Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Dropbox'a Push Notifications desteği

6 yıl
393
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS için Dropbox'a Push Notifications desteği

Dünyanın önde gelen bulut depolama çözümlerinden Dropbox'ın iOS uygulaması güncellendi. Yeni güncellemeye birlikte iOS için Dropbox, iOS'in gücünden daha fazla yararlanıyor.

Son güncellemenin (2.1) getirdiği en dikkat çekici yenilik Push Notifications yani bildirim desteği. Bundan böyle biri sizinle paylaştığı dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığı an uygulama size bu durumu Push Notifications ile bildiriyor. Bu sayede kullanıcı, değişiklik olup olmadığını denetlemek için her seferinde uygulamayı açıp kapama derdinde kurtuluyor.

Özellikle profesyonel amaçlı kullanımlarda büyük fayda getireceği aşikar olan iOS için Dropbox 2.1, ayrıca, daha gelişmiş PDF görüntüleme desteği ve değişiklik tarihine göre dosya sıralayabilme yeteneği ile geliyor.

iOS için Dropbox'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Starrk35 6 yıl
ios için, uygulamalara getirilen her güncellemeyi anasayfada mı göreceğiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
Bu haberin; Haber niteliği taşıdığını düşünmüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyunları 2. bölüm 6 yıl 2si1: "Haftalık Teknoloji ve Oyun Dozunuz!" Apple Türkiye'de, Last of Us'ı denedik ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim