iOS 7 neye benziyor? İşte cevabı...

8 aylık suskunluğunu iOS 7 ve OS X 10.9'un tanıtımıyla bozacak olan Apple'ın etkinliğine saatler kala, teknoloji dünyasının merakla beklediği iOS 7 tabiri caizse "kaynaklar tarafından" tanıtıldı.

Etkinlik öncesinde iOS 7'nin ilk beta sürümünü kullanma fırsatı yakalayan 9to5Mac'in editörlerinden Seth Weintrub, ilk deneyimlerini paylaştı. İddialardaki gibi Jonny Ive'ın iOS 7'yi modern bir görünüme kavuşturduğunu belirten Weintrub, neredeyse tüm logoların daha düzlemsel tasarlandığını ve skemorfik öğelerin geçmişte kaldığını ifade etti.

Weintrub, yasal haklardan dolayı beta sürümünden herhangi bir ekran görüntüsü alabilmiş değil ancak ikonların neye benzediğine dair küçük bir grafik çalışması hazırlamış durumda. İşte yüksek ihtimalle doğru olan, daha doğrusu iOS 7'deki uygulamaların ikonlarına çok benzer ikonlar şöyle:

Yenilik konusunda ise akşam çok daha detaylı bilgi sahibi olabilmekle birlikte Weintrub'ın gözüne çarpan iki önemli var. Bunlarda ilki neredeyse tüm uygulamaların iki farklı temaya sahip olması. Bu iOS 6 ile gelen müzik uygulamasındaki metal görünümlü ses seviyesi ayarlama tuşunun telefonun konumuna göre ışık yansıtırcasına değişmesi gibi, uygulamalarında iOS 7'de dışsal etkilerle bir arada çalışacağına işaret olabilir. Ya da bir diğer ihtimal ise arayüz, iPhone'ların kasa rengine göre farklılık gösterecek.

Örneğin uygulamaların siyah modunda, klavyedeki harfler siyah zemin üzerinde gri tondayken; beyaz tema altında ise beyaz zemin üzerinde gri tonda.

Diğer bir önemli özellik ise Airdrop. OS X'in özelliklerinden olan Airdrop, iOS'e de tıpkı aynı arayüz ile entegre edilmiş. Bu özellik ile çevremizdeki yakın Mac'lerle direk dosya transferi yapabilmek mümkün olacak.

iOS 7'nin ilk beta sürümü kısa bir zaman aralığında kullanıldığı için şimdilik çok kısıtlı bilgiye sahibiz. Ancak akşam 20:00'den itibaren iOS 7'nin üzerindeki tüm belirsizlik yerini tartışmalara ve birçok kullanıcıda heyecan bırakacak. Bizler de Donanımhaber.com olarak sizleri en hızlı şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.

Editörün Notu: iOS 7 ve diğerleri hakkında %100 kesin bilgileri, akşamki etkinlikle öğreneceğimizi unutmayalım.