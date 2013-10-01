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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7'de iMessage çalışmıyor mu? İşte çözümü

5 yıl
7,1b
1
33
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7'de iMessage çalışmıyor mu? İşte çözümü

iOS 7, daha modern tasarımı ve birçok yeni özelliğiyle birlikte bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar pil performansından memnun değil, bazıları telefonlarının yavaşlamasından şikayetçi. Ancak haberimize konu olan sorun ise alışılmışın dışında bir şekilde iMessage ile ilgili.

Şimdiye kadar bazı dönemlerde iMessage'ın servis dışı kalmasından ötürü mesajların iletilmediğine çok defa şahit olduk. iOS 7'deki iMessage sorununda da aslında sonuç aynı; yani mesajlar iletilmiyor; ancak ilginç şekilde bu sorunla karşılaşanlar, çevrelerinden ise iMessage mesajı alabiliyor. Dahası iMessage ayarlarında "iMessage kullanılmadığında SMS olarak gönder" seçeneği aktif olmasına rağmen iMessage üzerinden gönderilemeyen mesajlar SMS olarak da gönderilmiyor. Ancak kullanıcının mesaj üzerine dokunup SMS olarak göndermeyi manuel olarak seçmesi halinde operatör kanalı kullanılıyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya şu gerçek çıkıyor: sorun iMessage servisinden ziyade iOS 7'nin yazılım tarafıyla ilgili.

Aslında iMessage sorunu tüm iOS 7 kullananların etkilendiği bir problem değil; fakat bu sorundan muzdarip olanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. İşin ilginç tarafı ise bu sorundan etkilenenlerin sayısı iOS 7.0.2 güncellemesiyle birlikte çok daha artmış durumda.

Sorunun giderilmesiyle ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Haliyle soruna bir bir çözüm bulmak da kullanıcılara kalmış durumda. Aslında sorunun tam çözümü için Apple'ın bir iOS 7 güncellemesi yayınlaması gerekiyor. O güne kadar da iOS'in ağ ayarlarını sıfırlayarak soruna geçici bir çözüm getirebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken birkaç işlem var:

  • Ayarlar > Mesajlar' dan iMessage'ı kapatın
  • Ayarlar > Genel > Sıfırlama menüsü altından "Ağ Ayarlarını Sıfırla"'yı seçin ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. (Sıfırlamanın tüm kayıtlı Wi-Fi şifreleri gibi kablosuz ağlarla ilgili verileri sildiğini unutmayın)
  • Sıfırlama tamamlandıktan sonra Ayarlar > Mesajlar' aidip iMessage aktif değilse aktifleştirin.

Bunları yaptıktan sonra iMessage servisini sorunsuz şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Bu yöntem sorunu çözse de sorunun yeniden ortaya çıkmayacağını garanti etmiyor. Fakat en azından sorunun çözümü için Apple'ın yayınlayacağı bir iOS güncellemesine kadar kullanıcıları bu dertten kurtarmayı başarıyor.


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samtual 5 yıl en beğenilen
Yani haber olsun, uzasin diye ayni kelimeler tekrarlanmis durmus.
Özetle;
-Ağ ayarlarını sifirlayin.
-iMessage'i re-aktif edin.
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atombak 5 yıl
Aysal'ın Terim'e attığı sms'ler bu yüzden ulaşmamış demek
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1 Avatar
Captain_Ivy 4 yıl
favorilere ekledim, dursun cepte
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar ben halen sorunumu coZemedim sifirlamama ragrem aktifleameyi bekliyor yaziyor aysenazozen@hotmail.com mail adresim bilgi sahibi biri yardimci olursa cok sevinirim
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Mhanci 4 yıl
Ben de bazı kişilere iMessage gönderemiyorum. Bu kişilerin iMessage seçenekleri aktif olduğu halde bu problemi yaşıyorum. İşin garibi onlar bana gönderebiliyor. Ayarları sıfırlama işlemini de yaptım, ama sonuç aynı:(
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DH Misafiri 5 yıl
ya arkadaslar ben ne imessage ne de facetime kullanamıyorum burda denıldıgı gıbı ayarları sıfırladım ama herhangı bır degısıklık olmadı konuyla ılgılı yardımcı olabılcek bırı var mı????
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@bdullah 5 yıl
iPad ve iPhone da aynı hesap tanımlı. Cihazlar 7.0.2 Bugün sabahtan beri iki cihazdan da iMessage gönderemiyordum. Ama mesajlar ikisine de geliyordu.
Konuyu görünce anlatıldığı gibi iPad i sıfırladım. Sorun ipadde düzeldi.
iPhone da kayıtlı wifi şifreleri çoktur. Ondan sıfırlamadım. Bakalım belki kendi kendine düzelir.
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-gg- 5 yıl
Bendede ios7 geçtikten sonra başladı bu sorun. Anlatıldığı gibi çözdüm sorunu
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Xagdas 5 yıl
Beddua mı ettin shady? Yorum yazdığım günden beri en az 10 kere ağ ayarlarını sınırlamam gerekti. Çıldırıcam artık. IPad de yaşamıyorum iMessage sorunu ama iPhone'u kırmama az kaldı.
Hemen çıksın şu iOS 7.0.3
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zetnakah 5 yıl
O değil de donanımhaber por** site gibi nereye gitsem karşımda koca koca reklamlar. Çıkmak için izin isteği falan. Tamam reklam şart ama çok mu abartıldı ne? Abdestim kaçmamıştır inşallah


edit: imla
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Didemtanem 5 yıl
İos 7 yüklediğime bin pişman oldum Sorunsuz video izlerken şimdi safari facebook youtube video açılmıo bu sorunı yaşayan varmı ne yapıcam lütfen yardım bunun için bi güncelleme yapılcakmı bilginz varmı
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Mariachi@ 5 yıl
Aynen duzeldi sabahtan beri calismiyodu yaa
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cabriolet1981 5 yıl
Aç-kapa yaptıkça para yazıyor diye biliyorum.
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