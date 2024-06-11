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    Anlık Bildirim

    Şebeke derdine son: iOS 18 ile uydu bağlantısı iMessage’a geliyor

    Apple'ın uydu bağlantısı artık sadece Acil SOS işlevine özel olmayacak. WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 ile birlikte uydu bağlantısı özelliği iMessage’a geliyor.
    Şebeke derdine son: iOS 18 ile uydu bağlantısı iMessage’a geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uydu bağlantı sistemi şu anda “Acil SOS” özelliğine özel ancak yakında iMessage'ı da kapsayacak şekilde kullanılabilirliği genişletilecek. iMessage'a gelecek olan uydu bağlantısı özelliği sayesinde şebekeden bağımsız olarak, internet bağlantısı olmaksızın kullanıcılar artık SMS üzerinden metin, emoji ve Tapbacks gönderip alabilecekler.

    iMessage artık uzaya bağlı

    iOS 18 ile iMessage’a gelen uydu bağlantısı özelliği iPhone 14 ve sonrasındaki iPhone modellerinde kullanılabilecek. iOS 18 için planlanan yeni özellik, iMessage verilerini geleneksel baz istasyonları yerine yörüngedeki uydulara gönderiyor. Kullanım için tek şart ise gökyüzünü net bir şekilde görebilmeniz.

    Şebeke derdine son: iOS 18 ile uydu bağlantısı iMessage’a geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca iMessage ile uydu üzerinden gönderilecek mesajlar da uçtan uca şifreli olacak. Aynı zamanda yörüngedeki uydular aracılığıyla iPhone kullanıcısı olmayanlara da mesaj gönderilebilecek. iPhone 14’ler ile gelen Acil SOS uydu bağlantısı yalnızca uygun iPhone kullanıcılarının acil servislere mesaj göndermesine izin veriyordu. Apple, bu altyapı için uydu sağlayıcısı Globalstar ile çalışıyor. Sistemin iMessage geneline genişletilmiş olması da yörüngedeki uydu sayısının arttığına işaret ediyor.

    Apple şu ana kadar iMessage uydu bağlantısının ücretsiz olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Basın açıklamasına göre uydu üzerinden mesajlar, Apple'ın ABD'deki mevcut uydu özellikleriyle birlikte iOS 18'de iPhone 14 ve sonraki modellerde kullanılabilecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/10/24175479/ios-18-satellite-imessage-wwdc-2024 https://www.apple.com/newsroom/2024/06/ios-18-makes-iphone-more-personal-capable-and-intelligent-than-ever/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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