18,7b
1
250
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7 neye benziyor? İşte cevabı...

8 aylık suskunluğunu iOS 7 ve OS X 10.9'un tanıtımıyla bozacak olan Apple'ın etkinliğine saatler kala, teknoloji dünyasının merakla beklediği iOS 7 tabiri caizse "kaynaklar tarafından" tanıtıldı.

Etkinlik öncesinde iOS 7'nin ilk beta sürümünü kullanma fırsatı yakalayan 9to5Mac'in editörlerinden Seth Weintrub, ilk deneyimlerini paylaştı. İddialardaki gibi Jonny Ive'ın iOS 7'yi modern bir görünüme kavuşturduğunu belirten Weintrub, neredeyse tüm logoların daha düzlemsel tasarlandığını ve skemorfik öğelerin geçmişte kaldığını ifade etti.

Weintrub, yasal haklardan dolayı beta sürümünden herhangi bir ekran görüntüsü alabilmiş değil ancak ikonların neye benzediğine dair küçük bir grafik çalışması hazırlamış durumda. İşte yüksek ihtimalle doğru olan, daha doğrusu iOS 7'deki uygulamaların ikonlarına çok benzer ikonlar şöyle:

iOS 7 neye benziyor? İşte cevabı...

Yenilik konusunda ise akşam çok daha detaylı bilgi sahibi olabilmekle birlikte Weintrub'ın gözüne çarpan iki önemli var. Bunlarda ilki neredeyse tüm uygulamaların iki farklı temaya sahip olması. Bu iOS 6 ile gelen müzik uygulamasındaki metal görünümlü ses seviyesi ayarlama tuşunun telefonun konumuna göre ışık yansıtırcasına değişmesi gibi, uygulamalarında iOS 7'de dışsal etkilerle bir arada çalışacağına işaret olabilir. Ya da bir diğer ihtimal ise arayüz, iPhone'ların kasa rengine göre farklılık gösterecek.

Örneğin uygulamaların siyah modunda, klavyedeki harfler siyah zemin üzerinde gri tondayken; beyaz tema altında ise beyaz zemin üzerinde gri tonda.

Diğer bir önemli özellik ise Airdrop. OS X'in özelliklerinden olan Airdrop, iOS'e de tıpkı aynı arayüz ile entegre edilmiş. Bu özellik ile çevremizdeki yakın Mac'lerle direk dosya transferi yapabilmek mümkün olacak.

iOS 7'nin ilk beta sürümü kısa bir zaman aralığında kullanıldığı için şimdilik çok kısıtlı bilgiye sahibiz. Ancak akşam 20:00'den itibaren iOS 7'nin üzerindeki tüm belirsizlik yerini tartışmalara ve birçok kullanıcıda heyecan bırakacak. Bizler de Donanımhaber.com olarak sizleri en hızlı şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.

iOS 7 neye benziyor? İşte cevabı...
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Editörün Notu: iOS 7 ve diğerleri hakkında %100 kesin bilgileri, akşamki etkinlikle öğreneceğimizi unutmayalım.


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JusTBLooD 5 yıl en beğenilen
Android de MİUİ romlarına benzemiş sanki
1 Yanıt Yanıtla +44
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EFSANEBRAD 5 yıl
Eleştiri için henüz erken. Akşam göreceğiz sonuçta nasıl birley olucağını. Ama gerçekten böyleyse, buna benzeyecekse pek beğenmedim ben. Tabi ileride nasıl olur bilinmez. Belki göz alışacak
Eleştiri için henüz erken. Akşam göreceğiz sonuçta nasıl birley olucağını. Ama gerçekten böyleyse, buna benzeyecekse pek beğenmedim ben. Tabi ileride nasıl olu...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
iphone 4 dediler ay bune böyle dikdörtgenler prizması
iphone 4s dediler yaa bune bi kamera bi işlemci koymuşlar
iphone 5 dediler ay böye olacaksa hiç çıkmasın dediler

sonuç mu? HEPSİ ALINDI HEPSİ SATILDI

önyargılı olmayın elbet bunada alışırsınız
iphone 4 dediler ay bune böyle dikdörtgenler prizmasıiphone 4s dediler yaa bune bi kamera bi işlemci koymuşlariphone 5 dediler ay böye olacaksa hiç...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ascend 5 yıl
fatihhilmi
açıkçası iphone 4 te 2 gün ios 7 ye dayanamadım

nedeni nedir hocam, performansda kayıp oluyormu
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DH Misafiri 5 yıl
Bu ne leynnn bukadarda kopulmazki bir isletim sistemi ozunden
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Yigilante 5 yıl Shady
Shady





8 aylık suskunluğunu iOS 7 ve OS X 10.9'un tanıtımıyla bozacak olan Apple'ın etkinliğine saatler kala, teknoloji dünyasının merakla beklediği iOS 7 tabiri caizse "kaynaklar tarafından" tanıtıldı.


Etkinlik öncesinde iOS 7'nin ilk beta sürümünü kullanma fırsatı yakalayan 9to5Mac'in editörlerinden Seth Weintrub, ilk deneyimlerini paylaştı. İddialardaki gibi Jonny Ive'ın iOS 7'yi modern bir görünüme kavuşturduğunu belirten Weintrub, neredeyse tüm logoların daha düzlemsel tasarlandığını ve skemorfik öğelerin geçmişte kaldığını ifade etti.


Weintrub, yasal haklardan dolayı beta sürümünden herhangi bir ekran görüntüsü alabilmiş değil ancak ikonların neye benzediğine dair küçük bir grafik çalışması hazırlamış durumda. İşte yüksek ihtimalle doğru olan, daha doğrusu iOS 7'deki uygulamaların ikonlarına çok benzer ikonlar şöyle:





Yenilik konusunda ise akşam çok daha detaylı bilgi sahibi olabilmekle birlikte Weintrub'ın gözüne çarpan iki önemli var. Bunlarda ilki neredeyse tüm uygulamaların iki farklı temaya sahip olması. Bu iOS 6 ile gelen müzik uygulamasındaki metal görünümlü ses seviyesi ayarlama tuşunun telefonun konumuna göre ışık yansıtırcasına değişmesi gibi, uygulamalarında iOS 7'de dışsal etkilerle bir arada çalışacağına işaret olabilir. Ya da bir diğer ihtimal ise arayüz, iPhone'ların kasa rengine göre farklılık gösterecek.


Örneğin uygulamaların siyah modunda, klavyedeki harfler siyah zemin üzerinde gri tondayken; beyaz tema altında ise beyaz zemin üzerinde gri tonda.


Diğer bir önemli özellik ise Airdrop. OS X'in özelliklerinden olan Airdrop, iOS'e de tıpkı aynı arayüz ile entegre edilmiş. Bu özellik ile çevremizdeki yakın Mac'lerle direk dosya transferi yapabilmek mümkün olacak.


iOS 7'nin ilk beta sürümü kısa bir zaman aralığında kullanıldığı için şimdilik çok kısıtlı bilgiye sahibiz. Ancak akşam 20:00'den itibaren iOS 7'nin üzerindeki tüm belirsizlik yerini tartışmalara ve birçok kullanıcıda heyecan bırakacak. Bizler de Donanımhaber.com olarak sizleri en hızlı şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.





Editörün Notu: iOS 7 ve diğerleri hakkında %100 kesin bilgileri, akşamki etkinlikle öğreneceğimizi unutmayalım.






An itibariyle kurmuş bulunmaktayım. Henüz indirmemiş olan arkadaşlarıma bunu düşünmemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Bune böyle



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huseyintel 5 yıl
Sarj ne alemde acaba
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fatihhilmi 5 yıl
İPHONE 4 e yüklenebilecekmi acaba
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Championship_ 5 yıl
Değerlenir bu görsellik.
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makbulut 5 yıl
Millet sadelik için tasarım yapıyor. Arayüzün tasarımı bence gayet güzel.
Önemli olan işlevsellik ve stabil olması.
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ali-candan 5 yıl
Ben görselliği berbat buldum eskiler daha iyiydi. Tabi kullanışlılığı nasıl bilinmez.
Zaten ios7 nin iyi yada kötü olması önemli değil çoğu cebimde iphone olsun çalışmasın mantığında yani prestij amaçlı kullanılıyor...
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bellair 5 yıl
iphone 5 tasarımına yakışan bir işletim sistemi olmuş
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Puzzles 5 yıl
İkonlar kötü umarım düzeltirler.
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Road[R]unneR 5 yıl
iosu harcadılar matmazel.
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jadgo 5 yıl
Sadece eskşye gözünüz alışkıj oldugu için böyle geliyor amma karalama meraklısınz ya iphone 5 cıkıncada aynı seyleri dediniz ilk sıraya siz giridniz? Nasıl olucak bu
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Persistent Stability 5 yıl
iPhone kasasına yakışır bir görüntü olmuş, yenilenmeye ihtiyacı vardı iOS'un.
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