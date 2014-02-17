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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için egzersiz takip uygulaması Moves, 64-bit işlemci desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için egzersiz takip uygulaması Moves, 64-bit işlemci desteğine kavuştu
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için geliştirilen egzersiz takip uygulaması Moves, 2.5.1 sürümüne güncellendi.

Kişilerin tüm gün yaptıkları hareketleri (yürüyüş, koşu, bisiklet) ya da nerede ne kadar süre geçirdikleri gibi bilgileri kayıt altına alan Moves, iPhone 5S ile gelen M7 yardımcı işlemciyi aktif olarak kullanabiliyor ve basit bir arayüzle geliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle iPhone 5S'e özel olarak 64-bit işlemciye destek vermeye başlayan ve bu sayede daha yüksek performans vaat eden uygulama, ayrıca dil ve genel kullanıma yönelik geliştirmelere de kavuşuyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Moves egzersiz takip uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id509204969?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
Arayüz wp terk mi olmuş ne
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Bradley Cooper 5 yıl
arkadaşımda görmüştüm güzel uygulama.
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