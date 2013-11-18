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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Gmail uygulaması güncellendi: iOS 7 benzeri tasarım ve daha fazlası

5 yıl
688
1
15
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Gmail uygulaması güncellendi: iOS 7 benzeri tasarım ve daha fazlası
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Google, iOS için sevilen uygulamalarının başında gelen Gmail uygulamasını güncelledi. 

Güncelleme gmail uygulamasının iPhone edisyonuna iOS 7'nin tasarım çizgileriyle zenginleştirilmiş, daha modern ve sade arayüzü beraberinde getiriyor.

iPad tarafında ise iPhone'daki gibi iOS 7 benzeri arayüze kavuşan uygulama, arayüz değişikliği dışında dikey kullanım modunda mailleri tam ekran olarak görüntüleyebilme, mail içerisinde tepki süresi azaltılan kaydırma performansı, tam ekran modunda yeni mail oluşturabilme ve yatay ekran modunda ise yeni navigasyon çubuğu sayesinde kategoriler ve hesaplar arasında hızlı geçiş yapabilme yeniliklerine kavuşuyor.

Gmail uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Gmail - Google


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omer.f 5 yıl en beğenilen
" ...gmail uygulamasının iPhone edisyonuna iOS 7'nin... "
Edisyon ne demektir acaba sayın Shady? Neden Türkçe kelimeler yerine böyle uyduruk kelimeler kullanıyorsunuz ki haberlerde? Hiç değilse "sürümüne" denilebilir.
" ...gmail uygulamasının iPhone edisyonuna iOS 7'nin... "Edisyon ne demektir acaba sayın Shady? Neden Türkçe kelimeler yerine böyle uyduruk kelimeler kullan...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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senersongur 5 yıl
Google'in yerinde olsam ios için hiçbirşey gelistirmem.

Apple bunca yildir bir tane bile Android model telefon cikarmadi.
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fatihacikgoz 5 yıl senersongur
çünkü apple'ın işletim sistemi ios. çünkü google bir şirket ve para kazanması lazım. çünkü bu uygulama sayesinde para kazanıyorlar. çünkü ios büyük bir oluşum. çünkü ios androide muhtaç değil ama google ios e muhtaç (gmail vs konularda).
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sepulturgay 5 yıl senersongur
senersongur
Google'in yerinde olsam ios için hiçbirşey gelistirmem.

Apple bunca yildir bir tane bile Android model telefon cikarmadi.

Cikarmasini mi bekliyordunuz?
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Nokia Specialist 5 yıl senersongur
senersongur
Google'in yerinde olsam ios için hiçbirşey gelistirmem.

Apple bunca yildir bir tane bile Android model telefon cikarmadi.

Niye her yorumun ofsayt ?
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omer.f 5 yıl en beğenilen
" ...gmail uygulamasının iPhone edisyonuna iOS 7'nin... "
Edisyon ne demektir acaba sayın Shady? Neden Türkçe kelimeler yerine böyle uyduruk kelimeler kullanıyorsunuz ki haberlerde? Hiç değilse "sürümüne" denilebilir.
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shadowtr 5 yıl omer.f
Uygulama yerine aplikasyon yazmadığına şükredelim.
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troy 5 yıl omer.f
Wheatherman

" ...gmail uygulamasının iPhone edisyonuna iOS 7'nin... "

Edisyon ne demektir acaba sayın Shady? Neden Türkçe kelimeler yerine böyle uyduruk kelimeler kullanıyorsunuz ki haberlerde? Hiç değilse "sürümüne" denilebilir.

öyle bi yerden alinti yapmissin ki küfür ediyosun sandim
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