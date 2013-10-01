iOS 7'de iMessage çalışmıyor mu? İşte çözümü

iOS 7, daha modern tasarımı ve birçok yeni özelliğiyle birlikte bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar pil performansından memnun değil, bazıları telefonlarının yavaşlamasından şikayetçi. Ancak haberimize konu olan sorun ise alışılmışın dışında bir şekilde iMessage ile ilgili.

Şimdiye kadar bazı dönemlerde iMessage'ın servis dışı kalmasından ötürü mesajların iletilmediğine çok defa şahit olduk. iOS 7'deki iMessage sorununda da aslında sonuç aynı; yani mesajlar iletilmiyor; ancak ilginç şekilde bu sorunla karşılaşanlar, çevrelerinden ise iMessage mesajı alabiliyor. Dahası iMessage ayarlarında "iMessage kullanılmadığında SMS olarak gönder" seçeneği aktif olmasına rağmen iMessage üzerinden gönderilemeyen mesajlar SMS olarak da gönderilmiyor. Ancak kullanıcının mesaj üzerine dokunup SMS olarak göndermeyi manuel olarak seçmesi halinde operatör kanalı kullanılıyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya şu gerçek çıkıyor: sorun iMessage servisinden ziyade iOS 7'nin yazılım tarafıyla ilgili.

Aslında iMessage sorunu tüm iOS 7 kullananların etkilendiği bir problem değil; fakat bu sorundan muzdarip olanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. İşin ilginç tarafı ise bu sorundan etkilenenlerin sayısı iOS 7.0.2 güncellemesiyle birlikte çok daha artmış durumda.

Sorunun giderilmesiyle ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Haliyle soruna bir bir çözüm bulmak da kullanıcılara kalmış durumda. Aslında sorunun tam çözümü için Apple'ın bir iOS 7 güncellemesi yayınlaması gerekiyor. O güne kadar da iOS'in ağ ayarlarını sıfırlayarak soruna geçici bir çözüm getirebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken birkaç işlem var:

Ayarlar > Mesajlar' dan iMessage'ı kapatın

dan iMessage'ı kapatın Ayarlar > Genel > Sıfırlama menüsü altından " Ağ Ayarlarını Sıfırla "'yı seçin ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. ( Sıfırlamanın tüm kayıtlı Wi-Fi şifreleri gibi kablosuz ağlarla ilgili verileri sildiğini unutmayın )

menüsü altından " "'yı seçin ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. ( ) Sıfırlama tamamlandıktan sonra Ayarlar > Mesajlar' aidip iMessage aktif değilse aktifleştirin.



Bunları yaptıktan sonra iMessage servisini sorunsuz şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Bu yöntem sorunu çözse de sorunun yeniden ortaya çıkmayacağını garanti etmiyor. Fakat en azından sorunun çözümü için Apple'ın yayınlayacağı bir iOS güncellemesine kadar kullanıcıları bu dertten kurtarmayı başarıyor.