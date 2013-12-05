iOS 7'nin kullanım oranı %75'e yaklaşıyor

18 Eylül’de yayınlandıktan sonra ulaştığı yayılma hızıyla teknoloji dünyasının en hızlı yayılan işletim sistemi ünvanını eline geçiren iOS 7’nin kullanım oranı %70’i geçti.

Chitika’nın yayınladığı verilere göre iOS 7’nin kullanım oranı %75 sınırına dayanarak; iOS 6’nın 6 ayda ulaşabildiği %83’lük rekor orana büyük ölçüde yaklaştı. Hatırlanacağı gibi iOS 7 ilk haftasında Kuzey Amerika’da iOS cihazlarının %51’ine yüklenmişti.

Chitika, iOS 7’nin iPhone kullanıcıları tarafından daha fazla benimsendiğini; ancak iOS 7’nin iPad’lerde aynı hızla kullanılmaya başlanmadığını da söylerken; iOS 5’li iPad’lerin Kuzey Amerika’daki iPad internet trafiğinin %9’undan sorumlu olduğunu açıkladı.