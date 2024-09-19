iOS 18'deki bu hata Mesajlar uygulamasının çökmesine neden oluyor

Silinen konuşmaları geri yüklemek hatayı tekrar ortaya çıkarıyor
iOS 18 hatası yalnızca paylaşılan saat kadranı mesajının alıcısını değil aynı zamanda göndericisini de etkiliyor. Her iki taraf da Mesajlar uygulamasının sık sık çökmesiyle ilgili benzer sorunlar yaşıyor. Bu aksaklık kullanıcıların uygulamayı kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurmalarını bozduğu için kullanıcılar için önemli bir zorluk teşkil ediyor.
Bu soruna yönelik olası bir çözüm tüm konuşma dizisini silmek olabilir. Ancak hatanın neden olduğu çökmeler nedeniyle bu çözüm her zaman başarılı olmayabilir. Kullanıcılar konuşmayı silmeyi başarsalar bile fotoğraflar ve videolar gibi kaydedilmemiş ekler de dahil olmak üzere konuşmayla ilişkili tüm geçmişi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Kullanıcılar silinen bir konuşmayı yakın zamanda silinen konumdan geri yüklemeye çalışırsa hata tekrar ortaya çıkıyor. Bu, etkilerini hafifletmek için önlemler alınsa bile aksaklığın devam edebileceği ve Mesajlar uygulamasında kesintilere yol açabileceği anlamına geliyor. Apple'ın bu sorunu önümüzdeki güncelleme iOS 18.0.1 ile çözmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...