Apple, bir iMessage uygulamasını daha engelledi

- Apple, Beeper Mini'yi neden engelledi?
- Beeper CEO'su: Uygulamamız son derece güvenli, Apple'ı anlamıyoruz
- Yorumlar
Son zamanlarda Android için iMessage uygulamalarını daha sık görmeye başladık. Bunlardan biri de Beeper Mini. Beeper Mini, tamamen yeni bir yaklaşım benimseyerek kullanıcıların doğrudan Apple ID’lerine giriş yapmalarına ve Android telefon numaralarını bağlamalarına imkan tanıdı. Hatta şirket, kullanıcıların yalnızca telefon numaralarını bağlayarak nasıl kullanabileceklerini bile gösterdi. Uygulama, ilginç olarak bir süre sorunsuzca çalıştı ancak kullanıcılar aniden giriş sorunu yaşamaya başladı. Mesajlar gitmemeye, gelmemeye başladı ve yeni bir cihaza yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi durumunda Apple kimliğiyle giriş yapılamadığına ilişkin raporlar geldi. Sonrasında uygulamanın Apple tarafından engellendiği ortaya çıktı. Apple’ın açıklaması şu yönde oldu:
Apple, Beeper Mini'yi neden engelledi?
“Apple olarak ürün ve hizmetlerimizi, kullanıcılara verilerinin kontrolünü vermek ve kişisel bilgileri güvende tutmak için tasarlanmış sektör lideri gizlilik ve güvenlik teknolojileriyle geliştiriyoruz. iMessage'a erişim sağlamak amacıyla sahte kimlik bilgilerinden yararlanan teknikleri engelleyerek kullanıcılarımızı korumak için adımlar attık. Bu teknikler, meta verilerin açığa çıkması ve istenmeyen mesajların, spam ve kimlik avı saldırılarının etkinleştirilmesi potansiyeli de dahil olmak üzere kullanıcı güvenliği ve gizliliği açısından önemli riskler oluşturuyordu. Kullanıcılarımızı korumak için gelecekte güncellemeler yapmaya devam edeceğiz.”
Beeper CEO'su: Uygulamamız son derece güvenli, Apple'ı anlamıyoruz
Beeper, uygulamanın şifreleme veya kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden çalıştığını söylüyor. Şirketin belgeleri, mesajların içeriğini kullanıcıdan başka kimsenin göremediğini söylüyor. Ancak, Apple bunu doğrulamadı ve uygulamanın kullanıcılar ve sohbet ettikleri kişiler için risk oluşturduğunu söylüyor. Şirketin kurucusu Apple’ın uygulamasını neden engellediğini anlamadığını söyleyerek “Apple gerçekten iPhone kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini önemsiyorsa, neden kendi kullanıcılarının güvenli olmayan SMS’i kullanmak yerine Android kullanıcılarına şifreli mesajlar göndermesine olanak tanıyan bir hizmeti durdurur ki?” sorusunu yöneltti.Kaynakça https://9to5google.com/2023/12/08/beeper-mini-stop-working-error/ https://www.theverge.com/2023/12/9/23995150/beeper-imessage-android-apple-statement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.