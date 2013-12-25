iOS 7 uyumlu yeni podcast uygulaması Castro, geniş çaplı ilk güncellemesini aldı

iOS 7 mobil işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak kısa zaman önce yayınlanan podcast uygulaması Castro, geniş çaplı ilk güncellemesini aldı.





Supertop adlı geliştirici tarafından hazırlanan Castro, basit kaydırma hareketleriyle yönetim noktasında iOS 7'nin getirdiği imkanlardan sonuna kadar yararlanıyor ve abone olunan podcast kanallarını toplu bir şekilde gösterebiliyor. Basit ayar seçenekleri ile gelen Castro, yeni bölümleri de otomatik olarak indirerek geniş bir arama seçeneği ortaya koyuyor. Arka planda yenileme özelliği de kullanıcılara sunan uygulama, çevrimdışı oynatma desteğine de sahip. Yayınlanan yeni güncellemesiyle kopyalanan URL adresleri üzerinden belirlenen kanallara abone olunmasına ve bölümlerin manuel olarak indirilmesine imkan tanıyan Castro, aynı zamanda eskiye oranla daha büyük önbellek boyutu sunuyor, ses efektlerini kapatılması için yeni bir ayara kavuşuyor, kilit ekranında kanalın görselini gösterebiliyor ve yapılan geri bildirimlerden öğrenilen birçok hatadan kurtularak daha iyi bir deneyim sağlıyor.





5,49 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Castro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id723142770?mt=8