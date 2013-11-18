iOS için Gmail uygulaması güncellendi: iOS 7 benzeri tasarım ve daha fazlası

Google, iOS için sevilen uygulamalarının başında gelen Gmail uygulamasını güncelledi.

Güncelleme gmail uygulamasının iPhone edisyonuna iOS 7'nin tasarım çizgileriyle zenginleştirilmiş, daha modern ve sade arayüzü beraberinde getiriyor.

iPad tarafında ise iPhone'daki gibi iOS 7 benzeri arayüze kavuşan uygulama, arayüz değişikliği dışında dikey kullanım modunda mailleri tam ekran olarak görüntüleyebilme, mail içerisinde tepki süresi azaltılan kaydırma performansı, tam ekran modunda yeni mail oluşturabilme ve yatay ekran modunda ise yeni navigasyon çubuğu sayesinde kategoriler ve hesaplar arasında hızlı geçiş yapabilme yeniliklerine kavuşuyor.

Gmail uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Gmail - Google