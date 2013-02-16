iOS için Dropbox'a Push Notifications desteği

Dünyanın önde gelen bulut depolama çözümlerinden Dropbox'ın iOS uygulaması güncellendi. Yeni güncellemeye birlikte iOS için Dropbox, iOS'in gücünden daha fazla yararlanıyor.

Son güncellemenin (2.1) getirdiği en dikkat çekici yenilik Push Notifications yani bildirim desteği. Bundan böyle biri sizinle paylaştığı dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığı an uygulama size bu durumu Push Notifications ile bildiriyor. Bu sayede kullanıcı, değişiklik olup olmadığını denetlemek için her seferinde uygulamayı açıp kapama derdinde kurtuluyor.

Özellikle profesyonel amaçlı kullanımlarda büyük fayda getireceği aşikar olan iOS için Dropbox 2.1, ayrıca, daha gelişmiş PDF görüntüleme desteği ve değişiklik tarihine göre dosya sıralayabilme yeteneği ile geliyor.

iOS için Dropbox'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.