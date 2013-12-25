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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için MySpace güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için MySpace güncellendi
 

İnternetin önemli sosyal ağlarından biri olan MySpace’in iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Son güncelleme ile birlikte MySpace aşağıdaki yeniliklere ve iyileştirmelere sahip oluyor:

  • Gelişmiş profil güncelleme
  • Beğeniler, Bağlantılar ve Paylaşımlar arasında daha fazla etkileşim
  • Facebook ve Twitter entegrasyonu
  • Canlı etkinlik yayını
  • Büyük fotoğraflar ile daha görsel akışı
  • Bellek optimizasyonu
  • Çeşitli hata gidermeleri

iOS için MySpace’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Myspace - MySpace.com
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zazian_12 5 yıl
Can Tuncer ve Shady gereksiz haber yapmakta bir numarasiniz. Ustelik bu gereksiz haberlerin hepsi ios haberi. Bir tane baska firmanin bu sekilde onemsiz bir haberini yapmiyprsunuz. Varsa yoksa ios. Ekrem71'in pabucunu dama attiniz resmen.
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gokceonur 5 yıl zazian_12
Arkadaşı savunduğumdan değil yanlış anlama hoşuna gitmiyorsa girmezsin burda bir kişi için bile haber olarak kabul görüyorsa konu açılmalıdır ki myspace i sen kullanmıyor olabilirsin ama hala kullanan milyonlar var, kimse konu açarken sana açabilir miyim diye sormuyor ki burda gelip fırça atma hakkını kendinde görüyosun
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mostramozic 5 yıl
ne demek haber niteliği yok biz takip ederiz severiz eski günlerine dönecektir doğru adımları atmaya devam ettikleri sürece..
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Efetarikk 5 yıl
Maysipeys kullanan var midir ki
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Lord Melkor 5 yıl
Bu olayın haber niteliği taşıdığını düşünmüyorum
Elinize emeğinize sağlık ama sırf anasayfayı doldurmak için haber yapmakta anlamsız
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