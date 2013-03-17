iOS için Flickr, #etiket desteğiyle güncellendi

Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım ağı olan Flickr, iOS uygulamasını güncelledi.

Yayınlanan son güncellemeyle (2.11.820) birlikte bir önceki sürümde karşılaşılan hatala giderilirken; fotoğraflara artık #etiket eklemek mümkün olacak. Böylece kullanıcılar, aynı şekilde etiketlenmiş fotoğraflar arasında rahatlıkla gezinti yapabilecek.

iOS uygulamasının etiket desteğine kavuşmasıyla birlikte Flickr, haftalık #FlickrFriday isimli yeni bir haftalık yarışmaya da başlıyor. Her hafta düzenlenecek olan yarışmanın temaları hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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