Şebeke derdine son: iOS 18 ile uydu bağlantısı iMessage’a geliyor

iMessage artık uzaya bağlı
iOS 18 ile iMessage’a gelen uydu bağlantısı özelliği iPhone 14 ve sonrasındaki iPhone modellerinde kullanılabilecek. iOS 18 için planlanan yeni özellik, iMessage verilerini geleneksel baz istasyonları yerine yörüngedeki uydulara gönderiyor. Kullanım için tek şart ise gökyüzünü net bir şekilde görebilmeniz.
Apple şu ana kadar iMessage uydu bağlantısının ücretsiz olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Basın açıklamasına göre uydu üzerinden mesajlar, Apple'ın ABD'deki mevcut uydu özellikleriyle birlikte iOS 18'de iPhone 14 ve sonraki modellerde kullanılabilecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/10/24175479/ios-18-satellite-imessage-wwdc-2024 https://www.apple.com/newsroom/2024/06/ios-18-makes-iphone-more-personal-capable-and-intelligent-than-ever/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.