iOS için MySpace güncellendi

Haber Editörü
İnternetin önemli sosyal ağlarından biri olan MySpace’in iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.
Son güncelleme ile birlikte MySpace aşağıdaki yeniliklere ve iyileştirmelere sahip oluyor:
- Gelişmiş profil güncelleme
- Beğeniler, Bağlantılar ve Paylaşımlar arasında daha fazla etkileşim
- Facebook ve Twitter entegrasyonu
- Canlı etkinlik yayını
- Büyük fotoğraflar ile daha görsel akışı
- Bellek optimizasyonu
- Çeşitli hata gidermeleri
iOS için MySpace’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Myspace - MySpace.com
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