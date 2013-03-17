Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Flickr, #etiket desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
519
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS için Flickr, #etiket desteğiyle güncellendi

Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım ağı olan Flickr, iOS uygulamasını güncelledi.

Yayınlanan son güncellemeyle (2.11.820) birlikte bir önceki sürümde karşılaşılan hatala giderilirken; fotoğraflara artık #etiket eklemek mümkün olacak. Böylece kullanıcılar, aynı şekilde etiketlenmiş fotoğraflar arasında rahatlıkla gezinti yapabilecek.

iOS uygulamasının etiket desteğine kavuşmasıyla birlikte Flickr, haftalık #FlickrFriday isimli yeni bir haftalık yarışmaya da başlıyor. Her hafta düzenlenecek olan yarışmanın temaları hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Bağlantısı

App Store

iOS için Flickr, #etiket desteğiyle güncellendi
iOS için Flickr, #etiket desteğiyle güncellendi

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim