Apple, bir iMessage uygulamasını daha engelledi

Tam Boyutta Gör Beeper Mini, Android’e güvenli iMessage getirem vaadiyle Salı günü kullanıma sunuldu. Uygulama bir süre sorunsuz çalıştı ancak çok geçmeden mesaj gönderilip alınamadığına dair kullanıcı şikayetleri ortaya çıktı.

iMessage'ı Android telefonlara getiren uygulamada güvenlik açığı! 3 hf. önce eklendi

Son zamanlarda Android için iMessage uygulamalarını daha sık görmeye başladık. Bunlardan biri de Beeper Mini. Beeper Mini, tamamen yeni bir yaklaşım benimseyerek kullanıcıların doğrudan Apple ID’lerine giriş yapmalarına ve Android telefon numaralarını bağlamalarına imkan tanıdı. Hatta şirket, kullanıcıların yalnızca telefon numaralarını bağlayarak nasıl kullanabileceklerini bile gösterdi. Uygulama, ilginç olarak bir süre sorunsuzca çalıştı ancak kullanıcılar aniden giriş sorunu yaşamaya başladı. Mesajlar gitmemeye, gelmemeye başladı ve yeni bir cihaza yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi durumunda Apple kimliğiyle giriş yapılamadığına ilişkin raporlar geldi. Sonrasında uygulamanın Apple tarafından engellendiği ortaya çıktı. Apple’ın açıklaması şu yönde oldu:

Apple, Beeper Mini'yi neden engelledi?

“Apple olarak ürün ve hizmetlerimizi, kullanıcılara verilerinin kontrolünü vermek ve kişisel bilgileri güvende tutmak için tasarlanmış sektör lideri gizlilik ve güvenlik teknolojileriyle geliştiriyoruz. iMessage'a erişim sağlamak amacıyla sahte kimlik bilgilerinden yararlanan teknikleri engelleyerek kullanıcılarımızı korumak için adımlar attık. Bu teknikler, meta verilerin açığa çıkması ve istenmeyen mesajların, spam ve kimlik avı saldırılarının etkinleştirilmesi potansiyeli de dahil olmak üzere kullanıcı güvenliği ve gizliliği açısından önemli riskler oluşturuyordu. Kullanıcılarımızı korumak için gelecekte güncellemeler yapmaya devam edeceğiz.”

Beeper CEO'su: Uygulamamız son derece güvenli, Apple'ı anlamıyoruz

Beeper, uygulamanın şifreleme veya kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden çalıştığını söylüyor. Şirketin belgeleri, mesajların içeriğini kullanıcıdan başka kimsenin göremediğini söylüyor. Ancak, Apple bunu doğrulamadı ve uygulamanın kullanıcılar ve sohbet ettikleri kişiler için risk oluşturduğunu söylüyor. Şirketin kurucusu Apple’ın uygulamasını neden engellediğini anlamadığını söyleyerek “Apple gerçekten iPhone kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini önemsiyorsa, neden kendi kullanıcılarının güvenli olmayan SMS’i kullanmak yerine Android kullanıcılarına şifreli mesajlar göndermesine olanak tanıyan bir hizmeti durdurur ki?” sorusunu yöneltti.

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