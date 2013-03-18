iOS için Facebook'un yeni sürümü (5.6) yayınlandı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, iOS uygulamasını güncelledi.

iOS için Facebook 5.6 ile kullanıcılar bundan böyle kapak fotoğraflarını iPhone üzerinden ister yeni bir fotoğraf çekerek isterse de film rulosu içerisinde yer alan bir fotoğraf ile direk güncelleyebilecekler. Ayrıca grup mesajlaşmalarını başlatmak, aradığınız grup konuşmasını bulmak bir önceki sürüme göre çok daha kolaylaştırılmış.

Türkçe dil desteği de sunan uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.