Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, bir iMessage uygulamasını daha engelledi

    iMessage'ı Android telefonlara getiren Nothing Chats uygulamasının ardından Sunbird, şimdi de Beeper Mini kullanıma kapatıldı. Apple, uygulamanın neden engellendiğine dair açıklamada bulundu.
    beeper mini imessage android uygulaması engellendi Tam Boyutta Gör
    Beeper Mini, Android’e güvenli iMessage getirem vaadiyle Salı günü kullanıma sunuldu. Uygulama bir süre sorunsuz çalıştı ancak çok geçmeden mesaj gönderilip alınamadığına dair kullanıcı şikayetleri ortaya çıktı.

    Son zamanlarda Android için iMessage uygulamalarını daha sık görmeye başladık. Bunlardan biri de Beeper Mini. Beeper Mini, tamamen yeni bir yaklaşım benimseyerek kullanıcıların doğrudan Apple ID’lerine giriş yapmalarına ve Android telefon numaralarını bağlamalarına imkan tanıdı. Hatta şirket, kullanıcıların yalnızca telefon numaralarını bağlayarak nasıl kullanabileceklerini bile gösterdi. Uygulama, ilginç olarak bir süre sorunsuzca çalıştı ancak kullanıcılar aniden giriş sorunu yaşamaya başladı. Mesajlar gitmemeye, gelmemeye başladı ve yeni bir cihaza yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi durumunda Apple kimliğiyle giriş yapılamadığına ilişkin raporlar geldi. Sonrasında uygulamanın Apple tarafından engellendiği ortaya çıktı. Apple’ın açıklaması şu yönde oldu:

    Apple, Beeper Mini'yi neden engelledi?

    “Apple olarak ürün ve hizmetlerimizi, kullanıcılara verilerinin kontrolünü vermek ve kişisel bilgileri güvende tutmak için tasarlanmış sektör lideri gizlilik ve güvenlik teknolojileriyle geliştiriyoruz. iMessage'a erişim sağlamak amacıyla sahte kimlik bilgilerinden yararlanan teknikleri engelleyerek kullanıcılarımızı korumak için adımlar attık. Bu teknikler, meta verilerin açığa çıkması ve istenmeyen mesajların, spam ve kimlik avı saldırılarının etkinleştirilmesi potansiyeli de dahil olmak üzere kullanıcı güvenliği ve gizliliği açısından önemli riskler oluşturuyordu. Kullanıcılarımızı korumak için gelecekte güncellemeler yapmaya devam edeceğiz.”

    Beeper CEO'su: Uygulamamız son derece güvenli, Apple'ı anlamıyoruz

    Beeper, uygulamanın şifreleme veya kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden çalıştığını söylüyor. Şirketin belgeleri, mesajların içeriğini kullanıcıdan başka kimsenin göremediğini söylüyor. Ancak, Apple bunu doğrulamadı ve uygulamanın kullanıcılar ve sohbet ettikleri kişiler için risk oluşturduğunu söylüyor. Şirketin kurucusu Apple’ın uygulamasını neden engellediğini anlamadığını söyleyerek “Apple gerçekten iPhone kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini önemsiyorsa, neden kendi kullanıcılarının güvenli olmayan SMS’i kullanmak yerine Android kullanıcılarına şifreli mesajlar göndermesine olanak tanıyan bir hizmeti durdurur ki?” sorusunu yöneltti.

    Kaynakça https://9to5google.com/2023/12/08/beeper-mini-stop-working-error/ https://www.theverge.com/2023/12/9/23995150/beeper-imessage-android-apple-statement
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çince öğrenmek zor mu diş fırçaladıktan sonra ağızda oluşan beyaz şey mafia 2 definitive edition türkçe yama en iyi tırnak mantarı ilacı yorumları vogue nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız