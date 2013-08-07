iOS için Facebook Messenger, güncellendi

Facebook, App Store’daki anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’ı güncelledi.

Facebook Messenger, son güncellemeyle birlikte Instagram ve fotoğraf paylaşımı konusunda daha gelişmekte. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, anlık mesajlaşmaları esnasında fotoğraf göndermek ya da mesajlarına gülücük eklemek için yeni Paper Clip ikonuna dokunmaları yeterli. Daha sonrasında kullanıcılar ,Instagram ya da telefonlarındaki diğer fotoğraf albümlerinden istedikleri fotoğrafa ulaşabilmekteler.

Uygulamaya bu iki yeni özelliği kazandıran 2.6 güncellemesi, ayrıca, bir önceki sürümdeki hataları da gideriyor.

Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.