iOS 7'nin kullanım oranı %75'e yaklaşıyor

Haber Editörü
18 Eylül’de yayınlandıktan sonra ulaştığı yayılma hızıyla teknoloji dünyasının en hızlı yayılan işletim sistemi ünvanını eline geçiren iOS 7’nin kullanım oranı %70’i geçti.
Chitika’nın yayınladığı verilere göre iOS 7’nin kullanım oranı %75 sınırına dayanarak; iOS 6’nın 6 ayda ulaşabildiği %83’lük rekor orana büyük ölçüde yaklaştı. Hatırlanacağı gibi iOS 7 ilk haftasında Kuzey Amerika’da iOS cihazlarının %51’ine yüklenmişti.
Chitika, iOS 7’nin iPhone kullanıcıları tarafından daha fazla benimsendiğini; ancak iOS 7’nin iPad’lerde aynı hızla kullanılmaya başlanmadığını da söylerken; iOS 5’li iPad’lerin Kuzey Amerika’daki iPad internet trafiğinin %9’undan sorumlu olduğunu açıkladı.
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animasyonları biraz yavaşmış sanırım. bazı kişiler animasyonun yavaş olmasını kasma olarak algılıyor. bazıları da animasyon bilerek yavaşlatıldı çünkü o aradaki sürede telefon işlem yapıyor diyor. ben kullanmadım hiç ama arkadaşlarımdan incelerim gördüğümde, hakkaten de hafif yavaş gibi geçiş animasyonları.
bir de şu ikon rezaleti olmasa.