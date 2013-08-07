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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Facebook Messenger, güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Facebook Messenger, güncellendi

Facebook, App Store’daki anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’ı güncelledi.

Facebook Messenger, son güncellemeyle birlikte Instagram ve fotoğraf paylaşımı konusunda daha gelişmekte. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, anlık mesajlaşmaları esnasında fotoğraf göndermek ya da mesajlarına gülücük eklemek için yeni Paper Clip ikonuna dokunmaları yeterli. Daha sonrasında kullanıcılar ,Instagram ya da telefonlarındaki diğer fotoğraf albümlerinden istedikleri fotoğrafa ulaşabilmekteler.

Uygulamaya bu iki yeni özelliği kazandıran 2.6 güncellemesi, ayrıca, bir önceki sürümdeki hataları da gideriyor.

Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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VioLee 5 yıl
Yeni güncellemede sıkıntı var bişe yazıp silceğin zaman yazılar yukarı aşağı oynuyor
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neo01470 5 yıl
Sohbet baloncuğu neden yok ios ta?
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Atif Zafrak 5 yıl neo01470
Uygulama içinde var fakat dışında yok.

Açık kaynak kodlu olmadığı için ana ekrana herhangi bir müdahale yapılamıyor.

Facebook'un kendi uygulamasının içinde baloncuk çıkıyor zaten.
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7nbitirdin 6 yıl
Teşekkürler, yüklüyorum.
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etlik 6 yıl
Aylık aktif 1,5 milyar kullanıcı için güzel haber.
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