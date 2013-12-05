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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7'nin kullanım oranı %75'e yaklaşıyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7'nin kullanım oranı %75'e yaklaşıyor
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18 Eylül’de yayınlandıktan sonra ulaştığı yayılma hızıyla teknoloji dünyasının en hızlı yayılan işletim sistemi ünvanını eline geçiren iOS 7’nin kullanım oranı %70’i geçti.

Chitika’nın yayınladığı verilere göre iOS 7’nin kullanım oranı %75 sınırına dayanarak; iOS 6’nın 6 ayda ulaşabildiği %83’lük rekor orana büyük ölçüde yaklaştı. Hatırlanacağı gibi iOS 7 ilk haftasında Kuzey Amerika’da iOS cihazlarının %51’ine yüklenmişti.

Chitika, iOS 7’nin iPhone kullanıcıları tarafından daha fazla benimsendiğini; ancak iOS 7’nin iPad’lerde aynı hızla kullanılmaya başlanmadığını da söylerken; iOS 5’li iPad’lerin Kuzey Amerika’daki iPad internet trafiğinin %9’undan sorumlu olduğunu açıkladı.

iOS 7'nin kullanım oranı %75'e yaklaşıyor
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Fear of the Dark 5 yıl
Başlarda sıkıntılar vardı ama güncellemelerle birlikte eski kararlılığını sürdürüyor.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Kilit ekranı dışında her yönüyle IOS 6'dan iyi. Adamlar yenilik yapsa kızarsınız yapmasa kızarsınız. Bir de kasıyor diyor insanlar ve çoğu Iphone sahibi bile değildir eminim. 4S-IOS 7 bile Samsung S3 den falan daha stabil inanın.
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01001101 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Kilit ekranı dışında her yönüyle IOS 6'dan iyi. Adamlar yenilik yapsa kızarsınız yapmasa kızarsınız. Bir de kasıyor diyor insanlar ve çoğu Iphone sahibi bile değildir eminim. 4S-IOS 7 bile Samsung S3 den falan daha stabil inanın.

animasyonları biraz yavaşmış sanırım. bazı kişiler animasyonun yavaş olmasını kasma olarak algılıyor. bazıları da animasyon bilerek yavaşlatıldı çünkü o aradaki sürede telefon işlem yapıyor diyor. ben kullanmadım hiç ama arkadaşlarımdan incelerim gördüğümde, hakkaten de hafif yavaş gibi geçiş animasyonları.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bir de şu ikon rezaleti olmasa.
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ayyan 5 yıl
Hep meraktan
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