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Apple'ın en son işletim sistemi iOS 18, Mesajlar uygulamasının işlevselliğini bozan önemli bir aksaklıkla gölgelendi. Tespit edilen sorunlardan biri, Apple Watch Kadranları nedeniyle Mesajlar uygulamasının sürekli çökmesi ve sorunu çözmek için veri kaybetmeniz gerekebileceği.

Silinen konuşmaları geri yüklemek hatayı tekrar ortaya çıkarıyor

iOS 18 hatası yalnızca paylaşılan saat kadranı mesajının alıcısını değil aynı zamanda göndericisini de etkiliyor. Her iki taraf da Mesajlar uygulamasının sık sık çökmesiyle ilgili benzer sorunlar yaşıyor. Bu aksaklık kullanıcıların uygulamayı kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurmalarını bozduğu için kullanıcılar için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

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Bu soruna yönelik olası bir çözüm tüm konuşma dizisini silmek olabilir. Ancak hatanın neden olduğu çökmeler nedeniyle bu çözüm her zaman başarılı olmayabilir. Kullanıcılar konuşmayı silmeyi başarsalar bile fotoğraflar ve videolar gibi kaydedilmemiş ekler de dahil olmak üzere konuşmayla ilişkili tüm geçmişi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Kullanıcılar silinen bir konuşmayı yakın zamanda silinen konumdan geri yüklemeye çalışırsa hata tekrar ortaya çıkıyor. Bu, etkilerini hafifletmek için önlemler alınsa bile aksaklığın devam edebileceği ve Mesajlar uygulamasında kesintilere yol açabileceği anlamına geliyor. Apple'ın bu sorunu önümüzdeki güncelleme iOS 18.0.1 ile çözmesi bekleniyor.

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iOS 18'deki bu hata Mesajlar uygulamasının çökmesine neden oluyor