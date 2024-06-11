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Tam Boyutta Gör Apple'ın uydu bağlantı sistemi şu anda “Acil SOS” özelliğine özel ancak yakında iMessage'ı da kapsayacak şekilde kullanılabilirliği genişletilecek. iMessage'a gelecek olan uydu bağlantısı özelliği sayesinde şebekeden bağımsız olarak, internet bağlantısı olmaksızın kullanıcılar artık SMS üzerinden metin, emoji ve Tapbacks gönderip alabilecekler.

iMessage artık uzaya bağlı

iOS 18 ile iMessage’a gelen uydu bağlantısı özelliği iPhone 14 ve sonrasındaki iPhone modellerinde kullanılabilecek. iOS 18 için planlanan yeni özellik, iMessage verilerini geleneksel baz istasyonları yerine yörüngedeki uydulara gönderiyor. Kullanım için tek şart ise gökyüzünü net bir şekilde görebilmeniz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca iMessage ile uydu üzerinden gönderilecek mesajlar da uçtan uca şifreli olacak. Aynı zamanda yörüngedeki uydular aracılığıyla iPhone kullanıcısı olmayanlara da mesaj gönderilebilecek. iPhone 14’ler ile gelen Acil SOS uydu bağlantısı yalnızca uygun iPhone kullanıcılarının acil servislere mesaj göndermesine izin veriyordu. Apple, bu altyapı için uydu sağlayıcısı Globalstar ile çalışıyor. Sistemin iMessage geneline genişletilmiş olması da yörüngedeki uydu sayısının arttığına işaret ediyor.

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Apple şu ana kadar iMessage uydu bağlantısının ücretsiz olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Basın açıklamasına göre uydu üzerinden mesajlar, Apple'ın ABD'deki mevcut uydu özellikleriyle birlikte iOS 18'de iPhone 14 ve sonraki modellerde kullanılabilecek.

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Şebeke derdine son: iOS 18 ile uydu bağlantısı iMessage’a geliyor